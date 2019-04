Europeo RS:X Iván Pastor se clasifica para la «medal race» del Campeonato de Europa de RS:X Blanca Manchón terminó el día en el puesto 13 de la clasificación femenina general y es décima europea

El Campeonato de Europa de RS:X, organizado por el Club Náutico Arenal, Mallorca, llegará mañana a su fin con la disputa de las medal race, regata final reservada a los diez mejores clasificados de cada clase. El alicantino Iván Pastor, noveno en RS:X masculino, será el único representante español. En windsurf femenino, la andaluza Blanca Manchón terminó la jornada en el puesto 13 de la general y es décima europea.

Iván Pastor competirá mañana en la medal race del Campeonato de Europa de RS:X tras conseguir hoy clasificarse en la novena posición de la general absoluta y europea. Con un total de diez mangas completadas, el windsurfista alicantino selló su pase a la regata final, reservada a los diez mejores clasificados, aunque lo hizo sin opciones de alcanzar el podio.

“Estoy contento de volver a estar entre los mejores”, aseveró Pastor al confirmarse su participación en la regata por las medallas. “Aquí ha habido nivel de campeonato del mundo más que de europeo y estar en la medal race no era nada fácil”, recordó el alicantino.

Por su parte, el canario Ángel Granda aprovechó la penúltima jornada de la competición para mejorar posiciones y ascendió hasta el puesto 16 de la general.

En RS:X femenino, Blanca Manchón completó la cuarta jornada de la competición en la decimotercera posición de la clasificación general y es la décima mejor deportista europea. Estas cifras dejan a Manchón fuera de la medal race de su clase pero mañana disputará una última manga, navegando con el resto de la flota de grupo oro, con la que podría mejorar su posición en la clasificación continental. En esta magna competirá junto a su compañera Pilar Lamadrid quien hoy se situó en la vigesimoquinta plaza de la general absoluta femenina.

Manchón, que reconoció no haber tenido una semana muy "inspirada", hizo autocrítica al repasar sus resultados a lo largo del Campeonato de Europa: “No he estado fina. Me notaba bien físicamente y con buena velocidad pero cuando se te cruza un campeonato es difícil salir de allí”.

Aún así, la andaluza se mostró "feliz" por estar más cerca de conseguir la plaza nominal para Tokio 2020. “Es el objetivo que llevo persiguiendo estos dos últimos años y estoy muy contenta sabiendo que estoy muy cerca de volver a representar a mi país en unos Juegos Olímpicos, que es lo que me motiva ahora mismo”, aseguró.

En la clasificación juvenil masculina el mejor español fue Biel Lladó (Real Club Náutico de Palma), vigesimosegundo. En cuanto a la general Sub 17, Josep Estrany y Xicu Ferrer, regatistas del Club Náutico Arenal, se intercambiaron las posiciones que mantenían ayer, quedando Estrany en la sexta plaza y Ferrer en la séptima.

En las tablas juveniles femeninas, la mallorquina Andrea Torres (CNA) ocupa el puesto 21 de la general y es la cuarta mejor regatista Sub 17, categoría en la que también destacan Naiara Fernádnez (CNA), sexta, Zoe Fernández (CNA), séptima, y Emma Vanrell (Club Marítimo San Antonio de la Playa), novena.

En la jornada de mañana sábado, última del Campeonato de Europa de RS:X que se está disputando en Mallorca, está prevista la visita de la presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda, quien estará acompañada por la presidenta de la Real Federación Española de Vela, Julia Casanueva, y el director de preparación olímpica de la RFEV, Asier Fernández.