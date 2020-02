CRÓNICA DIRECTO

Pocos recursos tenía la española, sufriendo incluso en sus turnos de saque con su segundo servicio. Se armó de valor, grito al cielo cuando logró su sexto saque directo, para intentar recuperar el protagonismo. Pero Kenin aguantó la presión de otras tres bolas de break como si este escenario y este partido fueran suyos todos los días. La que no pudo sortear Muguruza con 2-5 y su propio servicio, temblón y sin la rapidez necesaria para encontrar después respuesta a los fantásticos restos que soltó la estadounidense. Y en esa presión cayó Muguruza, entregado el primer break con una doble falta; entregado el partido, el título y la gloria en el Abierto de Australia con otra.

Resopló Muguruza en el tercer juego. En medio de un vendaval llamado Kenin, puro nervio que hasta se enfadaba en sus buenos puntos, y que no dejó de atosigar a la española en ningún momento. Lo había avisado en la previa: «Si la gente quiere ganarme, tendrá que ganarme de verdad porque voy a estar ahí luchando hasta el final». Y así, con una batalla que aumentó en decibelios, los que salían de su garganta en cada punto, empequeñeció a Muguruza, incapaz de recuperar el camino de la paciencia y el sosiego, delatado su bajón en ceños fruncidos y andares más pesarosos.

Fue un ciclón Kenin, todo furia y agresividad. Cada golpe era una amenaza. Y le salió bien, con una rotura temprana que la situó 4-1 en un abrir y cerrar de ojos contra una Muguruza que no encontraba el modo de recuperar los puntos largos y meditados. Antes al contrario, lo que había salido de maravilla en el primer set se convirtió en derechas demasiado largas y reveses que no encontraban salida. Y en la batalla del pim, pam, pum, Kenin se hizo enorme. Segundo break a su favor para llevarse el segundo set al resto.

Sin embargo, a Muguruza no se le notó la frustración. Templada y firme, manejó con sabiduría el resto, desarbolando los arreones de la estadounidense hasta horadar su fe y encontrar por fin recompensa a su esfuerzo. Una segunda rotura justo en el momento adecuado, para convertirlo con su saque, esta vez más paciente y confiada, en el primer set a su favor.

No se le notó la novatada. Fuerza, rabia descontrolada por momentos, buen tenis, un revés mágico y mucha, mucha confianza en poder llevarse el premio final. Tenía, además, un punto a su favor: la victoria ante la española en Pekín el año pasado, cuando Muguruza decidió cortar su irregular curso. Aunque aquella fuera otra Muguruza. Pero ella también era otra Kenin.

Contaba con la experiencia, la edad, la veteranía, pero sabía que solo eso no bastaba ante una jugadora eléctrica, rápida y sin nada que perder como Kenin, 21 años de pura adrenalina y que vestía por primera vez las galas de una final de un Grand Slam.

Salió Muguruza convencida de que este era su momento. Tan concentrada en su partido y en sí misma que no se permitió ni ver de reojo la Copa de campeona que figuraba la primera al salir a la pista central de Melbourne Park. Tampoco cambió el gesto en el rostro ni alzó la mano para saludar, abstraída en su propio tenis, en su camino. En el que la había llevado hasta este día, con el que todos los tenistas sueña y para el que todos los tenistas se preparan. Pero en este 2020 suyo era el momento, suya la capacidad de levantarse de las cenizas de dos años casi en blanco y reverdecer en otro gran escenario.

Australia seguirá siendo, Rafael Nadal mediante, un territorio maldito para los españoles. Han sido seis finales perdidas en este escenario que solo el balear supo plantar la bandera. Todas dolorosas, la sexta, protagonizada por Garbiñe Muguruza, un poco más, pues la española tuvo en su mano hasta diez opciones de rotura que podrían haber cambiado la historia. Pero Sofia Kenin, puro nervio y un tenis descomunal, superó la inexperiencia a golpe de ganadores; latigazos de derecha y revés sin que asomara ni un ápice de presión por su cabeza. Una campeona de 21 años que menguó a Muguruza, finalista de lujo, no obstante, y con buena pinta para este 2020.

