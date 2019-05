El puntazo de Nadal a la media vuelta

Rafael Nadal brindó un encuentro sin complicaciones y dejó esos puntos que levantan a la grada y maravillan a los aficionados de todo el mundo. El balear no dejó que Yannick Maden lo superara ni con una dejada ni con un passing en el fondo. Se dio la vuelta, corrió hacia atrás e impactó la pelota perfecto para dejar sin respuesta al alemán.

He's here! He's there! He takes the point with just a flick of the wrist.@RafaelNadal earns our @RokitOfficial shot of the day with this one, which also helped him secure his 88th French Open win.#RG19pic.twitter.com/ZtsUCW3CYz