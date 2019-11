CRÓNICA DIRECTO

No concedió ni una bola de break, impecable con su saque, y dominó desde el fondo de la pista en plan animal. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. De lado a lado, un Schwartzman deprimido buscaba alguna respuesta en el banquillo, pero no tenía nada que hacer, castigado una vez más por alguien que dice ser su amigo. El argentino, que tantas horas en pista comparte con Nadal, perdió por novena vez contra Nadal, nueve de nueve, pero en ninguna de las derrotas anteriores hubo tanta diferencia.

Ya en sábado, en otra jornada noctámbula, España festejó a lo grande su clasificación para las semifinales de la Copa Davis , una alegría mayúscula para alimentar el sueño de la sexta Ensaladera. Queda poco, quedan dos pasos, y todo parece más cerca si es Rafael Nadal quien pilota la nave, el mejor líder que puede tener cualquier equipo. Para ir a la guerra, no hay mejor soldado que él, y la selección da gracias porque el número uno del mundo le sacó las castañas del fuego ante Argentina , que siempre, da igual el deporte, compite como nadie, da gusto verla. El caso es que España juega el sábado contra Gran Bretaña (17.30 horas, #Vamos) y celebra que por el otro lado del cuadro ya no viaja la Serbia de Novak Djokovic, eliminada por Rusia en un pulso dramático (se mide con Canadá a las 10.30 horas). La Davis está ahí, hay copa a la vista.

Actualizar

En definitiva, emociones al margen, el torneo sigue, y mañana nos espera el capítulo de las semifinales. Allí nos espera Gran Bretaña que ha sido la única selección que ha pasado a esta ronda sin necesitar los dobles. Nosotros nos despedimos. Esperemos que hayan disfrutado del espectáculo. Reciban un fuerte abrazo. Sobre todo en la red y también en su saque (con 4-2 a favor) que fue solvente gracias a dos aces que pulverizaron las opciones argentinas de contrabreak, a sabiendas que con Rafa Nadal al servicio nada había que hacer. Así empezó el tercer set, hasta que en la sexta pelota de break consecutiva, España lo aprovechó para afrontar el tramo final por delante en el marcador (3-0 y break a favor). Para entonces, Marcel Granollers, contagiado por Rafa Nadal, había crecido en su tenis y se erigió en protagonista. Por su parte, Leonardo Mayer era un gigante en la red, tenía buenos reflejos con la volea, pero sufría de lo lindo en el servicio. La segunda manga (4-6 en contra de España) bien podía haber tomado otro rumbo si los de Sergi Bruguera hubieran resuelto alguna de las tres pelotas de break regaladas por el de Corrientes.

Argentina se manejaba bien con la seguridad de Máximo González, correoso y pequeñito en la red, y muy seguro en el saque. Si bien es verdad que el tandilense rehuía del peloteo y sufría en el approach con Rafa Nadal restando a su saque. Rafa Nadal sorprendió a propios y extraños, otra vez, al sustituir a Feliciano López y, aunque con quizás exceso de protagonismo, no defraudó y tiró del carro cuando peor lo estaba pasando Marcel Granollers (que fue al principio y durante todo el segundo set) EN SEMIFINALES !!! EN SEMIFINALES !!! EN SEMIFINALES !!! ESPAÑA ESTÁ EN SEMIFINALES !!! ESPAÑA ESTÁ EN SEMIFINALES DESPUÉS DE QUE EN EL PUNTO DEFINITIVO RAFA NADAL Y MARCEL GRANOLLERS HAYAN DERROTADO EN CASI DOS HORAS Y MEDIA DE ENCUENTRO A MÁXIMO GONZÁLEZ Y LEONARDO MAYER POR 6-4, 4-6 Y 6-3 0 - 0 SET 3 6 - 3

La volea de Leonardo Mayer se va fuera 40 - 15 SET 3 5 - 3

El passing shot de Rafael Nadal se va fuera

TRIPLE PELOTA DE PARTIDO, TRIPLE PELOTA DE ELIMINATORIA, TRIPLE PELOTA DE SEMIFINALES, TRIPLE PELOTA DE CLASIFICARSE PARA LA EDICIÓN DEL AÑO QUE VIENE PARA ESPAÑA. Sirve Rafa Nadal. 40 - 0 SET 3 5 - 3

El golpe de derecha de Máximo González se va fuera VUELVE EL FANTASMA DE LA PELOTA DE PARTIDO A LA MANOLO SANTANA DESPUÉS DE DOS SAQUES DE RAFA NADAL, DOS RESTOS ARGENTINOS Y DOS REMATES INAPELABLES DE MARCEL GRANOLLERS EN LA RED. 30-0. 30 - 0 SET 3 5 - 3

Remate desde la red de Marcel Granollers que no opciones a Máximo González 15 - 0 SET 3 5 - 3