Nosotros nos despedimos tras haberles contado todo lo sucedido en este encuentro, gracias por habernos acompañado un día más, hasta pronto. No ha podido subir a lo más alto Garbiñe ganando este Grand Slam que le hubiera otorgado la triple corona, ha estado muy cerca de volver a proclamarse campeona en un gran torneo pero esto debe ser solo el principio del regreso de la mejor Garbiñe. Se corona Sofía Kenin que ya pasa a la historia como campeona de un Grand Slam. Ganó tres títulos el año pasado, Hobart, Mallorca y Guanzhou pero nunca había tenido un papel destacado en un grande. Ahora lo ha hecho y lo ha ganado. También ha sorprendido por su desparpajo la joven Sofía Kenin que se impuso en semifinales a la número 1 del ranking, Ashleigh Barty.

Los fallos han acabado condenando a Muguruza que ha realizado un gran torneo y ha llegado más lejos de lo que a priori se esperaba en este Open de Australia. Desde luego ha sido la gran noticia positiva de este torneo y la hispanovenezolana ha realizado grandes partidos, dejando en el camino a jugadoras de la parte alta del ranking WTA. Mostró buenas credenciales Garbiñe en la primera manga y se la llevó pero Kenin no se vino abajo a pesar de su juventud y de la inexperiencia al disputar su primera final de un Grand Slam. No ha podido ser, otra final del Open de Australia femenino que pierde una tenista española, ya decíamos en la previa que también habían perdido en sus tres anteriores presencias en la final y hoy se ha vuelto a repetir la historia. Algo más de dos horas de juego ha necesitado Sofía Kenin para ganar este primer Grand Slam de la temporada, tercera final consecutiva del Open de Australia femenino que se decide en tres sets y nuevo triunfo estadounidense en él desde 2017 cuando lo ganó Serena Williams. Doble falta de Muguruza que le otorga el set, el triunfo en el encuentro y el título de campeona a la joven Sofia Kenin que ha tenido que remar contracorriente tras perder el primer set y ha conseguido la remontada con mucho esfuerzo.

SOFIA KENIN GANA EL OPEN DE AUSTRALIA 2020. Garbiñe Muguruza Blanco falla su segundo servicio, doble falta Resto ganador a la línea, segunda bola de partido para la estadounidense. ADV - 40 SET 3 5 - 2

Gran resto de derecha de Sofia Kenin que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Resta fuera Sofía Kenin, se aferra a sus opciones Muguruza.

Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Sofia Kenin se va fuera Se queda clavada Muguruza y Kenin se lleva el punto para tener ahora bola de partido. Se cumplen las dos horas de juego. ADV - 40 SET 3 5 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Sofia Kenin que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Otra doble falta de Garbiñe, los nervios la están pasando factura en este momento crucial. Garbiñe Muguruza Blanco falla su segundo servicio, doble falta

Tras un saque directo, doble falta de Muguruza para el 40-30, máxima emoción sobre la pista en este tramo final del partido. Garbiñe Muguruza Blanco falla su segundo servicio, doble falta Ace de Garbiñe Muguruza Blanco con un saque plano que no puede devolver Sofia Kenin 15 - 30 SET 3 5 - 2

Gran resto de derecha de Sofia Kenin que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Ace de Garbiñe Muguruza Blanco con un saque plano que no puede devolver Sofia Kenin

0 - 15 SET 3 5 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sofia Kenin y consigue el punto Resto de Muguruza que no pasa la red y juego para Kenin. Se pone muy complicada esta final para la hispanovenezolana con el 5-2 a favor de su rival. Ahora es Garbiñe quien tiene el saque y no puede permitirse ni un solo fallo más. Saque plano de Sofia Kenin, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera La tenista estadounidense nacida en Moscú iba camino de cerrar el juego en blanco pero la está apretando Garbiñe. 40 - 30 SET 3 4 - 2

