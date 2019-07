Pese a afrontar la recta final de su genial carrera deportiva, o al menos eso debría estar haciendo a sus 37 años, Roger Federer dejó para el recuerdo el mejor golpe que se ha visto en la presente edición del torneo de Wimbledon.

El tenista suizo se inventó un genial e inesperado giro de muñeca después de alcanzar una bola de Lucas Pouille que parecía ganadora. Con él logró superar a su rival y levantar a la grada del torneo inglés en medio de una generalizada expresión de asombro.

It’s hard to stop @rogerfederer in this kind of form…



The Swiss defeats Lucas Pouille 7-5, 6-2, 7-6(4) to notch his 350th match win at Grand Slams - the first player in history to reach the milestone#Wimbledonpic.twitter.com/A1sBL0HS5L