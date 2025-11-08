Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Estable el policía herido de bala y sigue la operación en Isla Mayor en busca de los autores de los disparos
Congreso del PP-A
Tellado clama contra la corrupción del Gobierno de Sánchez: «Caerán todos, incluido el número uno»

CASTILLO DE GORRAIZ VALLE DE EGÜÉS - insolac caja 87

Pulso en Navarra entre la defensa más sólida y la más débil de la categoría

SEGUNDA FEB

Los verdirrojos, segundos del Grupo Oeste, visitan este sábado al Castillo de Gorraiz Valle de Egüés, que estrena técnico en la figura de César Rupérez

El Caja 87 deslumbra, resiste y memoriza el camino de la victoria (70-62)

Adrià Alonso saluda a sus jugadores en el transcurso del Insolac Caja 87 - CB Toledo
Adrià Alonso saluda a sus jugadores en el transcurso del Insolac Caja 87 - CB Toledo JUAN FLORES
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Segundo clasificado del Grupo Oeste de la Segunda FEB con un balance positivo casi intachable (4-1), el Insolac Caja 87 afronta este fin de semana uno de los desplazamientos más largos de la temporada viajando hasta Valle de Egüés, en Navarra, ... cerca de Pamplona, donde este sábado (20.00 horas, retransmitido en directo por la app LaLiga Plus) se medirá a un equipo recién ascendido que sólo ha ganado un partido de los cinco disputados y esta semana ha vivido días difíciles con el cambio de su cuerpo técnico. José Javier Unzué anunció su marcha del equipo por motivos familiares y su vacante la ha ocupado César Rupérez, que sobre todo tiene experiencia en el baloncesto femenino.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app