Sofia Kenin estrella su golpe de derecha en la red

40 - 15 SET 3 4 - 2

El golpe de derecha de Sofia Kenin se va fuera Saque plano de Sofia Kenin, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 30 - 0 SET 3 4 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sofia Kenin que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Saque plano de Sofia Kenin, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera BREAK DE KENIN. Como cambia todo de un momento a otro, Garbiñe ha pasado de tener tres bolas de break a ver cómo su rival le rompe el servicio y se pone con ventaja en el tercer set. 4-2 para Sofía Kenin.

Garbiñe Muguruza Blanco falla su segundo servicio, doble falta Parecía tener controlado este juego Garbiñe pero ahora Kenin dispone de bola de break. ADV - 40 SET 3 3 - 2

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 40 - 40 SET 3 3 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sofia Kenin que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Sofia Kenin se va fuera

Ace de Garbiñe Muguruza Blanco con un saque plano que no puede devolver Sofia Kenin 30 - 15 SET 3 3 - 2

Remate desde la red de Sofia Kenin que no opciones a Garbiñe Muguruza Blanco 15 - 15 SET 3 3 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sofia Kenin que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Sofia Kenin se va fuera Cinco puntos seguidos de la estadounidense que levanta el juego y se lo lleva para el 3-2. No ha podido lograr el break Garbiñe en esta ocasión y se mantiene la igualdad en este set.

0 - 0 SET 3 3 - 2

Impresionante passing shot de Sofia Kenin desde el fondo de la pista supera a Garbiñe Muguruza Blanco y le sirve para ganar el punto Ace de Sofia Kenin con un saque plano que no puede devolver Garbiñe Muguruza Blanco A golpe de paralelos, Sofía Kenin consigue salir de una situación adversa y salvar las tres bolas de rotura de las que disponía Muguruza. 40 - 40 SET 3 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sofia Kenin que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto 30 - 40 SET 3 2 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Sofia Kenin que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto

15 - 40 SET 3 2 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Sofia Kenin que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Tres bolas de break para Muguruza. Y esta puede ser una buena oportunidad para encarrilar la tercera manga. 0 - 40 SET 3 2 - 2

Sofia Kenin estrella su golpe de derecha en la red 0 - 30 SET 3 2 - 2

El golpe de derecha de Sofia Kenin se va fuera 0 - 15 SET 3 2 - 2

Sofia Kenin estrella su golpe de revés en la red

Recupera sensaciones Garbiñe sobre la pista y parece que se va reponiendo para plantar cara de nuevo a su rival. 0 - 0 SET 3 2 - 2

Remate desde el centro de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que no da opciones a Sofia Kenin Ace de Garbiñe Muguruza Blanco con un saque plano que no puede devolver Sofia Kenin Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Sofia Kenin se va fuera Buen resto de Kenin que le permite elaborar bien su último golpe, un revés a fondo de pista al que no llega Muguruza.

30 - 15 SET 3 2 - 1

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Sofia Kenin que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto 15 - 15 SET 3 2 - 1

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red 0 - 15 SET 3 2 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sofia Kenin y consigue el punto Kenin aprieta el puño para celebrar que la bola larga de Garbiñe le da el juego. Se ve bastante nerviosa a la estadounidense que con 21 años está disputando su primera final de un Grand Slam. En 2018 cayó en primera ronda de Australia y el año pasado en la segunda, y ahora está disputando esta gran final. 0 - 0 SET 3 2 - 1

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

40 - 30 SET 3 1 - 1

El globo de Sofia Kenin se va fuera 40 - 15 SET 3 1 - 1

Revés desde el centro de la pista de Sofia Kenin que supera a Garbiñe Muguruza Blanco 30 - 15 SET 3 1 - 1

Gran volea desde media pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sofia Kenin y consigue el punto 30 - 0 SET 3 1 - 1

