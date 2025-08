El palo de Dani Evans a Davidovich por su crítica al horario de su partido: «Levántate y juega»

A Alejandro Davidovich le han salido varios rivales en las últimas horas que nada tienen que ver con Jakub Mensik, su rival de hoy en Toronto. El primero fue el horario del choque; y el segundo, un Daniel Evans que respondió de forma tajante a su queja.

El español, finalista de Washington hace apenas unos días, continúa su periplo por la gira norteamericana con muchas ganas de seguir sumando kilómetros y ritmo. Perdió la oportunidad de su primer título ante Alex de Miñaur y con tres bolas de partido, pero le ha puesto buena cara al Masters 1.000 de Canadá, donde batió a Corentin Moutet en el estreno por 6-4 y 6-3.

Para su segundo partido, ha llegado el enfado del malagueño con la ATP, pues el choque contra Jakub Mensik se ha programado para las 11.00 horas (en Toronto, 17 horas en España); un horario anómalo para el torneo, según explica Davidovich, porque la jornada empieza a las 12.30 horas. Y así expresó su malestar el jugador a través de un mensaje en sus redes sociales:

«Buenas tardes, hoy quiero expresar mi decepción y enfado con la ATP. Mañana, todos los partidos empiezan a las 12.30, excepto el nuestro, que comienza a las 11.00. Nos encontramos a una hora del club, lo que nos obliga a madrugar para poder llegar en condiciones», inicia la denuncia el español.

«Hemos pedido que lo cambien, pero la respuesta ha sido que ya está todo vendido: entradas, televisión... y que no se puede modificar. Una vez más, queda claro que los jugadores no somos tenidos en cuenta», subraya después. «Hoy les ha tocado unos, mañana me toca a mí, y a partir de pasado todos volverán a jugar a las 12.30. Hay muchas pistas disponibles, pero somos los únicos programados a las 11.00».

«La ATP siempre promete soluciones, pero nunca hace nada. Esta no es la primera vez que ocurre, y cuando estás dentro te das cuenta de que no es tan bonito como parece desde fuera», zanja el jugador.

Un mensaje que no caló en la ATP, pero que sí llegó a otros jugadores, como Daniel Evans, que criticaron las palabras del español.

Daniel Evans Belén Díaz

En un mensaje sobre la carta de Davidovich, el jugador británico escribió: «Levántate y juega. El mundo se levanta y trabaja de 9 a 17, e incluso de 8 a 18. Patético».

No es la primera queja de los tenistas sobre los horarios, ni sobre los días de torneo. Alargados casi todos los 1.000 a dos semanas, también en Canadá se notan los pros y los contras, pues las finales (tanto del Masters 1.000 de Toronto como del WTA 1.000 de Montreal) se disputan un jueves y no un domingo. Se han acumulado las ausencias para este torneo (sin Jannik Sinner, ni Carlos Alcaraz ni Novak Djokovic), a la vista de que no habrá tanto tiempo de descanso entre el torneo canadiense y el de Cincinnati, y también acortado el descanso con vistas el US Open (24 de agosto). Otro lío más con los horarios, que nunca llueven a gusto de todos.