Marcel Granollers con una volea cercana a la red consigue el punto

Tres pedazo de saques de Máximo González, dos gratuitos y un saque directo (el tercero del partido para Argentina) obligan a RAFA NADAL A SERVIR PARA CLASIFICARSE PARA SEMIFINALES DE LA FASE FINAL DE LA COPA DAVIS. Ace de Máximo González con un saque plano que no puede devolver Marcel Granollers Saque plano de Máximo González, el resto de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Máximo González, el resto de Marcel Granollers se va fuera QUÉ RESTAZO DE NÚMERO 1 AL APPROACH DE MÁXIMO GONZÁLEZ, ACRIBILLADO POR UN RAFA NADAL CUANDO SIRVE DESDE EL LADO DEL DEUCE !!!! SOBREVUELA LA BOLA DE SEMIFINALES EN LA CAJA MÁGICA !!!! 15-30.

30 - 15 SET 3 5 - 2

Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a Máximo González y consigue el punto 15 - 15 SET 3 5 - 2

Remate desde la red de Leonardo Mayer que no opciones a Marcel Granollers 15 - 0 SET 3 5 - 2

Máximo González no consigue superar la red con su volea SEIS ACES PARA ESPAÑA, DOS PARA MARCEL GRANOLLERS. ESPAÑA RESTA PARA ESTAR EN SEMIFINALES DE LA FASE FINAL DE LA COPA DAVIS, PARA ESTAR EN LA EDICIÓN DE LA TEMPORADA QUE VIENE. Sirve Máximo González, el más seguro de los argentinos al saque. Pero luego le tocará a Rafa Nadal para cerrar el capítulo del viernes. SAQUE DIRECTO DE MARCEL !!! SAQUE DIRECTO DE MARCEL !!! SAQUE DIRECTO DE MARCEL !!! SAQUE DIRECTO DE MARCEL !!! MARCEL GRANOLLERS HA VUELTO EN ESTE TERCER SET PARA CLASIFICARNOS PARA SEMIFINALES. DOS SAQUES DIRECTOS EN EL MOMENTO MÁS DECISIVO DEL ENCUENTRO DE DOBLES.

Ace de Marcel Granollers con un saque plano que no puede devolver Máximo González 40 - 30 SET 3 4 - 2

Impresionante passing shot de Leonardo Mayer desde el fondo de la pista supera a Marcel Granollers y le sirve para ganar el punto QUINTO ACE DE ESPAÑA, EL PRIMERO PARA MARCEL GRANOLLERS. 40-15. Ace de Marcel Granollers con un saque plano que no puede devolver Máximo González El partido es no apto para cardíacos. Después de un gran restazo de Leonardo Mayer; y un punto donde se ha congelado la respiración con los argentinos tirando y los españoles como un muro bloqueando lo inbloqueable; Rafa Nadal ha puesto en pie la Caja Mágica con un remate heróico hacia atrás. 30-15.

30 - 15 SET 3 4 - 2

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Leonardo Mayer 15 - 15 SET 3 4 - 2

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto 0 - 15 SET 3 4 - 2

Gran resto de Leonardo Mayer que no consigue devolver Marcel Granollers LEONARDO MAYER VENCE SU SERVICIO CON RELATIVA FACILIDAD. ARGENTINA SIGUE VIVA. Los jugadores españoles no debían haber dado tantas facilidades, más que nada porque, de los juegos que quedan el siguiente, con Marcel Granollers al servicio, es el más peligroso para nuestros intereses. Saque plano de Leonardo Mayer, el resto de Rafael Nadal se va fuera

Saque plano de Leonardo Mayer, el resto de Marcel Granollers se va fuera 15 - 30 SET 3 4 - 1

Máximo González con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 15 SET 3 4 - 1

El golpe de Marcel Granollers se estrella en la red 15 - 0 SET 3 4 - 1

La volea de Leonardo Mayer se va fuera RAFA NADAL NO FALLA PARA VARIAR. Lo está haciendo en algunos golpes desde el fondo de pista, quizás porque lleva más de tres horas jugando; pero su servicio sigue siendo demoledor. España está a dos servicios de plantarse en semifinales. Y ahora el que sirve es Leonardo Mayer, el argentino que más está sufriendo al saque.

0 - 0 SET 3 4 - 1

Remate desde la red de Marcel Granollers que no opciones a Leonardo Mayer 40 - 15 SET 3 3 - 1

El remate de Rafael Nadal se estrella en la red Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Leonardo Mayer se va fuera 30 - 0 SET 3 3 - 1

El golpe de Leonardo Mayer se estrella en la red Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Leonardo Mayer se va fuera

Como era de esperar, Máximo González ha sacado adelante su servicio. Con algo de sufrimiento, pero como lleva haciendo desde que le rompimos en su primer saque. Rafa Nadal se ha entonado al resto, pero Marcel Granollers sufre con Leonardo Mayer en la red. El que no puede fallar ahora es nuestro número 1 del mundo. 0 - 0 SET 3 3 - 1

