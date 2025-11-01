Suscribete a
Bucsa alcanza en Hong Kong la primera final WTA de su carrera

La jugadora cántabra buscará este domingo su primer título ante la Victoria Mboko

La tenista española Cristina Bucsa
La tenista española Cristina Bucsa EFE

ABC

La tenista española Cristina Bucsa logró este sábado meterse en la primera final de su trayectoria deportiva tras derrotar en el torneo de Hong Kong, categoría WTA 250, a la australiana Maya Joint, por 6-3 y 6-1.

Bucsa, de 27 años y número ... 68 del mundo, dio la sorpresa en la semifinal y se deshizo de Joint, que a pesar de sus 19 años, está mejor situada en el ránking de la WTA, en el puesto 32.

