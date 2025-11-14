Hughes funciona en la ACB y Benite lidera en puntos la Primera FEB: así les va a los exjugadores verdiblancos

Del Real Betis Baloncesto que ascendió a la ACB por la vía deportiva el pasado 8 de junio, excelente temporada y Final Four mediante en la Caja Mágica de Madrid, ya sólo queda el recuerdo de un equipo que se batió el cobre durante ... diez meses de competición para alcanzar un objetivo que, sin presiones del entorno, se propuso el propio club bajo la presidencia de Pedro Fernández: regresar a la Liga Endesa. Tras vencer al Movistar Estudiantes, primero, y al Flexicar Fuenlabrada, después, el equipo dirigido por Gonzalo García de Vitoria conquistaba la segunda plaza de ascenso a la máxima categoría del baloncesto español. Un hito que lamentablemente no pudo certificar en los despachos. La ACB rechazó su candidatura, en beneficio del Covirán Granada, y en el Juzgado de Primera Instancia número 61 de Barcelona, al que acudió el club sevillano quemando las naves para que fuera admitido en la competición, también recibió la negativa por respuesta. Previamente había desestimado la bola extra de reengancharse a la Primera FEB como vía alternativa ante la posibilidad de recibir, como fue el caso, el revés de los tribunales.

Y así, en apenas dos meses, de junio a agosto, que fueron más densos que La Ilíada aunque la analogía encajaría más con cualquier obra de Stephen King por lo que tuvo de pesadilla, se apagó el sueño de la ACB y un club histórico, achicharrado por demasiadas malas gestiones y abandonado a su suerte, sin apoyo además de los poderes públicos, comenzó a escribir los últimos episodios de una historia de casi cuarenta años. De 38 en concreto, aunque quienes nunca se sintieron identificados con el club desde la llegada del Betis en 2016 no lo consideraban ya el mismo club. Mercantilmente sí que lo era. Su adiós fue en silencio y aún hoy cabe preguntarse si esto que le sucedió a una entidad histórica del baloncesto español, una plaza con tradición, habría sucedido en cualquier otra ciudad del país.

Desvanecidas las esperanzas de jugar en la ACB tras el dictamen judicial, los jugadores que aún esperaban al Betis Baloncesto (o Baloncesto Sevilla, su nuevo nombre comercial de haber continuado su actividad) se involucraron en otros proyectos dado que el hispalense tenía los días contados. Sorprende, tres meses después de la negativa de los tribunales que marcaban el principio del fin de la institución, que varios de los jugadores de aquella plantilla campeona en la Final Four se encuentren todavía sin equipo.

Gonzalo García de Vitoria, que sufrió en sus carnes con el no ascenso del Betis lo que ya había vivido en Orense diez años atrás, se quedó sin proyecto al que liderar desde el banquillo pero no sin equipo al incorporarse al cuerpo técnico del Casademont Zaragoza, en la ACB, en el que ejerce de asistente de Jesús Ramírez, de 45 años, junto al exjugador Rodrigo San Miguel, de 40. García de Vitoria es el más experimentado del staff de un Casademont Zaragoza en el que militan, entre otros, el exverdiblanco Joaquín Rodríguez, así como los ya veteranos Devin Rovinson, DJ Stephens o Bojan Dubljevic. Tras seis jornadas, los aragoneses son duodécimos con dos victorias y cuatro derrotas.

«No estoy retirado. Sigo trabajando y estoy listo para empezar. Sólo espero la oportunidad adecuada», escribía el 30 de octubre en sus redes sociales Alex Renfroe, el base titular de ese Betis Baloncesto que, seguramente, no habría tenido espacio en un escenario del club en la ACB. Al menos, su nombre no aparecía como prioridad en los primeros bocetos que se hicieron del futuro equipo por si en algún momento del verano llegaba la hora de ponerse manos a la obra con la planificación. Renfroe, que impartió magisterio en la Primera FEB, categoría que nunca antes había pisado, convirtiéndose tanto en líder espiritual del equipo como en jugador determinante en muchos partidos, merece estar en el top 10 de los mejores directores de juego que defendieron la camiseta del equipo en sus 38 años de historia.

Como Renfroe, son agentes libres Álex Suárez, Jelinek, DeBisschop y Cvetkovic. Este último, jugador de amplio bagaje en la ACB, fue reclamado durante un mes por Luis Casimiro para que reforzara los entrenamientos del Breogán durante la pretemporada. Su desvinculación la anunció el club gallego el pasado 10 de septiembre. Sorprende, de los otros jugadores, el caso de DeBisschop al tratarse de un pívot que, sin ser un dechado de talento en los tableros, en Sevilla había mejorado en su temporada y media vistiendo de verdiblanco, mostrando un nivel suficiente para ser competitivo y más que válido en una categoría como la Primera FEB.

