Nadal se inventa un nuevo golpe en tenis

Rafael Nadal logró el acceso a los octavos de final de Wimbledon con un partido impecable en el que no dejó opción alguna a Jo-Wilfried Tsonga de sorprenderlo. Antes al contrario, fue el español quien sorprerndió a todos, incluso a sí mismo, con un golpe extrañísimo, de espaldas y con el que casi consigue el punto. No lo logró, pero sí acuñó un nuevo golpe.

@RafaelNadal What in the world... pic.twitter.com/BLZpT6JZoY