Leylah Fernandez, la Alcaraz del cuadro femenino

La tenista japonesa Naomi Osaka, vigente campeona del Abierto de Estados Unidos, y el griego Stefanos Tsitsipas, tercer sembrado masculino, fueron despedidos el viernes del Grand Slam de Nueva York por dos jóvenes fenómenos: la canadiense Leylah Fernandez y el español Carlos Alcaraz .

El órdago de estas dos perlas de 18 años sacudió los cimientos del último Grand Slam de la temporada al punto de que Osaka anunció tras su volcánica derrota que se tomará «un descanso» del tenis.

La número tres mundial protagonizó una desquiciada actuación en su torneo fetiche en la que arrojó su raqueta varias veces de pura frustración.

Fernandez le remontó un set a la estrella japonesa para imponerse por 5-7, 7-6 (2) y 6-4 en dos horas y tres minutos de juego.

«Sinceramente, no sé cuándo voy a jugar mi próximo partido de tenis», dijo entre lágrimas Osaka. «Creo que voy a tomarme un descanso del juego durante un tiempo».

Esta inesperada eliminación cierra una compleja temporada para Osaka, que arrancó conquistando el Abierto de Australia, su cuarto trofeo de Grand Slam.

La campaña, sin embargo, estuvo marcada por sus sonadas renuncias en Roland Garros y Wimbledon tras dar a conocer que había sufrido problemas de depresión y ansiedad en su carrera.

«Siento que últimamente, cuando gano, no me siento feliz. Me siento más bien aliviada», explicó. «Y luego, cuando pierdo, me siento muy triste».

«Básicamente siento que estoy en este punto en el que estoy tratando de averiguar lo que quiero hacer», concluyó Osaka, de 23 años.

Por su parte Fernandez únicamente cuenta con un título de la WTA en su palmarés, el de Monterrey en 2021, y esta es su primera irrupción en unos octavos de un Grand Slam, pero la joven exhibió una enorme confianza tanto con la raqueta como con el micrófono en Flushing Meadows, donde la mayoría de aficionados se pusieron de su parte.

«Desde el principio, justo antes del partido, sabía que era capaz de ganar», aseguró la canadiense, que estuvo siguiendo el triunfo anterior de Alcaraz ante Tsitsipas .

«Honestamente, el partido de Alcaraz me motivó» aseguró. «Vi la forma en que ganó y me dije: voy a hacer eso ahora».

