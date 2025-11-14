Suscribete a
Hughes funciona en la ACB y Benite lidera en puntos la Primera FEB: así les va a los exjugadores verdiblancos

Cinco integrantes de la plantilla que subió en las canchas son agentes libres y sólo tres de los doce militan en la Liga Endesa; Gonzalo García de Vitoria, el entrenador, ejerce de asistente en Zaragoza

Mark Hughes y Vitor Benite, con sus actuales equipos
Mark Hughes y Vitor Benite, con sus actuales equipos
Del Real Betis Baloncesto que ascendió a la ACB por la vía deportiva el pasado 8 de junio, excelente temporada y Final Four mediante en la Caja Mágica de Madrid, ya sólo queda el recuerdo de un equipo que se batió el cobre durante ... diez meses de competición para alcanzar un objetivo que, sin presiones del entorno, se propuso el propio club bajo la presidencia de Pedro Fernández: regresar a la Liga Endesa. Tras vencer al Movistar Estudiantes, primero, y al Flexicar Fuenlabrada, después, el equipo dirigido por Gonzalo García de Vitoria conquistaba la segunda plaza de ascenso a la máxima categoría del baloncesto español. Un hito que lamentablemente no pudo certificar en los despachos. La ACB rechazó su candidatura, en beneficio del Covirán Granada, y en el Juzgado de Primera Instancia número 61 de Barcelona, al que acudió el club sevillano quemando las naves para que fuera admitido en la competición, también recibió la negativa por respuesta. Previamente había desestimado la bola extra de reengancharse a la Primera FEB como vía alternativa ante la posibilidad de recibir, como fue el caso, el revés de los tribunales.