Remate desde la red de Leonardo Mayer que no opciones a Marcel Granollers 30 - 40 SET 3 3 - 0

Máximo González no consigue superar la red con su volea 15 - 40 SET 3 3 - 0

Leonardo Mayer con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 30 SET 3 3 - 0

Leonardo Mayer no consigue superar la red con su volea

0 - 30 SET 3 3 - 0

Leonardo Mayer con una volea cercana a la red consigue el punto 0 - 15 SET 3 3 - 0

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Máximo González supera a Marcel Granollers y gana el tanto ESPAÑA CONFIRMA LA ROTURA GRACIAS A LA SEGURIDAD EN EL SERVICIO DE MARCEL GRANOLLERS !!! Rafa Nadal en la red deja más dudas. Y si antes hemos dicho que, en el segundo set, ha brillado la figura del doblista Máximo González, el tandilense se ha venido un poco abajo en este inicio del tercer acto facilitando, a su vez, el juego de los españoles. 0 - 0 SET 3 3 - 0

El passing shot de Máximo González se va fuera Saque plano de Marcel Granollers, el resto de Leonardo Mayer se va fuera

30 - 15 SET 3 2 - 0

Marcel Granollers con una volea cercana a la red consigue el punto Saque plano de Marcel Granollers, el resto de Máximo González se va fuera 0 - 15 SET 3 2 - 0

Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea ESPAÑA ROMPE !!! ESPAÑA ROMPE !!! ESPAÑA ROMPE !!! ESPAÑA ROMPE !!! ESPAÑA ROMPE A ARGENTINA !!! VAYA PASILLO HA DEJADO MÁXIMO GONZÁLEZ Y MARCEL GRANOLLERS, RESURGIENDO DE SUS CENIZAS, HA CLAVADO UN PARALELO EN EL RESTO TAN ESPECTACULAR COMO POSIBLEMENTE CLAVE !!!! 0 - 0 SET 3 2 - 0

Fabuloso resto de revés de Marcel Granollers que no consigue devolver Leonardo Mayer

RAFA NADAL SE REDIME CON UN RESTAZO A LOS PIES !!!! NUEVA OPORTUNIDAD DE BREAK PARA ESPAÑA !!!! ADV - 40 SET 3 1 - 0

Leonardo Mayer no consigue superar la red con su volea ES UNA PENA !!! Un fallo de Rafa Nadal con la derecha desde el fondo de la pista en un punto, y un resto que a punto ha estado de entrar por parte de Marcel Granollers le siguen dando vida al superviviente Leonardo Mayer al servicio. Deuce. Saque plano de Leonardo Mayer, el resto de Marcel Granollers se va fuera 40 - 30 SET 3 1 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red

DOBLE FALTA DE LEONARDO MAYER, LA PRIMERA DEL ENCUENTRO PARA ARGENTINA !!! MOMENTO MÁS INOPORTUNO POSIBLE, DOBLE PUNTO DE BREAK PARA ESPAÑA PARA INICIAR EL SET QUE DECIDIRÁ ESTA ELIMINATORIA !!! Leonardo Mayer falla su segundo servicio, doble falta El buen hacer de Marcel Granollers en la red acercan a España a una pelota de break importantísima. Y al servicio de Leonardo Mayer. Se viene arriba la Manolo Santana. 0-30. 30 - 15 SET 3 1 - 0

Leonardo Mayer no consigue superar la red con su volea Saque plano de Leonardo Mayer, el resto de Marcel Granollers se va fuera

15 - 0 SET 3 1 - 0

Marcel Granollers con una volea cercana a la red consigue el punto PRIMER JUEGO PARA ESPAÑA. Rafa Nadal tira de puntos gratuitos de saque después de su doble falta para que su equipo lleve la iniciativa en el partido. Marcel Granollers, con 0-15, fundamental al dejar pasar un "melón" de Máximo González. Ambos, a la vuelta de banquillo, han levantado los brazos para espolear a una adormecida Caja Mágica. Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Leonardo Mayer no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Máximo González se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Leonardo Mayer se va fuera

15 - 15 SET 3 0 - 0

El passing shot de Máximo González se va fuera No puede empezar peor el tercer y definitorio set con una doble falta de Rafa Nadal. La primera en su cuenta y la primera del partido para España. 0-15 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Se han ido todos los equipos a los vestuarios. Mención especial para Máximo González que se está cruzando muy bien en la red. Rafa Nadal está intentando restar pero el tandilense le pilla en todas, a él y a Marcel Granollers, que en ocasiones se crece en la red. Aparte, el doblista argentino está infranqueable con el servicio. A punto estuvo de recuperarse terreno pero España no aprovechó los tres puntos de break que facilitó Leonardo Mayer. Esta tesitura ayudó, por lo menos, a lo nuestros a recuperar confianza y juego. Para entonces, los argentinos ya sabían que, con el servicio, les bastaba para cerrar el set y así lo han hecho.

