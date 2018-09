Actualizado: 08/09/2018 22:19h

Saque plano de Naomi Osaka, el resto de Serena Williams se va fuera Ace de Naomi Osaka con un saque plano que no puede devolver Serena Williams Saque plano de Naomi Osaka, el resto de Serena Williams se va fuera Saque plano de Naomi Osaka, el resto de Serena Williams se va fuera

Serena Williams protesta airadamente a Carlos Ramos. Está completamente desquiciada por la situación ("soy madre y no hago trampas"). Se ha confundido de lado y el juez de silla le ha advertido que se cambie. Abucheos del público. La norteamericana le pide que por favor se apacigüe. La final es de Serena Williams. Tanto lo bueno como lo malo, la estadounidense se lo guisa y ella misma se lo come. CONTRABREAK PARA NAOMI OSAKA. Puño al cielo que contrasta con la impotencia de Serena Williams, que ha estampado su raqueta en el suelo. Puede haber Warning por parte de Carlos Ramos, que junto al Coaching anterior, se puede convertir en un 15-0 de inicio en el siguiente juego. 0 - 0 SET 2 3 - 2

Serena Williams estrella su golpe de derecha en la red DOS DOBLES FALTAS CONSECUTIVAS DE SERENA WILLIAMS QUE VUELVE A SER PRESA DE SU ANSIEDAD !!! PELOTA DE CONTRABREAK PARA NAOMI OSAKA.

Serena Williams falla su segundo servicio, doble falta Serena Williams falla su segundo servicio Ace de Serena Williams con un saque plano que no puede devolver Naomi Osaka Saque plano de Serena Williams, el resto de Naomi Osaka se va fuera 0 - 15 SET 2 3 - 1

Gran resto de derecha de Naomi Osaka que supera a Serena Williams y consigue el punto

BREAK PARA SERENA WILLIAMS. Punto de inflexión. Puede cambiar el partido con este sufrido break de una jugadora que se está apoyando más que nunca en el público. 0 - 0 SET 2 3 - 1

El revés de Naomi Osaka se va fuera ADV - 40 SET 2 2 - 1

El revés de Naomi Osaka se va fuera 40 - 40 SET 2 2 - 1

Gran resto de derecha de Serena Williams que supera a Naomi Osaka y consigue el punto Segundo servicio liftado de Naomi Osaka, Serena Williams no puede precisar el resto y la bola se va fuera

ACE PARA NAOMI OSAKA. Esa es la manera como una jugadora se merece ser campeona. Quitarse un pelota de break en contra de esta manera. Genial... con 20 años. Ace de Naomi Osaka con un saque plano que no puede devolver Serena Williams No le entran los primeros a Naomi Osaka. Serena Williams se echa encima de la pelota, ataca y la nipona se desespera. SEGUNDO PUNTO DE BREAK PARA LA CAMPEONA DE INDIAN WELLS. ADV - 40 SET 2 2 - 1

Naomi Osaka estrella su golpe de derecha en la red 40 - 40 SET 2 2 - 1

El golpe de derecha de Naomi Osaka se va fuera

Saque plano de Naomi Osaka, el resto de Serena Williams se va fuera DEUCE !!! Quiere Serena Williams pero no puede evitar dejarse dominar por una japonesa que sabe lo que hay en juego y toma la iniciativa para ganar el punto maratoniano con un paralelo. 40 - 40 SET 2 2 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Naomi Osaka que supera a Serena Williams y consigue el punto PELOTA DE BREAK PARA SERENA WILLIAMS. La norteamericana está con determinación para hacerse con el break y empezar a voltear la situación. Naomi Osaka ha reaccionado al 0-30 pero ha fallado ahora con la derecha. 40 - 30 SET 2 2 - 1

Naomi Osaka estrella su golpe de revés en la red

30 - 30 SET 2 2 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Naomi Osaka que supera a Serena Williams y consigue el punto Ace de Naomi Osaka con un saque plano que no puede devolver Serena Williams 30 - 0 SET 2 2 - 1

Naomi Osaka estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 2 2 - 1

Gran resto de derecha de Serena Williams que supera a Naomi Osaka y consigue el punto Serena Williams ha sacado lo mejor de sí misma, de la número 1 que fue y que ha sido siempre para no dejarse llevar y no dejar que Naomi Osaka encarrilara la final. Vaya punto tan bien llevado con la pelota de break en contra que ha sudado hasta que ha finiquitado, y qué pedazo de dejada después para amarrar un juego trascendental para sus intereses.

