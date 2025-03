Boris Becker: «Da igual jugar sin público, las reglas son las de siempre»

Pasó un confinamiento tranquilo, en Londres, con restricciones aunque, dice, no tan estrictas como en España. «Lo peor fue en marzo y abril, después mejoró. Y sí, sobrevivimos», sonríe. Pero Boris Becker tenía muchas, muchas ganas de tenis. Por fin, con todas las precauciones a las que obliga el coronavirus, el planeta tenis comienza a rodar. El US Open (desde mañana al 13 de septiembre) se convierte en el gran espectáculo al que da voz, conocimientos y análisis el extenista alemán. «Me encanta ser parte del tenis. Soy demasiado viejo para jugar, pero no demasiado viejo para comentar. Y disfruto mucho de este trabajo». El ganador de seis Grand Slams forma parte del equipo de expertos de Eurosport, que emite en directo y en exclusiva el US Open con más de 300 horas de tenis y la señal de todas las pistas disponibles.

«Estaba realmente preocupado a mitad de año, temiendo que no habría tenis de ninguna manera, lo que hubiera sido una pena . Y me gusta que haya podido encontrar la manera organizada y segura para todos los jugadores que participan», comenta para ABC en una entrevista por videoconferencia. También admite de primeras que la edición del US Open 2020 será diferente, quizá más abierta que nunca. « Los tenistas no han jugando mucho antes de este torneo, han estado parados durante mucho tiempo y necesitas partidos y tiempo para encontrar tu ritmo y alcanzar tu nivel y tu confianza. Incluso Novak Djokovic , que parte como favorito y tiene 17 títulos, y no ha perdido ningún partido este año, ha jugado solo un torneo después de mucho tiempo fuera de las pistas, no ha tenido la preparación necesaria ni ideal para llegar a un Grand Slam. Creo que habrá algunas decepciones y sorpresas, y es probable que tengamos un nuevo ganador, y quizá sorprendente», observa desde su análisis.

Tiene curiosidad por ver cómo los jugadores top, como el serbio, manejan jugar en un estadio vacío; acostumbrados como están a gradas que los apoyan: « Quizá sea una ventaja para los jugadores que sí están más habituados a jugar sin gente en las gradas . Va a ser interesante».

El alemán espera que los jóvenes rompan por fin el techo de los Grand Slams. «Es su gran oportunidad. Da igual que no haya gente y que las circunstancias sean extrañas. Sigue siendo tenis, con las mismas reglas de siempre. Es tiempo de que los jóvenes den un paso adelante y le digan al mundo que están preparados». Y niega que las bajas de grandes nombres debido a las restricciones por el coronavirus resten valor a quien el domingo 13 logre el trofeo: « Hay que respetar a los jugadores que sí están aquí . No es culpa de nadie que haya otros que hayan decidido no jugar. No están y ya está. No puedes criticar sus decisiones, y tampoco minusvalorar los que sí que han viajado hasta Nueva York. Ganar siete partidos de cinco sets en dos semanas es muy duro física y mentalmente. Así que, quienquiera que sea el ganador, se merece todo el respeto».

Subraya que ninguna decisión es criticable, y entiende que Rafael Nadal haya optado por no acudir al Grand Slam estadounidense: «Como cada año, su objetivo principal es Roland Garros, y lo está poniendo de nuevo como meta. Para eso necesita tiempo para prepararse en tierra batida. Para él, tan competitivo, es perderse un gran torneo, pero necesita estar más en contacto con la tierra batida en estos momentos».

Preguntado sobre la imagen para el tenis que dejó la organización del Adria Tour, en el que resultaron positivos por coronavirus varios tenistas, incluido él, y entrenadores, Becker defendió la intención con la que Djokovic creó el evento . «No entiendo todas las críticas. Estaba organizando un torneo en su ciudad, donde las normas sobre el coronavirus eran diferentes a las de Inglaterra o Alemania. Lógicamente, si no le hubieran dado permiso para hacerlo no lo hubiera hecho. Sobre todo, estaba recaudando dinero para gente necesitada. El error fue la fiesta. Los tenistas tienen que ser siempre ejemplo, y lo son cada día del año, menos esa noche. A algunos jugadores les afectó mucho. Sin embargo, del torneo la intención era buena, y nunca entendí las críticas».

Elogios a Serena Williams

Sí estimó muy positivamente que Serena Williams esté en el cuadro femenino, que también ha sufrido muchas bajas. «Es muy loable que esté jugando. Seis de las diez primeras del ranking no están, algo que, sinceramente, no entiendo. Todo el mundo tiene sus circunstancias, pero la salud y la seguridad no deberían ser una de ellas porque la USTA ha trabajado mucho para garantizar la seguridad de todos los jugadores si se siguen las reglas. Serena es una líder y es muy importante que haya dado este paso adelante que otras puedan seguir. Le deseo lo mejor. Y sí, es la favorita. Pero como he dicho antes, todos van a necesitar su tiempo para encontrar su ritmo. En los primeros partidos todos los tenistas son más frágiles. Pero ya en la segunda semana, con tres victorias en tu mano, tienes más confianza y te sientes mejor».

También tuvo palabras sobre la paralización del tenis, que se unió a la NFL o la NBA, como protesta por «otro virus» llamado racismo y que ha provocado disturbios en diferentes ciudades estadounidenses. «Es otro tipo de virus. El tenis y los deportistas en general tienen un papel como ejemplo para la sociedad. Y esta situación, especialmente en América con la violencia contra mujeres y hombres negros, no puedes pretender que no pasa nada y seguir adelante con el espectáculo. Creo que es loable por parte de los jugadores de baloncesto y los tenistas se levanten y paren. Esto es más grande que el deporte. Esto es vida y es muerte».

