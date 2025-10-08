Suscribete a
ABC Premium
En directo
Sesión de control al Gobierno: nuevo cara a cara de Sánchez y Feijóo

ANÁLISIS

Orcas y capitanes intrépidos: Un encuentro cada vez más habitual

medio marino

En las costas españolas, sobretodo las más cercanas al estrecho de Gibraltar y Galicia, estos cetáceos están provocando muchos quebraderos de cabeza

Una orca apareció al paso del VO65 Team Jajo en la pasada The Ocean Race
Una orca apareció al paso del VO65 Team Jajo en la pasada The Ocean Race brend shuil

ELOY HERRERO

En mayo de 2024, un velero de 15 metros se hundió en el Estrecho de Gibraltar tras recibir varias embestidas de orcas. Sus dos tripulantes fueron rescatados por un petrolero cercano, en un desenlace afortunado dentro de un episodio que pudo acabar en tragedia. No ... fue un caso aislado: en noviembre de 2022, el Grazie Mamma II se fue a pique en Tánger tras perder sus timones por un ataque similar, y en agosto de 2024, el velero Amidala tuvo que ser remolcado en Cabo Fisterra tras repetidos embates de orcas, con una tripulante herida en la maniobra de rescate. La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han intervenido en numerosas ocasiones, y durante los dos últimos años se documentaron más de 500 interacciones en aguas de España y Portugal. Desde 2020, dichas interacciones se extiendes desde el Estrecho de Gibraltar hasta Portugal, Galicia y el Cantábrico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app