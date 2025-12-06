Pisuerga, prueba de fuego para el reseteado Caja 87

Un par de derrotas consecutivas basta para instalar a cualquier candidato al ascenso en la necesidad de reaccionar cuanto antes. Incluso en la urgencia de hacerlo sin demora. En este contexto aparece enmarcada la cita de este sábado del Insolac Caja 87 en el pabellón ... Pisuerga (19 horas, app LaLiga Plus), que aun así pasen los años y se vea afectado por el mal de las goteras sigue conservando ese aura de cancha ACB que rememora, a semejanza de lo que sucede con el pabellón San Pablo, tiempos muchos mejores alrededor del balón naranja. El presente es menos halagüeño para el UEMC Baloncesto Valladolid, que descendió la pasada temporada y ahora, con un nuevo proyecto, ha arrancando a buena velocidad, con un parcial de seis victorias y una derrota en las siete jornadas disputadas.

Tiene un partido menos, sí, el suspendido de la quinta jornada contra la Cultural y Deportiva Leonesa por las filtraciones en Pisuerga. Esta semana, de hecho, ha estado en el alambre el escenario del partido e incluso tenían preparado en Valladolid una vía alternativa, el pabellón Pilar Fernández, con una capacidad mucho menor, pero afortunadamente podrá celebrarse en la morada del conjunto blanquivioleta. El partido será una prueba de fuego para medir el estado de salud del Insolac Caja 87 y, sobre todo, su capacidad para corregirse y reaccionar tras el parón FIBA a las dos derrotas sumadas contra la Leonesa (80-92) y el Ponferrada (78-88).

Dos reveses con el atenuante de las bajas (el segundo se lo perdió Jankovic al tener que viajar a su país por un asunto personal) que destaparon las debilidades de un equipo que se diluye en los partidos en la medida que su defensa pierde capacidad de tracción. Este Caja 87 es un bloque diseñado para otro entrenador que Adrià Alonso trata de llevar al terreno del sacrificio defensivo como leitmotiv de sus partidos. Una idea que cuajó rápido y que camuflaba carencias del equipo, sobre todo en la dirección y en el tiro exterior, pero que se ha desvanecido en los dos tropiezos señalados. Hasta el punto que el club movió ficha en el tablero del mercado para, búsqueda al margen del alfil perimetral que tanta falta hace, cambiar a una torre por otra: se fue Okafor, cuyo rendimiento ha rayado por debajo de las expectativas, y llegó Walter Junior Cabral, experimentado ala-pívot nacido en Madrid, de 30 años, internacional con Guinea y buen conocedor de las categorías FEB.

Le bastará con ser intenso en ambos aros, cerrar el rebote y acertar algún triple para mejorar las prestaciones de su antecesor, al que no le ha quedado más remedio que relevar el Caja 87 en este primer reseteo del plantel que por ahora se completa con el fichaje de Nikola Rakocevic, que también ha viajado hasta Valladolid, con contrato temporal (y opción de continuar). Este montenegrino de 34 años y 1,90 metros atesora una nutrida experiencia en las categorías FEB, sobre todo en la LEB Oro, y conoce la ciudad ya que militó en el Real Betis Baloncesto hace un par de temporadas. Con Adrià Alonso, además, estuvo la pasada campaña en Cáceres.

El momento de Garvin Clarke

Para afilar el perímetro se confía también en Garvin Clarke, que lleva varios encuentros de capa caída y se ha desquitado con su selección, Bahamas. En la derrota del combinado caribeño ante Canadá (94-88), el combo verdirrojo descolló con 20 puntos, 4 triples, 2 rebotes, 13 asistencias y una eficiencia/valoración de 31 créditos. No se le pide que dé este nivel en todos los partidos con el Caja 87, pero sí que sea referencia e incluso diferencial en ocasiones, que no le tiemble la mano, asuma tiros y ande más atinado al timón.

Toda ayuda será poca para contrarrestar a este Valladolid que sólo ha perdido un partido... y lo hizo precisamente en casa, contra el Ponferrada (67-89). Promedia 82 puntos a favor y 75 en contra, un 37% en el triple, 33 rebotes y 14 asistencias. Estadísticamente, su mejor hombre es el base Pau Isern, con promedios de 15 puntos, 3,6 rebotes, 4,6 asistencias y 18 de valoración. Iñaki Ordóñez (13,7+6) y el anotador perimetral Isaac Haney (15 puntos, 47% en el triple) son los otros jugadores de mayor productividad en el equipo de David Barrio. Milita en sus filas, por cierto, el canterano del Betis Baloncesto Pablo Marín.

Como el Valladolid puede generar incendios tanto a través de sus generadores exteriores como de sus interiores, el Caja 87 tendrá que esmerarse en el tajo defensivo con el afán de blindarse a semejanza de lo que hizo en los primeros partidos de la temporada, cuando fue capaz de frenar a varios rivales por debajo de los 70 puntos. No se le exige que cumpla con esto siempre a rajatabla, mucho menos ante un rival de la envergadura del Valladolid, pero sí que se rearme y encuentre una línea media de rendimiento que le permita ser más estable en los partidos, esquivando esos altibajos que tanto lo han lastimado últimamente.

El Morón recibe al Toledo

Poner a funcionar de nuevo la defensa, lo que se le pide al Caja 87, es lo que logró en la última jornada el CB Starlabs Morón en el estreno victorioso de José Antonio Santaella en su segunda etapa al frente del equipo aruncitano. El triunfo en Cáceres (62-67) equilibró el balance de victorias y derrotas (4-4) de un Morón que este sábado (18 horas, app LaLiga Plus) recibe en el pabellón Alameda la visita del CB Toledo, que también suma cuatro triunfos. Es el manchego un equipo bien cosido defensivamente (encaja 75 puntos de promedio) que tiene como máximas figuras a Víctor Moreno y Sergio Mendiola. En el Morón, los mejores jugadores en su triunfo en Cáceres fueron José Alberto Jiménez, Antonio Burgos y Sídney Correia, el MVP del choque con un doble-doble de puntos y rebotes (12+14).

Nueva cita en casa para el Cajasol CB Sevilla Femenino

El Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino regresa este sábado (19 horas) al Palacio Municipal de Deportes San Pablo, donde recibirá al Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura en partido correspondiente a la undécima jornada de la Liga Femenina Challenge. El conjunto sevillano, dirigido por Edu Pérez, afronta la cita situado en la decimocuarta posición de la clasificación con un balance de dos victorias y ocho derrotas. Enfrente estará el noveno de la tabla con un balance de cinco triunfos y tres derrotas. Las extremeñas están firmando un notable inicio de temporada, basando su rendimiento en la consistencia defensiva y un ataque equilibrado.