España sufrió un bajón al inicio del set merced a un mal Marcel Granollers que se llenó de precipitaciones facilitando un break que ha sido letal. Rafa Nadal intentó tirar del carro, sobre todo desde el servicio. NOS VAMOS AL TERCER Y DEFINITIVO SET DEL TERCER Y DEFINITIVO PARTIDO DE LOS CUARTOS DE FINAL FRENTE A ARGENTINA !!! HORA Y 40 MINUTOS DE DOBLES Y AÚN NO TENEMOS AL ÚLTIMO SEMIFINALISTA DEL TORNEO. 0 - 0 SET 2 4 - 6

Remate desde la red de Máximo González que no opciones a Marcel Granollers 30 - 40 SET 2 4 - 5

El revés de Leonardo Mayer se va fuera 15 - 40 SET 2 4 - 5

Leonardo Mayer estrella su golpe de derecha en la red

TRIPLE SET POINT PARA ARGENTINA. Saque plano de Leonardo Mayer, el resto de Rafael Nadal se va fuera Al revés de Rafa Nadal y al cuerpo de Marcel Granollers. Dos puntos gratuitos de saque para Leonardo Mayer, que busca el SET BALL PARA ARGENTINA. 30-0 Saque plano de Leonardo Mayer, el resto de Marcel Granollers se va fuera Saque plano de Leonardo Mayer, el resto de Rafael Nadal se va fuera

ARGENTINA SIRVE PARA EMPATAR EL PARTIDO. Había que sacar este juego como fuese, y España lo ha hecho. Ahora obliga a Leonardo Mayer a no fallar. Ya lo hizo en el momento decisivo en el set anterior ; y ha sido el argentino el que ha cedido tres puntos de break en este set que los nuestros no han sabido solucionar. 0 - 0 SET 2 4 - 5

Remate desde la red de Marcel Granollers que no opciones a Leonardo Mayer Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Leonardo Mayer no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 30 SET 2 3 - 5

Marcel Granollers no consigue superar la red con su volea 30 - 15 SET 2 3 - 5

La volea de Máximo González se va fuera

Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Máximo González no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 15 SET 2 3 - 5

Gran resto de derecha de Leonardo Mayer que supera a Rafael Nadal y consigue el punto EL OJO DE HALCÓN LE DA LA RAZÓN A ARGENTINA Y MÁXIMO GONZÁLEZ ES EL QUE NO FALLA POR PARTE DE LOS DE GASTÓN GAUDIO QUE RESTAN PARA EMPATAR EL PARTIDO Y LA ELIMINATORIA. El tandilense, que había empezado el partido con dudas y con break sobre su saque, es el jugador que más seguro se está mostrando en estos momentos. Saque plano de Máximo González, el resto de Marcel Granollers se va fuera 30 - 40 SET 2 3 - 4

El golpe de Leonardo Mayer se estrella en la red

15 - 40 SET 2 3 - 4

El passing shot de Marcel Granollers se va fuera 15 - 30 SET 2 3 - 4

Remate desde la red de Leonardo Mayer que no opciones a Rafael Nadal 15 - 15 SET 2 3 - 4

El globo de Marcel Granollers se va fuera 15 - 0 SET 2 3 - 4

El golpe de derecha de Máximo González se va fuera EN BLANCO TAMBIÉN PARA MARCEL GRANOLLERS !!! Tres puntos gratuitos de saque por parte del barcelonés y un voleón en su approach tras el saque han finiquitado el tercer juego para España en este set. Por lo menos, los de Sergi Bruguera han levantado la cabeza, ha recuperado juego y sensaciones, y solo falta aprovechar las oportunidades que los argentinos te brindan.

0 - 0 SET 2 3 - 4

La contradejada de Máximo González se estrella en la red Saque plano de Marcel Granollers, el resto de Leonardo Mayer se va fuera Saque plano de Marcel Granollers, el resto de Máximo González se va fuera Saque plano de Marcel Granollers, el resto de Leonardo Mayer se va fuera Leonardo Mayer, el que más sufre con su saque, vuelve a ganar su servicio. Se han desperdiciado otras dos bolas de break en un juego que se había encarado bien con dos genialidades de Rafa Nadal y un restazo de Marcel Granollers.

0 - 0 SET 2 2 - 4

Remate desde la red de Máximo González que no opciones a Marcel Granollers Saque plano de Leonardo Mayer, el resto de Rafael Nadal se va fuera 40 - 40 SET 2 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Leonardo Mayer y consigue el punto 40 - ADV SET 2 2 - 3

Remate desde el centro de la pista de Máximo González que no da opciones a Rafael Nadal SE MARCHARON LOS DOS RESTOS DE LOS DOS SEGUNDOS DE LEONARDO MAYER !!!! FALLO GARRAFAL DE RAFA NADAL Y POR POCO NO TOCÓ LA LÍNEA MARCEL GRANOLLERS !!!! Deuce.