0 - 0 SET 2 2 - 1

Naomi Osaka estrella su golpe de derecha en la red ADV - 40 SET 2 1 - 1

Serena Williams con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Naomi Osaka se apunta el tanto 40 - 40 SET 2 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Serena Williams que supera a Naomi Osaka y consigue el punto En los intercambios durísimos de derechas gana Naomi Osaka, que goza de una PELOTA DE BREAK FUNDAMENTAL PARA EL DESENLACE DE ESTE OPEN USA. 30 - 40 SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Serena Williams se va fuera

30 - 30 SET 2 1 - 1

Serena Williams estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Serena Williams, el resto de Naomi Osaka se va fuera 15 - 15 SET 2 1 - 1

El revés de Serena Williams se va fuera 15 - 0 SET 2 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Serena Williams que supera a Naomi Osaka y consigue el punto Naomi Osaka iguala al set en un final de juego extraño en el que Carlos Ramos le ha adjudicado un "coaching" a Serena Williams que se ha encarado con él de forma muy dura recriminándole que no estaba haciendo trampas.

0 - 0 SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Serena Williams se va fuera Saque plano de Naomi Osaka, el resto de Serena Williams se va fuera 15 - 30 SET 2 1 - 0

El revés de Serena Williams se va fuera Saque plano de Naomi Osaka, el resto de Serena Williams se va fuera 15 - 0 SET 2 1 - 0

El golpe de derecha de Naomi Osaka se va fuera

PRIMER JUEGO DEL SEGUNDO SET PARA SERENA WILLIAMS. La estadounidense no pasa por el banquillo como es habitual y tiene claro que está dispuesta a voltear una situación muy adversa. Ahora el servicio no le ha fallado. Saque plano de Serena Williams, el resto de Naomi Osaka se va fuera 40 - 15 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Naomi Osaka se va fuera Segundo servicio liftado de Serena Williams, Naomi Osaka no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 15 SET 2 0 - 0

El revés de Serena Williams se va fuera

Saque plano de Serena Williams, el resto de Naomi Osaka se va fuera Serena Williams comenzaba los servicios con seguridad, pero una vez que se encontraba a una Naomi Osaka ferrea en defensa, se ha puesto nerviosa y ha cedido los breaks que le han servido a la japonesa para sellar con su servicio y un juego, de lado a lado, muy seguro. PRIMER SET DEL PARTIDO PARA UNA NAOMI OSAKA IMPERIAL. Tal y como ha venido haciendo en este Grand Slam, su tranquilidad y su buen hacer se está imponiendo en la pista frente a la ansiedad de Serena Williams de hacer historia y de volver a reinar en su tierra. Saque plano de Naomi Osaka, el resto de Serena Williams se va fuera DOBLE PUNTO DE SET PARA NAOMI OSAKA, QUE ESTÁ LANZADA A DAR LA GRAN SORPRESA EN ESTE US OPEN.

Segundo servicio liftado de Naomi Osaka, Serena Williams no puede precisar el resto y la bola se va fuera De nuevo, y gracias a un gran primer servicio, Naomi Osaka se aproxima a la pelota de set. 30-15. Saque plano de Naomi Osaka, el resto de Serena Williams se va fuera 15 - 15 SET 1 2 - 5

Naomi Osaka estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Naomi Osaka, el resto de Serena Williams se va fuera

Respiro para Serena Williams quien, apoyándose en el saque, saca un poquito el orgullo para levantar un 0-30, anotarse el juego y coger algo de confianza, posiblemente para el set siguiente. Naomi Osaka, con pelotas nuevas, sirve para cerrar el set. Segundo servicio liftado de Serena Williams, Naomi Osaka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque plano de Serena Williams, el resto de Naomi Osaka se va fuera 30 - 30 SET 1 1 - 5

Naomi Osaka estrella su golpe de derecha en la red Segundo servicio liftado de Serena Williams, Naomi Osaka no puede precisar el resto y la bola se va fuera

CUARTA DOBLE FALTA DE SERENA WILLIAMS EN ESTA FINAL. Se viene la primera pelota de set de esta gran final femenina. Serena Williams falla su segundo servicio, doble falta 0 - 15 SET 1 1 - 5

Serena Williams estrella su golpe de derecha en la red JUEGO PARA NAOMI OSAKA !!! Grito de rabia después de levantar sus dos primeras pelotas de ruptura del partido. Serena Williams quiere pero no puede porque enfrente se está encontrando con una rival con mucha paciencia y temple.... a sus 20 años. Saque plano de Naomi Osaka, el resto de Serena Williams se va fuera

Segundo servicio liftado de Naomi Osaka, Serena Williams no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 40 SET 1 1 - 4

