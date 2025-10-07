Suscribete a
MOTO3

El sueño hecho realidad de José Antonio Rueda, el hijo de Gustavo y Almudena con un talento especial para las motos

MUNDIAL DE MOTOCICLISMO

Su padre, que lo ha acompañado desde sus inicios, cuando era aún un crío, destaca «su mente fría, tranquilidad y capacidad de trabajo, que se toma muy en serio siempre»

El sevillano José Antonio Rueda, nuevo campeón del mundo de Moto3

José Antonio Rueda, en el podio del Circuito de Mandalika, en Indonesia
José Antonio Rueda, en el podio del Circuito de Mandalika, en Indonesia ep
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

Mientras asumía lo que había conseguido en el 'corralito' o parque cerrado del Circuito de Mandalika, el espacio en el que se ubican las motos de los tres primeros clasificados, a José Antonio Rueda, el flamante campeón mundial de Moto3, lo felicitó todo el ... mundo, como corresponde. Desde todos los integrantes de su familia que lo acompañaron hasta Lombok, en uno de los momentos más especiales de su vida, pasando por todos los técnicos de su equipo, los jefes Aki y Niklas Ajo y hasta Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, que es la promotora del Campeonato Mundial de Motociclismo. Todos querían felicitarlo y escuchar las primeras palabras de quien lució antes de la carrera sus habituales calcetines desparejados, uno de cada color, como uno de sus más reconocidos amuletos. Allí, en el corralito, guardó más tiempo de lo habitual porque no hubo vuelta de honor (su padre, de hecho, se fue hasta la curva 10 a esperarlo) tras acabarse la carrera en la penúltima vuelta por la bandera roja justificada en el accidente sufrido por su paisano David Muñoz, hospitalizado con fractura de fémur.