Segundo servicio liftado de Leonardo Mayer, Marcel Granollers no puede precisar el resto y la bola se va fuera Segundo servicio liftado de Leonardo Mayer, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera DOBLE PUNTO DE BREAK PARA ESPAÑA !!!! NO SE PUEDE DESPERDICIAR !!!! 40 - 15 SET 2 2 - 3

Gran resto de derecha de Marcel Granollers que supera a Leonardo Mayer y consigue el punto 30 - 15 SET 2 2 - 3

El globo de Leonardo Mayer se va fuera

15 - 15 SET 2 2 - 3

Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Leonardo Mayer y le sirve para ganar el punto 0 - 15 SET 2 2 - 3

Máximo González con una volea cercana a la red consigue el punto EN BLANCO PARA EL SERVICIO DE RAFA NADAL. Sería bueno que, en los tres juegos siguientes, los nuestros retomaran el pulso a este set. En concreto un Marcel Granollers que alterna errores garrafales con toques de maestría. Necesitamos más consistencia por su parte, mayor regularidad y que su buen hacer le dote de confianza. 0 - 0 SET 2 2 - 3

La volea de Leonardo Mayer se va fuera 40 - 0 SET 2 1 - 3

Máximo González no consigue superar la red con su volea

Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Máximo González 15 - 0 SET 2 1 - 3

El golpe de Máximo González se estrella en la red España, tras conseguir un set (que tampoco lo había terminado bien), no da señales de vida salvo que sirva Rafa Nadal. Se ha venido abajo. En el resto desaprovechó su opción de break, se rehizo Leonardo Mayer que ahora está llevando "la voz cantante". 0 - 0 SET 2 1 - 3

Leonardo Mayer con una volea cercana a la red consigue el punto 30 - 40 SET 2 1 - 2

Fabuloso resto de revés de Rafael Nadal que no consigue devolver Leonardo Mayer

Segundo servicio liftado de Leonardo Mayer, Marcel Granollers no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque plano de Leonardo Mayer, el resto de Rafael Nadal se va fuera 15 - 15 SET 2 1 - 2

El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red 15 - 0 SET 2 1 - 2

La volea de Máximo González se va fuera ROTURA PARA ARGENTINA. Marcel Granollers ha perdido su servicio de forma consecutiva y el partido empieza a virar en contra de nuestros intereses. Y lo que es peor, que el juego de España pasará a depender peligrosamente de Rafa Nadal si el catalán comienza a venirse abajo.

0 - 0 SET 2 1 - 2

Remate desde la red de Máximo González que no opciones a Marcel Granollers El buen hacer de Leonardo Mayer, crecido por haber solventado la papeleta anterior, y un error infantil de Marcel Granollers con la volea dan lugar a DOS PELOTAS DE BREAK PARA ARGENTINA. 15 - 40 SET 2 1 - 1

La volea de Marcel Granollers se va fuera 15 - 30 SET 2 1 - 1

Remate desde el centro de la pista de Marcel Granollers que no da opciones a Máximo González 0 - 30 SET 2 1 - 1

Buen derechazo desde la red de Leonardo Mayer que supera a Marcel Granollers

0 - 15 SET 2 1 - 1

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Leonardo Mayer supera a Rafael Nadal y gana el tanto Hemos tenido la oportunidad de poner tierra de por medio y la hemos desaprovechado. Rafa Nadal se ha quejado al portugués Carlos Ramos al no hacerle caso en una petición de Ojo de Halcón. Hubiera dado lo mismo, Leo Mayer se ha repuesto en su servicio cerrando incluso con un ace. Ace de Leonardo Mayer con un saque plano que no puede devolver Marcel Granollers Segundo servicio liftado de Leonardo Mayer, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque plano de Leonardo Mayer, el resto de Marcel Granollers se va fuera

DOBLE FALTA DE LEONARDO MAYER QUE VUELVE A SUFRIR CON EL SAQUE Y LO PUEDE PERDER DE FORMA CONSECUTIVA PORQUE ESPAÑA GOZA DE BOLA DE BREAK !!!! Leonardo Mayer falla su segundo servicio, doble falta 40 - 40 SET 2 1 - 0

Máximo González no consigue superar la red con su volea 40 - ADV SET 2 1 - 0

El golpe de Marcel Granollers se estrella en la red Nos vamos al deuce gracias al buen hacer de Marcel Granolllers al resto y de un torpedo de Rafa Nadal a Máximo González. El manacorense, en todo caso, no es capaz de restar bien el servicio de Leonardo Mayer.