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 15 - 0 SET 3 1 - 1

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

Era éste un juego importante para Muguruza y lo ha ganado con comodidad. 1-1 en este tercer set y servicio ahora para Kenin. Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Sofia Kenin se va fuera 0 - 40 SET 3 1 - 0

El golpe de derecha de Sofia Kenin se va fuera 0 - 30 SET 3 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sofia Kenin y consigue el punto 0 - 15 SET 3 1 - 0

El revés de Sofia Kenin se va fuera

Debe entonarse la hispanovenezolana y volver a mostrar su mejor versión porque se le está complicando el encuentro, se ha venido arriba Kenin y está muy segura con su servicio. 0 - 0 SET 3 1 - 0

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red 40 - 15 SET 3 0 - 0

Sofia Kenin estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Sofia Kenin, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera La última vez que la tenista que se llevó el primer set en la final femenina del Open de Australia no ganó el título fue en 2013 cuando Na Li venció en la primera manga pero Azarenka consiguió remontar. Esperemos que no le suceda hoy a Garbiñe.

30 - 0 SET 3 0 - 0

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Saque plano de Sofia Kenin, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera SET PARA KENIN. Bola larga de Garbiñe que le da el punto a la estadounidense. En solo media hora Sofía Kenin ha decantado a su favor el segundo set y ha igualado esta final. 0 - 0 SET 2 6 - 2

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Resto ganador de Sofía Kenin que le otorga bola de set.

40 - 30 SET 2 5 - 2

Gran resto de derecha de Sofia Kenin que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Sofia Kenin se va fuera Se le está atragantando el set a Garbiñe Muguruza, 0-30 en este juego que podría ser definitivo. 40 - 0 SET 2 5 - 2

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 30 - 0 SET 2 5 - 2

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

15 - 0 SET 2 5 - 2

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Problemas para Muguruza con el 5-2 en contra y oportunidad de su oponente de cerrar este set al resto. Ha perdido algo de movilidad la hispanovenezolana en este segundo asalto, estaba muy bien de piernas en el primero pero ahora le cuesta más, las dos intensas semanas de torneo pueden pesar a las finalistas. Juego para Sofía Kenin que ha cogido confianza y está muy acertada con su servicio, sin dar opciones a su rival. 0 - 0 SET 2 5 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Sofia Kenin que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto 40 - 30 SET 2 4 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sofia Kenin y consigue el punto

40 - 15 SET 2 4 - 2

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 30 - 15 SET 2 4 - 2

El revés de Sofia Kenin se va fuera Ace de Sofia Kenin con un saque plano que no puede devolver Garbiñe Muguruza Blanco 15 - 0 SET 2 4 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sofia Kenin que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Buen servicio de Garbiñe para llevarse el juego que supone el 4-2, debe buscar el break para poder mantener opciones en esta segunda manga.

Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Sofia Kenin se va fuera 15 - 40 SET 2 4 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sofia Kenin y consigue el punto 15 - 30 SET 2 4 - 1

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 0 - 30 SET 2 4 - 1

El golpe de derecha de Sofia Kenin se va fuera 0 - 15 SET 2 4 - 1

El golpe de derecha de Sofia Kenin se va fuera

Juego para Sofía Kenin que se ha venido arriba en este segundo set y ya manda en el marcador por 4-1. 0 - 0 SET 2 4 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sofia Kenin que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto 40 - 15 SET 2 3 - 1

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red 30 - 15 SET 2 3 - 1

Impresionante globo desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que Sofia Kenin no consigue devolver 30 - 0 SET 2 3 - 1

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

Saque plano de Sofia Kenin, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera BREAK DE KENIN. La estadounidense se pone por delante en el marcador en este segundo set y buscará ahora certificarlo con su saque para ampliar ventajas. 0 - 0 SET 2 3 - 1

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Bola de break para Sofía Kenin que celebra el punto y va a buscar ahora romper el servicio de Garbiñe. 40 - 30 SET 2 2 - 1

