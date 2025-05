Carlos Alcaraz, campeón del US Open y número 1: resultado, reacciones y felicitaciones, en directo

Carlos Alcaraz dejó claro que su triunfo en el Abierto de EE.UU., su primer 'Grand Slam', y el ascenso al número uno del mundo eras cosas con las que ha «soñado desde niño» y que dada su juventud era algo «realmente especial». «Esto es algo que he soñado desde que era un niño, el ser el número uno del mundo y campeón de un 'Grand Slam'. He trabajado muy duro y ahora es difícil hablar, hay muchas emociones. Sólo tengo 19 años y es algo realmente especial para mí», señaló Alcaraz antes de recibir el trofeo de ganador de manos de John McEnroe.

El español Carlos Alcaraz, el número uno más joven de la historia tras su victoria del domingo en el US Open, está todavía al «60% de su potencial», según su entrenador Juan Carlos Ferrero, que recordó el día en el que lo recibió en su academia de tenis. «Creo que está al 60% de su potencial. Todavía puede mejorar mucho. Él sabe, y yo también, que tenemos que seguir trabajando», afirmó el ex tenista a periodistas tras la final en la que su pupilo venció a Casper Ruud en cuatro sets.

"El primer set he sacado muy bien. He entrado muy tenso al partido. Pero he conseguido calmarme un poco, sacar los nervios y poder jugar a un buen nivel de fondo. Ruud ha tenido muy buenos restos y me lo ha puesto muy difícil. He sabido sufrir ahí".