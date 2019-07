Nadal-Tsonga en directo

Actualizado: 06/07/2019 15:35h

Actualizar

0 - 15 SET 1 2 - 5

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Jo-Wilfried Tsonga y gana el tanto 0 - 0 SET 1 2 - 5

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Jo-Wilfried Tsonga Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera 15 - 30 SET 1 2 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red

Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Jo-Wilfried Tsonga 0 - 15 SET 1 2 - 4

El golpe de derecha de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera Ace de Jo-Wilfried Tsonga con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 40 - 30 SET 1 1 - 4

Jo-Wilfried Tsonga estrella su golpe de revés en la red 40 - 15 SET 1 1 - 4

Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Jo-Wilfried Tsonga

Ace de Jo-Wilfried Tsonga con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Saque plano de Jo-Wilfried Tsonga, el resto de Rafael Nadal se va fuera Segundo servicio liftado de Jo-Wilfried Tsonga, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Jo-Wilfried Tsonga 0 - 40 SET 1 1 - 3

El revés de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera

0 - 30 SET 1 1 - 3

Con un preciso passing shot desde el la red, Rafael Nadal supera a Jo-Wilfried Tsonga y gana el tanto 0 - 15 SET 1 1 - 3

El revés de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera Rompe el saque Nadal tras un juego muy sólido restando. 0 - 0 SET 1 1 - 3

El revés de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera Tiene Nadal la oportunidad de romper saque.

30 - 40 SET 1 1 - 2

Jo-Wilfried Tsonga estrella su golpe de derecha en la red 30 - 30 SET 1 1 - 2

Jo-Wilfried Tsonga estrella su golpe de revés en la red 30 - 15 SET 1 1 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 15 - 15 SET 1 1 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Punto largo que se acaba llevando Nadal tras subir a la red y forzar a Tsonga a hacer un revés paralelo ganador que se fue fuera.

0 - 15 SET 1 1 - 2

El revés de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera Está tratando de subir a la red cuando puede el tenista de Le Mans, pero Nadal se está mostrando muy tranquilo en su golpeo. 0 - 0 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera Caída de Wilfried Tsonga que se queda en un susto. Se levanta rápido el francés. 15 - 30 SET 1 1 - 1

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Jo-Wilfried Tsonga

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera 15 - 0 SET 1 1 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera Ace de Jo-Wilfried Tsonga con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Comodidad del francés con su saque, que está respondiendo bien al primer juego de Nadal. Saque plano de Jo-Wilfried Tsonga, el resto de Rafael Nadal se va fuera

30 - 15 SET 1 0 - 1

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Jo-Wilfried Tsonga supera a Rafael Nadal y gana el tanto 15 - 15 SET 1 0 - 1

Gran volea desde media pista de Jo-Wilfried Tsonga que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 15 SET 1 0 - 1

Jo-Wilfried Tsonga no consigue devolver el globo defensivo de Rafael Nadal y pierde el punto Comienza muy bien Rafa Nadal con dos saques directos para llevarse el primer juego. No se ha sentido Tsonga con el saque del español. Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Jo-Wilfried Tsonga

15 - 40 SET 1 0 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera El manacorí ha hecho el primer ace del partido en su segundo saque. Comienza fuerte el tenista español. Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Jo-Wilfried Tsonga no puede precisar el resto y la bola se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Jo-Wilfried Tsonga 0 - 15 SET 1 0 - 0

El revés de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera

El juez de silla del partido será el alemán Nico Helwerth. Los dos buscarán en Wimbledon sumar un título en hierba. Para Nadal sería el quinto, mientras que Tsonga aún no ha sumado en a su vitrina ningún título en esta superficie. Tiempo nublado en Wimbledon. Hay una buena temperatura de 24º y apenas viento, pero las nubes están por encima del barrio londinense. Contraste entre el estilo de juego de cada uno. Nadal ha ido puliendo su saque y es un jugador bueno para resistir los fuertes golpeos de Tsonga, que además ataca bien la red. Esta será la primera vez que se enfrentan ambos tenistas en Wimbledon, y la segunda vez en hierba. La primera fue en el torneo de Queen's en 2011, en aquella ocasión ganó Tsonga.

El Master 1000 de Shanghai fue ese último partido en el que se vieron las caras Nadal y Tsonga. El francés se impuso en esa ocasión en pista dura. Ambos tenistas se han enfrentado en 12 ocasiones (8 victorias para Nadal por 4 de Tsonga). Esta será la número 13 en una superficie en la que ninguno de los dos es especialista. Saludos a todos y todas. Rafael Nadal y Wilfried Tsonga se ven las caras en la pista central. Dos tenistas que no se cruzan desde el año 2015 pese a casi enfrentarse este año en el torneo de Brisbane.