La volea de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

Kenin trata de meter presión a su rival y ahora consigue poner el 30-30 con servicio de Muguruza. 30 - 30 SET 2 2 - 1

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 15 - 30 SET 2 2 - 1

El golpe de derecha de Sofia Kenin se va fuera 15 - 15 SET 2 2 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sofia Kenin y consigue el punto 15 - 0 SET 2 2 - 1

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red

Juego para Kenin, de momento los tres juegos de este set se han ganado en blanco, dos para la estadounidense y uno de Muguruza. 0 - 0 SET 2 2 - 1

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de derecha en la red 40 - 0 SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 30 - 0 SET 2 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Sofia Kenin que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Ace de Sofia Kenin con un saque plano que no puede devolver Garbiñe Muguruza Blanco

Tampoco da ninguna concesión ahora Muguruza con su servicio, las dos han ganado su primer juego en este set de forma cómoda. Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Sofia Kenin se va fuera 0 - 40 SET 2 1 - 0

Sofia Kenin estrella su golpe de revés en la red 0 - 30 SET 2 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sofia Kenin y consigue el punto Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Sofia Kenin se va fuera

Se lleva Sofia Kenin el primer juego del segundo set, con bastante facilidad, consciente de que no puede cometer errores si quiere llevar el encuentro a un tercer asalto. 0 - 0 SET 2 1 - 0

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Saque plano de Sofia Kenin, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 30 - 0 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 15 - 0 SET 2 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sofia Kenin que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto

Las dos últimas finales del Open de Australia, en individual femenino, se decidieron en tres sets, la que ganó Caroline Wozniacki a Simona Halep en 2018 y el triunfo de Naomi Osaka ante Petra Kvitova el año pasado. Veremos si hoy Muguruza consigue cerrar el encuentro en solo dos mangas. Muguruza se ha mostrado muy acertada cuando ha jugado con primeros servicios en este set inicial y le ha creado muchos problemas a Kenin al resto. De momento el encuentro se le pone de cara con la ventaja que le otorga jugar ya con el marcador a favor. SET PARA MUGURUZA. Bola cruzada de Kenin que se marchó fuera y permite a Garbiñe ganar la primera manga por 6-4. 0 - 0 SET 1 4 - 6

El golpe de derecha de Sofia Kenin se va fuera Golpe de Muguruza que se queda en la red, salva la primera Sofía Kenin aunque todavía le queda una a la hispanovenezolana.

30 - 40 SET 1 4 - 5

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de derecha en la red Dos bolas de set para Muguruza! Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Sofia Kenin se va fuera Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Sofia Kenin se va fuera 15 - 15 SET 1 4 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sofia Kenin y consigue el punto

15 - 0 SET 1 4 - 5

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera BREAK DE MUGURUZA. Le dura poco la alegría a la estadounidense que había recuperado el break en el juego anterior pero ahora vuelve a ceder su servicio ante Garbiñe. Ventaja de la hispanovenezolana que tiene ahora el saque para cerrar este set. 0 - 0 SET 1 4 - 5

Sofia Kenin estrella su golpe de derecha en la red 30 - 40 SET 1 4 - 4

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de derecha en la red El ceder el servicio en el juego anterior no ha supuesto ninguna carga para Muguruza que vuelve a recuperar la agresividad y dispone de otras dos bolas de break ahora.

15 - 40 SET 1 4 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sofia Kenin y consigue el punto 15 - 30 SET 1 4 - 4

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 0 - 30 SET 1 4 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sofia Kenin y consigue el punto 0 - 15 SET 1 4 - 4

El golpe de derecha de Sofia Kenin se va fuera BREAK DE KENIN. Falla Muguruza ahora y comete su segunda doble falta consecutiva que le da el juego a su rival. Se iguala el marcador (4-4) y todavía mucho camino por recorrer en este primer set.

