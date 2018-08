Tenis Manolo Santana, sobre la nueva Copa Davis El extenista y director del Mutua Madrid Open ofrece su opinión sobre los cambios en la competición pocos días antes de que las federaciones internacionales voten

Para hablar de tenis y de todo lo que rodea al deporte de la raqueta, pocas voces más autorizadas que la de Manolo Santana. Por todos los títulos que cosechó en la pista durante su carrera y por todo lo que ha seguido aprendiendo y enseñando fuera de ella. Referente para todos, ha querido expresar su opinión sobre el futuro de la Copa Davis con una carta abierta y a unos días de la votación que se realizará entre las federaciones para decidir los posibles cambios de la competición.

«A lo largo de toda mi vida me he dejado la piel por España jugando 46 eliminatorias en las que tuve la alegría de ganar 92 partidos. Nada me hubiera hecho más ilusión en mi carrera que haber ganado alguna de aquellas finales a las que llegamos en el 65 y en el 67 y en las que peleamos a muerte en Australia. O haber ganado en alguna de las ediciones en las que tuve el orgullo de ser Capitán del equipo. Y esta pasión por la Davis la sigo teniendo. Con el paso de los años he notado que la competición ha ido cambiando y evolucionando, y he sido el primero que he dicho repetidamente que la Davis necesitaba algún tipo de reforma», comienza el campeón de, entre otros títulos, Wimbledon 1966.

Acepta que el presente ha cambiado la forma de ver, jugar y disfrutar del tenis, asume que se necesita un cambio, pero también indica que estos deben hacerse con cautela: «Creo que la revolución que se está planteando podría romper el ADN de la competición y acabar con un evento que ha ayudado a que este deporte se implante y crezca a nivel local y mundial. Ojalá que se lleven a cabo reformas que ayuden a reforzar el papel de la Davis, pero pido que se hagan con la mayor transparencia posible y pensando en el bien del tenis y no de intereses puramente económicos».

Santana también tiene palabras sobre la idea de instaurar una sede itinerante en este nuevo proyecto, y ahí se muestra tajante: «Si la llegada de una posible Copa Davis a España hace que las autoridades apuesten por este nuevo evento y se ponga en riesgo la continuidad del Mutua Madrid Open, mi respuesta es que no estoy a favor». Y estas son sus razones: «La Davis en Madrid sería un torneo eventual, pasajero. El Mutua Madrid Open se ha convertido ya en el torneo de todos los madrileños y de todos los españoles y queremos perpetuarnos en esta ciudad».

Incide en que el Masters 1.000 que se disputa en Madrid es un evento para todo el país y confirma en su apuesta por alargar el idilio con las autoridades competentes: «Estoy muy satisfecho por la reacción de los partidos políticos del Ayuntamiento de Madrid. Todos ellos han sabido ver y valorar la importancia que tiene el torneo y estoy convencido de que cerraremos un acuerdo en breve que permita que se quede en España muchos años más».

El día 16 se decidirá el rumbo que toma la competición en nua votación que se celebra en Orlando con todas las federaciones internacionales involucradas. Santana solo quería aportar su visión del juego: «Seguro que todas las federaciones decidirán su voto tras haberlo meditado mucho. Pero necesitaba sincerarme. Tras décadas compitiendo en esta maravillosa competición que adoro, no podía quedarme callado. La Copa Davis ha sido (¡Y es!) parte de mi vida y se me rompería el corazón si se desvirtúa su esencia. Larga vida a la Copa Davis.», se despide el extenista.