40 - 40 SET 2 1 - 0

El passing shot de Leonardo Mayer se estrella en la red Saque plano de Leonardo Mayer, el resto de Rafael Nadal se va fuera 30 - 30 SET 2 1 - 0

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Máximo González y gana el tanto 15 - 30 SET 2 1 - 0

Máximo González con una volea cercana a la red consigue el punto Saque plano de Leonardo Mayer, el resto de Marcel Granollers se va fuera

15 - 0 SET 2 1 - 0

La volea de Máximo González se va fuera RAFA NADAL CUMPLE AL INICIO DEL SEGUNDO SET. Se le había complicado el servicio con dos grandes restos a sus pies (tanto de Leonardo Mayer como de Máximo González), pero gracias a un gran remate de Marcel Granollers (en el momento decisivo con 30-30) ha facilitado las cosas para empezar con buen pie. Saque liftado de Rafael Nadal, Máximo González no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 30 SET 2 0 - 0

Remate desde la red de Marcel Granollers que no opciones a Leonardo Mayer 30 - 30 SET 2 0 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red

30 - 15 SET 2 0 - 0

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Leonardo Mayer 15 - 15 SET 2 0 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Máximo González se va fuera Marcel Granollers, artífice de la primera rotura, había ayudado a que los argentinos, en diferentes restos, adquiriesen confianza; pero salió al rescate el de siempre, Rafa Nadal, segurísimo en el saque con tres saques directos, y más inteligente en la lectura del juego, para romper en el momento decisivo. Parecía que el duo formado por Rafa Nadal y Marcel Granollers iba a seguir el mismo guión ante Argentina que contra Croacia: administrar el primer break conseguido; pero nada más lejos de la realidad. Los albicelestes han logrado nivelar rápidamente la situación en un parcial 3-0 que ha silenciado la Caja Mágica con 4-4.

ESPAÑA ESTÁ A UN SOLO SET DE ESTAR EN SEMIFINALES Y DE ASEGURAR SU PARTICIPACIÓN EN LA DAVIS CUP FINALS DE LA PRÓXIMA TEMPORADA !!!! EN 40 MINUTOS SE HA IMPUESTO A ARGENTINA EN LA PRIMERA MANGA POR 6-4 !!!! 0 - 0 SET 1 6 - 4

Máximo González no consigue superar la red con su volea 40 - 30 SET 1 5 - 4

Marcel Granollers no consigue superar la red con su volea DOBLE PUNTO DE SET PARA ESPAÑA EN LA MANOLO SANTANA DE LA CAJA MÁGICA DE MADRID. 40 - 15 SET 1 5 - 4

La volea de Máximo González se va fuera

Dos grandes restos de Rafa Nadal sobre los approach de Leonardo Mayer, que es el que saca, facilita que España se acerque al punto de set. 15-30. 30 - 15 SET 1 5 - 4

La volea de Leonardo Mayer se va fuera Saque plano de Leonardo Mayer, el resto de Marcel Granollers se va fuera 15 - 0 SET 1 5 - 4

La volea de Leonardo Mayer se va fuera JUEGO EN BLANCO PARA ESPAÑA. JUEGO EN BLANCO PARA RAFA NADAL QUE SUMA YA SU TERCER ACE EN ESTE PARTIDO. A pesar de la mala racha, la "Armada" resta en el siguiente juego para anotarse el primer set en el partido decisivo de estos cuartos de final.

Saque plano de Marcel Granollers, el resto de Máximo González se va fuera Saque plano de Marcel Granollers, el resto de Leonardo Mayer se va fuera Saque plano de Marcel Granollers, el resto de Leonardo Mayer se va fuera Ace de Marcel Granollers con un saque plano que no puede devolver Leonardo Mayer Parcial de tres juegos consecutivos para Argentina. Le toca servir a Rafa Nadal para intentar cambiar una inercia negativa para España. Los de Sergi Bruguera han aguantado el tipo en este juego, en especial, con un paralelo de Marcel Granollers con un 30-30 ilusionante que no tuvo mayor consecuencia porque Leonardo Mayer estuvo bien en la red en el resto de puntos.

0 - 0 SET 1 4 - 4

Leonardo Mayer con una volea cercana a la red consigue el punto 30 - 40 SET 1 4 - 3

Leonardo Mayer con una volea cercana a la red consigue el punto 30 - 30 SET 1 4 - 3

Impresionante passing shot de Marcel Granollers desde el fondo de la pista supera a Máximo González y le sirve para ganar el punto Segundo servicio liftado de Máximo González, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 15 SET 1 4 - 3

Máximo González no consigue superar la red con su volea

Saque plano de Máximo González, el resto de Rafael Nadal se va fuera Marcel Granollers quería recuperar, tarde, el terreno perdido por sus fallos de precipitación; pero Máximo González ha estado listo en el último punto para tirar sobre el cuerpo de Rafa Nadal. BREAK PARA ARGENTINA que enfría el ambiente español e incendia, a su vez, a la grada sudamericana. Una lástima. 0 - 0 SET 1 4 - 3

La volea de Rafael Nadal se va fuera Ace de Marcel Granollers con un saque plano que no puede devolver Leonardo Mayer Segundo servicio liftado de Marcel Granollers, Máximo González no puede precisar el resto y la bola se va fuera