Garbiñe Muguruza Blanco falla su segundo servicio, doble falta Doble falta de Garbiñe y ojo que ahora dispone Kenin de sus dos primeras bolas de break en este encuentro. Garbiñe Muguruza Blanco falla su segundo servicio, doble falta 30 - 15 SET 1 3 - 4

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 15 - 15 SET 1 3 - 4

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

Otro saque directo de Muguruza que busca ganar su quinto juego en este set y poder buscar a continuación cerrar el set al resto. Ace de Garbiñe Muguruza Blanco con un saque plano que no puede devolver Sofia Kenin Juego para Sofía Kenin que ha tenido que sufrir de lo lindo para ganarlo con las sucesivas bolas de rotura que no ha podido aprovechar ahora Garbiñe. De todas formas, la hispanovenezolana mantiene un break a favor en esta primera manga. 0 - 0 SET 1 3 - 4

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red ADV - 40 SET 1 2 - 4

Sofia Kenin con una precisa dejada a la que no llega Garbiñe Muguruza Blanco se apunta el tanto

40 - 40 SET 1 2 - 4

Sofia Kenin estrella su golpe de derecha en la red ADV - 40 SET 1 2 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sofia Kenin que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto 40 - 40 SET 1 2 - 4

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Sofia Kenin que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Nueva bola de break a favor de Garbiñe. 40 - ADV SET 1 2 - 4

El golpe de derecha de Sofia Kenin se va fuera

Arriesga la estadounidense y consigue salvar las tres bolas que tenía en contra, sigue aferrándose a este juego para que la brecha en el marcador no sea mayor. 40 - 40 SET 1 2 - 4

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Saque plano de Sofia Kenin, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Saque plano de Sofia Kenin, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Nueva ventaja para Garbiñe que dispone de tres bolas de break para romper de nuevo el servicio de su rival, se multiplican los problemas para Kenin.

0 - 40 SET 1 2 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sofia Kenin y consigue el punto 0 - 30 SET 1 2 - 4

El golpe de derecha de Sofia Kenin se va fuera 0 - 15 SET 1 2 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sofia Kenin y consigue el punto 0 - 0 SET 1 2 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sofia Kenin y consigue el punto 40 - ADV SET 1 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sofia Kenin y consigue el punto

40 - 40 SET 1 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sofia Kenin que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto 30 - 40 SET 1 2 - 3

Remate desde la red de Garbiñe Muguruza Blanco que no opciones a Sofia Kenin Celebra Kenin el punto que acaba de lograr gracias a un gran paralelo, iguales. 30 - 30 SET 1 2 - 3

Impresionante passing shot de Sofia Kenin desde el fondo de la pista supera a Garbiñe Muguruza Blanco y le sirve para ganar el punto 15 - 30 SET 1 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sofia Kenin que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto

Ha vuelto a generar problemas Muguruza a Kenin con su servicio pero ahora la estadounidense ha conseguido sacar el juego adelante. Ace de Garbiñe Muguruza Blanco con un saque plano que no puede devolver Sofia Kenin Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Sofia Kenin se va fuera 0 - 0 SET 1 2 - 3

Revés desde el centro de la pista de Sofia Kenin que supera a Garbiñe Muguruza Blanco 40 - 30 SET 1 1 - 3

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

30 - 30 SET 1 1 - 3

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 15 - 30 SET 1 1 - 3

Sofia Kenin estrella su golpe de derecha en la red 15 - 15 SET 1 1 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sofia Kenin y consigue el punto Saque plano de Sofia Kenin, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Juego para Muguruza que confirma el break anterior, 3-1 para ella en esta primera manga.

