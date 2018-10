Amnistía Internacional advierte a Nadal y Djokovic

Amnistía Internacional, organización creada para luchar a favor de los Derechos humanos, ha advertido a Rafa Nadal y Novak Djokovic de la inconveniencia de su viaje a Arabia Saudí el próximo mes de diciembre para disputar un partido de exhibición.

Lo ha hecho a través de Allan Hogarth, jefe de Defensa y Programas de Amnistía Internacional Reino Unido, quien ha lanzado este apercibimiento en las páginas del diario británico The Times: «No nos corresponde a nosotros decir qué países deberían y no deberían ser anfitriones de competiciones deportivas, pero también está claro que naciones como Arabia Saudita son conscientes del potencial que tiene el deporte para cambiar sutilmente su imagen».

Hogarth solicita, además, que en caso de seguir adelante con su viaje a Arabia Saudí, ambos tenistas aprovechen su estancia para denunciar al régimen de aquel país, de plena actualidad tras el supuesto asesinato del periodista Jamal Kasshogi en el consulado saudí en Estambul.

«Depende de Nadal y Djokovic dónde juegan sus lucrativos partidos de exhibición, pero si van a Jeddah, nos gustaría verlos usar sus perfiles para plantear problemas de derechos humanos. Tuitear el apoyo a los valientes defensores de los derechos humanos de Arabia Saudita sería un comienzo», explicó Hogarth.

Nadal y Djokovic han confirmado su participación en un torneo de exhibición, el campeonato Rey Salman, que se disputará en el King Abdullah Sports City de Jeddah. «Gracias por la invitación. Deseando jugar y visitar este hermoso país por primera vez», expresó el balear en sus redes sociales.

Thanks for the invitation and looking forward to playing and visiting for the first time ! https://t.co/hAKr5K4bnq