TRIPLE PELOTA DE BREAK PARA ARGENTINA. 15 - 30 SET 1 4 - 2

Leonardo Mayer no consigue superar la red con su volea 0 - 30 SET 1 4 - 2

El golpe de derecha de Marcel Granollers se va fuera 0 - 15 SET 1 4 - 2

Marcel Granollers estrella su golpe de derecha en la red PRIMER ACE DEL ENCUENTRO PARA ARGENTINA. Reacciona el combinado de Gaston Gaudio con un servicio en blanco de Leonardo Mayer. Esperemos que este partido siga la tesitura del choque ante Croacia en dobles. Efectividad máxima con el break ya obtenido. Sirve Marcel Granollers.

Ace de Leonardo Mayer con un saque plano que no puede devolver Marcel Granollers Segundo servicio liftado de Leonardo Mayer, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque plano de Leonardo Mayer, el resto de Marcel Granollers se va fuera Saque plano de Leonardo Mayer, el resto de Rafael Nadal se va fuera Si bien Marcel Granollers había sido el artífice principal de la rotura obtenida, en esta ocasión dos equivocaciones suyas en la red facilitaban el 15-40 a favor de la albiceleste. Pero ahí llegó el número 1 del mundo en singles para poner las cosas en su sitio.

ESPAÑA CONFIRMA EL BREAK CONSEGUIDO ANTERIORMENTE GRACIAS A CUATRO MARAVILLOSOS SAQUES CONSECUTIVOS DE RAFA NADAL (ACE INCLUIDO !!!! Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Máximo González se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Leonardo Mayer se va fuera PERO RAFA NADAL ESTÁ AL RESCATE. SEGUNDO SAQUE DIRECTO DEL PARTIDO PARA FORZAR EL DEUCE (SOBRE MÁXIMO GONZÁLEZ). Antes, un punto gratuito de saque sobre Leonardo Mayer. Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Máximo González

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Leonardo Mayer se va fuera DOBLE PUNTO DE CONTRABREAK PARA ARGENTINA gracias, en parte, a dos errores de Marcel Granollers en la red. 15-40. 15 - 40 SET 1 3 - 1

Marcel Granollers no consigue superar la red con su volea 15 - 30 SET 1 3 - 1

El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red 15 - 15 SET 1 3 - 1

Máximo González estrella su golpe de revés en la red

0 - 15 SET 1 3 - 1

Marcel Granollers no consigue superar la red con su volea RAFA !!! RAFA !!! RAFA !!! RAFA !!! VAYA REFLEJOS Y VAYA PEDAZO DE PASSING DE RAFA NADAL !!!! A la segunda pelota de break, España rompe a Argentina y se pone el set, el partido y la eliminatoria de cara. Atacaron con acierto el saque del único jugador con menos experiencia en individuales: Máximo González. 0 - 0 SET 1 3 - 1

Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Leonardo Mayer y le sirve para ganar el punto ADV - 40 SET 1 2 - 1

La volea de Leonardo Mayer se va fuera Saque plano de Máximo González, el resto de Marcel Granollers se va fuera

RESTAZO DE RAFA NADAL.... PRIMERA PELOTA DE RUPTURA DEL ENCUENTRO, PARA ESPAÑA. 40 - 30 SET 1 2 - 1

Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a Máximo González y consigue el punto Saque plano de Máximo González, el resto de Marcel Granollers se va fuera Marcel Granollers se crece sobre sus posibilidades, primero con un gran resto ganador en forma de passing y después en la volea para acercar a España a la bola de break. 15-30. 30 - 15 SET 1 2 - 1

Marcel Granollers con una volea cercana a la red consigue el punto

15 - 15 SET 1 2 - 1

Gran resto de derecha de Marcel Granollers que supera a Máximo González y consigue el punto Saque plano de Máximo González, el resto de Rafael Nadal se va fuera Después de un fallo garrafal de Rafa Nadal en la red con la volea, los dos jugadores han sabido rehacerse en ese mismo punto. Buenos primeros de Marcel Granollers para que primero el manacorense y después el barcelonés no fallen en la cinta. Partido rápido. 0 - 0 SET 1 2 - 1

El passing shot de Leonardo Mayer se va fuera 40 - 15 SET 1 1 - 1

Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Máximo González

30 - 15 SET 1 1 - 1

Marcel Granollers con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 15 SET 1 1 - 1

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto 0 - 15 SET 1 1 - 1

La volea de Rafael Nadal se va fuera EN BLANCO PARA ARGENTINA FRENANDO LA INERCIA QUE RAFA NADAL LE HABÍA DADO A ESPAÑA. Leonardo Mayer, a base de primeros, no ha dado pie a que la pareja española pudiera maniobrar. 0 - 0 SET 1 1 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera

