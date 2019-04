Tenis Nadal, a buen ritmo para su regreso a la tierra Se retiró en Indian Wells por problemas en la rodilla y no compitió en Miami, pero parece que evoluciona bien de su lesión

Rafael Nadal ya dijo, en Indian Wells, que no tenía dudas sobre su presencia en Montecarlo, que supone el pistoletazo de salida a la gira por la tierra europea a partir del 14 de abril. Entonces, el español se acababa de retirar del primer Masters 1.000 de la temporada por culpa de un problema en su rodilla derecha y no disputó las semifinales ante Roger Federer. Y precisamente por ese motivo no jugó la pasada semana en Miami y se ha centrado en prepararse en Mallorca para llegar en plenitud a la arcilla.

Este martes, desde el perfil de la Rafa Nadal Academy by Movistar, se ha podido comprobar la positiva evolución del campeón de 17 grandes. Nadal, sin protección en la zona dañada, se está entrenando a muy buen ritmo para llegar a tope a la fase más importante para él de la temporada.

Golpea bien a la bola, saca sin problemas en el apoyo, corre y le da velocidad a los intercambios, ingredientes alentadores para pensar en nuevos mordiscos. Su hoja de ruta le llevará a disputar Montecarlo, Barcelona, el Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros, un maratón en el que defiende 4.680 puntos.