0 - 0 SET 1 1 - 3

El golpe de derecha de Sofia Kenin se va fuera 40 - ADV SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Sofia Kenin se va fuera 40 - 40 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 30 - 40 SET 1 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sofia Kenin y consigue el punto Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Sofia Kenin se va fuera

Garbiñe Muguruza Blanco falla su segundo servicio, doble falta Garbiñe Muguruza Blanco falla su segundo servicio, doble falta 0 - 15 SET 1 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sofia Kenin y consigue el punto BREAK DE GARBIÑE. Y ahora sí lo consigue la hispanovenezolana que rompe el servicio de su rival y se pone con ventaja en el primer set. Primer paso dado. 0 - 0 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Sofia Kenin se va fuera

Se resite el break de Muguruza aunque ahora dispone de una nueva ventaja. 40 - ADV SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Sofia Kenin se va fuera 40 - 40 SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sofia Kenin que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Ventaja para Muguruza que tiene la primera oportunidad de romper el servicio de su rival. 40 - ADV SET 1 1 - 1

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sofia Kenin y consigue el punto

40 - 40 SET 1 1 - 1

Remate desde el centro de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que no da opciones a Sofia Kenin 40 - 30 SET 1 1 - 1

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 30 - 30 SET 1 1 - 1

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de derecha en la red 15 - 30 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Sofia Kenin se va fuera 15 - 15 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Sofia Kenin se va fuera

15 - 0 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Reacciona de inmediato Garbiñe Muguruza para llevarse el juego con su saque. Segundo servicio liftado de Garbiñe Muguruza Blanco, Sofia Kenin no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 40 SET 1 1 - 0

Revés desde el centro de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sofia Kenin 30 - 30 SET 1 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sofia Kenin y consigue el punto

Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Sofia Kenin se va fuera Domina la estadounidense en este inicio de encuentro y está creando lo primeros problemas a Muguruza que se ve con un 0-30 en contra. 30 - 0 SET 1 1 - 0

La dejada de Garbiñe Muguruza Blanco se estrella en la red 15 - 0 SET 1 1 - 0

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de derecha en la red Bola muy larga de Garbiñe y primer juego para Kenin que no ha tenido ningún problema para sacarlo adelante con su saque.

0 - 0 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 40 - 15 SET 1 0 - 0

Fácil dejada de Garbiñe Muguruza Blanco con la que gana el punto Saque plano de Sofia Kenin, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 30 - 0 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Ha dado comienzo el encuentro con Sofía Kenin al servicio.

15 - 0 SET 1 0 - 0

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red Será ésta la cuarta final que disputa una tenista española en el Open de Australia, lo hizo Arantxa Sánchez Vicario en 1994 y 1995 y Conchita Martínez en 1998 pero ninguna de las anteriores consiguió ganarla. Esta será la segunda vez que la hispanovenezolana se enfrente a Kenin, ya se vieron las caras el año pasado en Pekín con derrota de Muguruza en tres sets (6-0, 2-6 y 6-2) No tuvo buen inicio Garbiñe con un 6-0 en su primer set ante Rogers, en primera ronda, pero se repuso y venció. También necesitó tres sets para ganar a Tomljanovic en segunda ronda. A partir de ahí se allanó el camino aunque se cruzaron en él rivales a priori más potentes. Ganó cómodamente a Svitolina y Bertens, en cuartos a Pavlyuchenkova y en semifinales a Simona Halep, todos ellos en solo dos sets. Enfrente tendrá a la estadounidense Sofía Kenin de 21 años y número 15 en el ranking ATP. Esta será la primera final de un Grand Slam para Kenin que ha tenido un camino bastante plácido en este Open de Australia. Venció a Trevisan, Li y Zhang en las tres primeras rondas sin ceder ningún set. Perdió el primero en cuarta ronda ante su compatriota Gauff pero terminó remontando con solvencia. También ganó 2-0 en cuartos a Jabeur y en semifinales a Barty.

Muguruza tiene a tiro lograr un nuevo récord y conseguir la triple corona para convertirse así en la primera tenista de España que logra ganar tres Grand Slam distintos, tras proclamarse campeona en Roland Garros en 2016 y en Wimbledon en 2017. Buenos días, Garbiñe Muguruza busca su tercer título de Grand Slam en esta final del Open de Australia 2020 en la que se va a medir a Sofía Kenin.