De todos los integrantes del Betis Baloncesto del ascenso, el que mayor nivel está mostrando es Mark Hughes. Se erigió en el jugador más decisivo del conjunto verdiblanco y mostró en reiteradas ocasiones que estaba por encima del nivel medio de la categoría y atesoraba cualidades para competir en el escalón superior de la ACB. Al norteamericano de Ohio lo está disfrutando el Basquet Girona de Moncho Fernández con medias de 10,3 puntos, 3,7 rebotes, 1,2 asistencias y 9 créditos de valoración en 20 minutos sobre la pista en las seis jornadas disputadas.

Desde la cuerda perimetral está lanzando con una efectividad del 42%. Sus topes hasta la fecha, en diferentes partidos, han sido de 16 puntos, 16 de valoración, 8 rebotes y 4 triples. Es el cuarto máximo anotador del equipo gerundense tras Pep Busquets (15,5), Livingston (11,3) y Needham (10,5). Alcanza el notable el debut en la ACB de un jugador que tenía contrato en vigor con el Betis Baloncesto en el caso de haber militado en la Liga Endesa. El Girona es decimoquinto de la tabla con un balance negativo de dos victorias y cuatro derrotas.

También habría continuado en Sevilla Vitor Benite si el ascenso deportivo se hubiera ratificado en los despachos. Aún con cuerda para rato a sus 35 años, el brasileño conquistó en verano la FIBA Americup con su selección y esta temporada, de nuevo en la segunda categoría del baloncesto español, milita en las filas del Flexicar Fuenlabrada, al que está liderando con números deslumbrantes que lo tienen en la cúspide del escalafón de anotadores: 22 puntos, 3,3 rebotes y 3,5 asistencias está promediando el paulista con un 51% en el triple y 22,7 créditos de valoración. Para quien dudara de su estado físico o nivel competitivo tras un año tan exigente como el que vivió en Sevilla, y al que siguió el tute estival con su selección, ahí tiene la respuesta. El talento de Benite, del que esta campaña disfrutan en el Fernando Martín de Fuenlabrada, no caduca. El conjunto madrileño es séptimo clasificado, tras seis jornadas ligueras, con cuatro triunfos y dos derrotas.

Benite repite equipo al lado de Kasibabu, que está presentando muy buenos números: 9,8 puntos, 4,7 rebotes y 1 asistencia de promedios en sus 22 minutos sobre la pista, revalidando así el congoleño su condición de pívot importante en la competición. Uno de los más poderosos físicamente, sin duda, de la categoría.

El líder de la Primera FEB es el Leyma Coruña, que está entrenado por el excajista Carles Marco y cuenta en su plantilla con el exverdiblanco Radoncic, que está compartiendo vestuario con el exjugador del Betis Caio Pacheco. El montenegrino promedia 6 puntos, 3,3 rebotes y 1,7 asistencias. Tras su paso por Sevilla ya se sabe que, pese a sus excelentes condiciones físicas, no es el jugador en el que depositar el liderazgo de una plantilla pero sí un muy útil complemento por su polivalencia para jugar en dos posiciones, aportar en diferentes facetas y correr la pista.

Dallo, de vuelta a Francia

Además de Hughes, los otros dos jugadores del plantel bético que están compitiendo esta campaña en equipos ACB son Rubén López de la Torre, que aún no ha debutado con el UCAM Murcia aunque sí ha participado en cinco encuentros de la FIBA Europe Cup, y Babatunde Olumuyiwa, que como es conocido se marchó al Covirán Granada cuando aún no se sabía si el conjunto nazarí se quedaría o no de rebote con la plaza del Betis Baloncesto. El sierraleonés, que ha pasado a la historia del club sevillano como el único presente en los ascensos de 2019 y y 2025, está aportando al Covirán 5 puntos y 3,4 rebotes. El equipo andaluz, que estrenó su casillero de victorias el pasado fin de semana derrotando en casa al líder, el Valencia Basket, cierra la tabla de la Liga Endesa con un bagaje de un triunfo en seis jornadas.

Boris Dallo, el último jugador que recaló en el Betis Baloncesto, ya con la temporada muy avanzada, está jugando en su país, Francia. Concretamente, en el Saint Quentin, penúltimo clasificado de la máxima categoría del baloncesto galo (balance 1-6). El alero nacido en Nantes acredita 6,9 puntos, 3,6 rebotes y 2,1 asistencias en 20 minutos de promedio por encuentro.