0 - 40 SET 1 1 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Máximo González, el resto de Marcel Granollers se va fuera Saque plano de Máximo González, el resto de Rafael Nadal se va fuera PRIMER JUEGO PARA ESPAÑA. Sigue Rafa incombustible al servicio como si el descanso de media hora no hubiera pasado por él. Ha acribillado a Leonardo Mayer tanto con puntos gratuitos de saque como con el paralelo con la derecha. Por si hacía falta alguna duda, Marcel Granollers también ha ayudado en la red. 0 - 0 SET 1 1 - 0

Marcel Granollers con una volea cercana a la red consigue el punto

40 - 15 SET 1 0 - 0

El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Leonardo Mayer se va fuera 30 - 0 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Leonardo Mayer y consigue el punto Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Leonardo Mayer se va fuera Todo preparado en la pista central Manolo Santana de la Caja de Mágica donde no se ha movido nadie a pesar de ser las once de la noche. España ha ganado a Argentina en las cuatro eliminatorias de Copa Davis, y, ésta, sin margen de error, no puede ser menos.

En Copa Davis, esta semana es la primera vez que juegan juntos con Argentina. Vencieron fácil a los chilenos Jarry y Podlipnik-Castillo (6-3 y 7-5) y fueron remontados en un igualadísimo choque contra los alemanes Krawietz y Mies (7-6, 6-7 y 6-7). En ATP, solo han jugado dos veces juntos, logrando llegar a la final de un Challenger en Florida. Enfrente, Leonardo Mayer, de Corrientes, es más experimentado en individuales (aunque en el dobles con su selección reparte triunfos y derrotas, mientras Máximo González, de Tandil como Del Potro, es el 34º en dobles. Quíntuple finalista en ATP en este 2019 donde ha logrado tres títulos: Sao Paulo, Río de Janeiro y Buenos Aires. El jugador barcelonés, con 33 años, ha alcanzado 38 finales en su carrera, tres este año: los títulos del Masters 1000 de Canadá y Newport, aparte de la finalísima del Open USA. Aparte, con Ivan Dodig, su rival de hoy, como compañero logró en 2017 los títulos de Basilea y Roma, y las finales del Masters 1000 de Roma y París. Por su parte, Marcel Granollers disputa su undécimo partido de dobles en la Copa Davis donde ha ganado cinco envites y ha perdido otros cinco. Tan solo dos junto a Feliciano López. Derrota en Francia el año pasado en semifinales ante Nicolas Mahut y Julien Benneteau (6-0, 6-4 y 7-6), y la citada victoria contra Rusia. A pesar de destacar como lo hace en singles, tiene cierta experiencia en dobles donde, no lo olviden, es el vigente campeón olímpico (junto a Marc López). Fue su último título de 15 finales totales ganando once de ellas, incluyendo los Masters 1000 de Indian Wells 2010 y 2012, y el de Montecarlo en 2008.

Así que cabía la duda para el día de hoy. Sobre el papel estaba Feliciano López junto a Marcel Granollers, pero una vez más Rafa Nadal ha relegado al toledano. Por tanto, el manacorense disputará su undécimo encuentro partido de dobles en Copa Davis con una suma total a favor de seis victorias (incluyendo los cinco últimos) y cuatro derrotas. Pero la historia no se repitió ante Croacia. Con ese punto y la clasificación resuelta, Rafa Nadal decidió probarse de cara a su rendimiento individual. Junto a Marcel Granollers (fenomenal en la red) y el balear tirando desde el fondo de pista jugaron un tenis práctico para vencer a Ivan Dodig y Mate Pavic por 6-3 y 6-4. Feliciano López y Marcel Granollers, en esta Copa Davis Finals, ganaron a Karen Khachanov y Andrey Rublev (hoy héroes contra Viktor Troicki y Novak Djokovic) en el tercer punto definitivo ante Rusia en la dramática jornada del martes. De madrugada y con un Feli colosal vencieron por 6-4 y 7-6. El desenlace final es más propio de Copa Federación que de lo que, tradicionalmente, nos ha mostrado este torneo: el dobles. El mismo camino que han seguido, para estar en semifinales, Canadá contra Australia y Rusia frente a Serbia. No así Gran Bretaña que ha eliminado por la vía rápida a Alemania, y espera rival para mañana. Todo ello después de que Pablo Carreño haya perdido el primer punto de la eliminatoria contra Guido Pella (7-6, 6-7 y 6-1) y que, acto seguido, Rafa Nadal haya hecho los deberes ganando su noveno partido de nueve posibles frente a Diego Schwartzman (6-1 y 6-2) en dos encuentros de desarrollo diferente.

Hola buenas tardes a todos los amantes del tenis y a todos los seguidores de la Armada Española . Sean bienvenidos a la hora de la verdad. Sean bienvenidos al punto definitivo de estos cuartos de final entre España y Argentina que tendrá solución final en el dobles que disputen Rafa Nadal y Marcel Granollers ante Máximo González y Leonardo Mayer.