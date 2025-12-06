Suscribete a
Pisuerga, prueba de fuego para el reseteado Caja 87

SEGUNDA FEB

Con las novedades de Walter Junior y Nikola Rakocevic, el conjunto verdirrojo afronta este sábado una cita de envergadura en Valladolid ante uno de los candidatos al ascenso de categoría

Latorre protege el balón en el duelo frente a la Cultural y Deportiva Leonesa JUAN FLORES
Sergio A. Ávila

Un par de derrotas consecutivas basta para instalar a cualquier candidato al ascenso en la necesidad de reaccionar cuanto antes. Incluso en la urgencia de hacerlo sin demora. En este contexto aparece enmarcada la cita de este sábado del Insolac Caja 87 en el pabellón ... Pisuerga (19 horas, app LaLiga Plus), que aun así pasen los años y se vea afectado por el mal de las goteras sigue conservando ese aura de cancha ACB que rememora, a semejanza de lo que sucede con el pabellón San Pablo, tiempos muchos mejores alrededor del balón naranja. El presente es menos halagüeño para el UEMC Baloncesto Valladolid, que descendió la pasada temporada y ahora, con un nuevo proyecto, ha arrancando a buena velocidad, con un parcial de seis victorias y una derrota en las siete jornadas disputadas.