Serena Williams estrella su golpe de derecha en la red SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA LA CAMPEONÍSIMA NORTEAMERICANA. A Naomi Osaka le está costando contrarrestar el poderoso resto de derechas de Serena Williams para devolverla al otro lado de la pista. ADV - 40 SET 1 1 - 4

El golpe de derecha de Naomi Osaka se va fuera Saque plano de Naomi Osaka, el resto de Serena Williams se va fuera

PELOTA DE BREAK PARA SERENA WILLIAMS !!! LA PRIMERA DEL PARTIDO. Puede ser un punto inflexión en un momento de la final donde ambas jugadoras están dando lo mejor de sí. 40 - 30 SET 1 1 - 4

Gran volea desde media pista de Serena Williams que supera a Naomi Osaka y consigue el punto Segundo servicio liftado de Naomi Osaka, Serena Williams no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 15 SET 1 1 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Serena Williams que supera a Naomi Osaka y consigue el punto 15 - 15 SET 1 1 - 4

Impresionante passing shot de Naomi Osaka desde el fondo de la pista supera a Serena Williams y le sirve para ganar el punto

15 - 0 SET 1 1 - 4

Naomi Osaka estrella su golpe de derecha en la red SEGUNDA ROTURA PARA NAOMI OSAKA !!!! Verlo para creerlo. Todos los pronósticos y las apuestas empiezan a temblar en la misma medida que el brazo de la jugadora de Michigan. Ella sola ha echado a perder una ventaja de 30-0 con sus errores. 0 - 0 SET 1 1 - 4

Serena Williams estrella su golpe de derecha en la red PUNTO DE SEGUNDO BREAK PARA NAOMI OSAKA QUE SE APROVECHA DE LA SITUACIÓN DE BLOQUEO DE ANSIEDAD INICIAL DE SERENA WILLIAMS. 30 - 40 SET 1 1 - 3

El golpe de derecha de Serena Williams se va fuera

TERCERA DOBLE FALTA DEL PARTIDO PARA SERENA WILLIAMS. La finalista en Wimbledon se pone tensa después de ir ganando por 30-0 en su servicio. No se puede despistar porque se le marcha el set. Serena Williams falla su segundo servicio, doble falta 30 - 15 SET 1 1 - 3

El revés de Serena Williams se va fuera 30 - 0 SET 1 1 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Serena Williams que supera a Naomi Osaka y consigue el punto 15 - 0 SET 1 1 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Serena Williams que supera a Naomi Osaka y consigue el punto

NAOMI OSAKA ESTÁ ARRASANDO EN ESTE COMIENZO DE FINAL. Serena Williams amenazaba con reaccionar con sus restos, pero la tranquilidad y la parsimonia a la hora de encarrilar y decidir los puntos la japonesa están marcando diferencias en esta final de US Open. Ace de Naomi Osaka con un saque plano que no puede devolver Serena Williams 15 - 40 SET 1 1 - 2

El revés de Serena Williams se va fuera 0 - 40 SET 1 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Naomi Osaka que supera a Serena Williams y consigue el punto 0 - 30 SET 1 1 - 2

Serena Williams estrella su golpe de derecha en la red

0 - 15 SET 1 1 - 2

Serena Williams estrella su golpe de revés en la red DOBLE FALTA DE SERENA WILLIAMS !!!! Nos vamos al primer descanso largo con la ventaja a favor de la japonesa, mucho más calmada en estos primeros instantes que una Serena Williams a la que le puede la precipitación. Serena Williams falla su segundo servicio, doble falta Tras dos errores no forzados consecutivos con la derecha..... PRIMERA PELOTA DE BREAK DEL PARTIDO Y PARA NAOMI OSAKA. 30 - 40 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Serena Williams se va fuera

30 - 30 SET 1 1 - 1

Serena Williams estrella su golpe de derecha en la red 30 - 15 SET 1 1 - 1

El revés de Naomi Osaka se va fuera 15 - 15 SET 1 1 - 1

El revés de Serena Williams se va fuera Saque plano de Serena Williams, el resto de Naomi Osaka se va fuera Iguala la contienda Naomi Osaka de la misma forma con la que Serena Williams ha vencido su primer juego: remontando un 0-30. Lo ha hecho fiel a su estilo, repartiendo de un lado hacia el otro.

0 - 0 SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Naomi Osaka que supera a Serena Williams y consigue el punto 30 - 40 SET 1 1 - 0

Serena Williams estrella su golpe de revés en la red 30 - 30 SET 1 1 - 0

Serena Williams estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Naomi Osaka, el resto de Serena Williams se va fuera PRIMERA DOBLE FALTA PARA NAOMI OSAKA. Dificultades en el saque para ambas jugadoras en estos primeros compases. Ahora es el turno de la hexacampeona a la hora de acechar la bola de break. 0-30.

