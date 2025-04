Alcaraz: «Djokovic no puede bajar la guardia y yo tampoco»

Carlos Alcaraz dio otro paso hacia el objetivo de revalidar su título de campeón del Abierto de EE.UU., un empeño en el que tiene a Novak Djokovic como gran contrincante. Muchos ven que tienen por delante un camino desigual: el serbio, que llegó al campeonato como número dos del mundo pero que se irá de aquí como número uno -no defiende puntos en Nueva York-, va por la parte baja del cuadro, con rivales de menor entidad.

Mientras tanto, el murciano ya tiene en el horizonte a huesos duros de roer, como el italiano Jannik Sinner -con quien el año pasado protagonizó el duelo del torneo o incluso del año- en unos hipotéticos cuartos de final y el ruso Daniil Medvedev, que ha sido ganador aquí, quizá en semifinal.

Mientras tanto, a Djokovic se le han caído algunos de los principales rivales -Holger Rune, número cuatro del mundo; Casper Ruud, finalista el año pasado; Stefanos Tsitsipa, séptimo cabeza de serie- y tiene el camino despejado hacia la final.

«La verdad es que me sorprendió que Ruud, Rune y algunos jugadores top hayan caído pronto en el torneo», reconoció Alcaraz en rueda de prensa tras imponerse al sudafricano Lloyd Harris en segunda ronda. «Pero siempre he dicho que estamos en un Grand Slam y todos los jugadores son duros, todos te pueden hacer frente», añadió. «Djokovic no tiene que bajar la guardia si quiere llegar a la final y, por supuesto, yo tampoco. Tanto para los fans del tenis como para mí también, ojalá jugar la final contra él».

Alcaraz se mostró satisfecho con su desempeño contra Harris, a pesar de que le concedió más facilidades de las esperadas en el tercer set, donde el sudafricano le rompió el saque pronto y estuvo cerca de llevarse la manga y alargar el partido. «Fue muy importante que mantuviera la fortaleza mental en ese momento», aseguró el murciano, que dijo que lo que más le gustó es «seguir mi estilo, ir a la red todo el tiempo, jugar agresivo, me quedo con eso para la siguiente ronda».

Alcaraz defendió que estas rondas iniciales son una oportunidad para «seguir mejorando» y que su objetivo es «seguir afinando mis tiros y mi físico». Su próximo rival, Dan Evans, supondrá una mayor exigencia. «Es un jugador duro, con gran juego de saque y volea, muy duro. Tendré que jugar mi mejor tenis y restar muy bien».