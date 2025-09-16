Suscribete a
podcast

El océano les espera

tripulante18

Jaume Soler entrevista a cuatro regatistas que están en plena temporada de navegaciones oceánicas, Hugo Ramón (Mini Transat), Aina Bauzà y Djemila Tassin (Globe 40) y Lucas Roig (Clipper Race)

Como bien indica el título del #245 Tripulante18 Podcast. Hoy tendremos un programa con mucha vela de altura, Hugo Ramón nos contará como está viviendo los días previos a la salida de la Mini Transat y nos fuimos hasta Cádiz para vivir la salida de la vuelta al mundo Globe 40 con Aina Bauzà y Djemila Tassin y en Puerto Sherry, donde hizo escala la Clipper Race, donde contaremos con el testimonio de Lucas Roig. Dirige y presenta Jaume Soler Albertí.