Naomi Osaka falla su segundo servicio, doble falta 15 - 0 SET 1 1 - 0

Naomi Osaka estrella su golpe de derecha en la red PRIMER JUEGO DEL PARTIDO PARA SERENA WILLIAMS. La norteamericana, tras la volea ganadora en aproximación, no pasa por la silla. Cruza la red por el lado contrario. Superstición de siempre y en grado máximo. 0 - 0 SET 1 1 - 0

Gran volea desde media pista de Serena Williams que supera a Naomi Osaka y consigue el punto Ace de Serena Williams con un saque cortado que no puede devolver Naomi Osaka

Después de la reacción de la estadounidense, con el primer ace incluido, nos vamos al primer deuce de la gran final. Hay una diferencia notable entre el primero y el segundo de Serena Williams. 40 - 40 SET 1 0 - 0

Serena Williams estrella su golpe de revés en la red 40 - 30 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Serena Williams que supera a Naomi Osaka y consigue el punto Ace de Serena Williams con un saque plano que no puede devolver Naomi Osaka 15 - 30 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Serena Williams que supera a Naomi Osaka y consigue el punto

No empiezan bien las cosas para Serena Williams, primera doble falta en su haber. Se acerca la primera pelota de break del encuentro. 0-30. Serena Williams falla su segundo servicio, doble falta 0 - 15 SET 1 0 - 0

El revés de Serena Williams se va fuera Todo preparado en la Arthur Ashe de Flushing Meadows. Techo cerrado. Día plomizo y nublado pero sin las altas temperaturas que han reinado estas semanas. El juez de silla será el portugués Carlos Ramos. Ovación absoluta para Serena Williams, que se dispone a hacer en superar a Chris Evert y a hacer historia en la Era Open. Por su parte, Naomi Osaka sufrió en tercera ronda ante la bielorrusa Sabalenka (6-3, 2-6 y 6-49 y, a partir de ahí, no ha tenido compasión con Lesia Tsurenko en cuartos de final (doble 6-1) ni con Madison Keys en semifinales (6-2 y 6-4). Solo se ha dejado un set en todo el torneo.

La norteamericana para llegar hasta aquí solo se ha dejado una manga. El segundo en los octavos de final ante Kaia Kanepi que al final resolvió con un con un 6-3 tras haberle endosado un rosco en el primero. Por lo demás, Linette, Witthoeft, su hermana Venus, Karolina Pliskova y Sevastova en semifinales pasaron por el aro a dos sets. Una Serena Williams que, en el caso de no sacara adelante a la final, 2018 se convertiría en el primer año desde 2011 sin anotarse un Gran Slam. Seis veces campeonas de este título, en caso de victoria, solo le superaría en la historia Molla Bjurstedt que, a principios de siglo, se anotó ocho en su haber. Naomi Osaka fue la verdugo de Serena en su segundo torneo tras su ausencia por maternidad. En estos cinco meses de su vuelta, la estadounidense ha llegado a los octavos de final en Roland Garros cuando cayó ante María Sharapova y perdió la final de Wimbledon frente a Angelique Kerber por un doble 6-3. Solo se han enfrentado una vez en el circuito WTA. Fue este mismo año en la mismísima primera ronda de Miami en Cayo Vizcaíno cuando la nipona se deshizo de la norteamericana por 6-3 y 6-2, en pista dura y con una humedad, si cabe, más asfixiante que la que ha reinado esta semana. Enfrente tendrá a la japonesa Naomi Osaka, de origen haitiano, diestra con revés a dos manos. Una promesa como muestran su 20 añitos de edad. Vigente campeona de Indian Wells, que se ha convertido en la primera japonesa en disputar una final de Grand Slam. También historia.

Tras su baja por maternidad, Serena Williams está a dispuesta a convertirse en la jugadora con más Open USA de todos los tiempos (hoy en día está igualado con Christ Evert, seis) e igualar a Margaret Court como la tenista con más Grand Slam de la historia (24). La monumental Arthur Ashe que se encuentra en el corazón de Flushing Meadows, lugar privilegiado entre medias de Brooklyn y Queens, se viste de gala para contemplar, con respeto a Naomi Osaka, el regreso de una de las mejores raquetas de todos los tiempos para ganar otro título. Hola, muy buenas noches a todos los amantes del tenis y sean bienvenidos a la gran final del Open USA en categoría femenina. A continuación, ofreceremos en directo el partido entre la gran Serena Williams, número 26 del mundo, y la sorpresa Naomi Osaka, situada en el 19º puesto del Ranking Mundial.