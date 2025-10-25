Hora de reinventarse para sortear los contratiempos

Si en las situaciones más adversas se pone a prueba la fortaleza mental de un grupo y su capacidad para reinventarse y sortear desde la unión y la pericia las dificultades, ese momento ha llegado ya para el Insolac Caja 87. Lejos de ser ... un camino de rosas, el comienzo de este exigente curso tenía preparada una alfombra espinada: desde el cambio de entrenador a las lesiones de Franch y Bertain, especialmente dolorosa esta última por la gravedad del percance que mantendrá fuera de las canchas varios meses al tirador verdirrojo. Pieza básica y de gran calibre la temporada pasada, le estaba costando encajar en el tetris que, sobre la marcha y driblando estos sobrevenidos contratiempos, trata de armar Adrià Alonso imprimiéndole una patina de personalidad al equipo que se vio en las dos primeras jornadas y en tres cuartas partes del partido contra el Coto Córdoba.

Hasta ese último cuarto, infumable, con acelerón califal y depresión cajista, el Caja 87 estaba dejando la impronta de un equipo sólido en defensa, como quiere su entrenador, y menos fluido en ataque de lo que cabría esperar a tenor de los recursos que atesora su plantel. Que, en estos momentos, por culpa de las bajas señaladas, son menos. Faltan dos jugadores capitales, sin olvidar que Okafor anda de pretemporada y Cebolla no ha encontrado su espacio en la rotación perimetral. Quizá ahora, con la baja de Bertain, llegue ese tren al que ha de subirse el escolta coriano para ganarse la confianza del técnico de Martorell. Obviamente, el club se está moviendo en el mercado, valorando oportunidades y ofrecimientos, pero mientras no se concrete ninguna operación deberá tirar Alonso con lo que tiene buscando soluciones para que ambas bajas, de peso, se noten lo menos posible.

Sin Franch, el Caja 87 ganó a domicilio al Clavijo y, sin Bertain, vencía por cinco al final del tercer cuarto al Coto Córdoba. Luego, es cierto, vino ese gran apagón del último cuarto por culpa de su hundimiento defensivo y la pérdida absoluta de focos anotadores. Dejaron muy mal sabor de boca esos diez minutos finales, de puro desconcierto, con el equipo sevillano muy desdibujado en ambas canastas, sumando muchos tiros y acumulando demasiados fallos, sin un engrasado juego de equipo. Y lo que necesita el Insolac Caja 87, ahora que aprieta el temporal en forma de lesiones, es eso: unión fuera de la pista, pero sobre todo dentro, a través de mecanismos y sistemas que le permitan competir en los dos lados de la cancha, siendo tan firme en defensa como efectivo en el lanzamiento.

Más puntos hacen falta

Aun sin Bertain, en el triple existe margen de mejora (25%) y lo mismo cabe decir de la capacidad anotadora del equipo: aunque se priorice la defensa, 72 puntos de media suponen un escaso bagaje para un elenco que se ha propuesto el reto del ascenso. Como las dificultades no vienen solas, el desafío que le pone el calendario por delante no es sencillo tampoco. Le toca visitar este domingo al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, al que dirigió la pasada temporada Adrià Alonso imponiéndose en el Grupo Oeste sin que ese liderato se materializara luego en el ascenso. El conjunto cacereño, un clásico de las categorías FEB que está a los mandos de Jacinto Carbajal, afronta el partido con la necesidad derivada de su errático comienzo reflejado en las dos derrotas sumadas en las tres jornadas disputadas. En la última semana, además, ha tenido un tute importante con dos salidas: cayó el pasado fin de semana en Ponferrada (89-77) y el pasado miércoles lo hizo en la Copa de España ante el Logrobasket (67-65).

No carbura como se esperaba el Cáceres, que permite más puntos (77) de los que anota (75) y carece, de momento, de referencias muy nítidas en su perímetro. Eso sí, tiene en sus filas al MVP de la categoría, Wildens Leveque, con 21,3 puntos y 11,7 rebotes de media para 33 créditos de valoración. Lo secunda Alejandro Mazaira, con 13,3 tantos y 4,7 capturas. Luis García, canterano del Real Betis Baloncesto, figura en la nómina de diez integrantes de este Cáceres que en su única comparecencia en casa caía por 57-79 con la Cultural y Deportiva Leonesa. A juzgar por su rendimiento, muy irregular, el Caja 87 está capacitado para competir en la cancha de uno de esos equipos llamados también a estar en las posiciones privilegiadas del Grupo Oeste. Diversificar la anotación, evitar desconexiones letales como la del último cuarto contra el Córdoba y hacer un partido tan físico como largo, las claves que maneja el Insolac Caja 87 para remontar el vuelo en tierras extremeñas. Langa de Martín y Pérez Hernández arbitrarán este choque en el Multiusos de Cáceres que podrá verse en directo por la app LaLiga Plus (19.00 horas).

El Valladolid, rival del Morón

Sin tiempo para el respiro, el CB Starlabs Morón vuelve este sábado a la acción (18.00). Tras clasificarse para los octavos de final de la Copa de España superando al Coto Córdoba (91-82) en un duelo encarrilado gracias a una gran actuación de los aruncitanos en la segunda parte, los hombres de Fede Castelló abordan su segundo partido consecutivo en el pabellón Alameda recibiendo al UEMC Baloncesto Valladolid, firme aspirante al ascenso que ha hecho pleno en las tres primeras jornadas contra el Toledo, el Logrobasket y los navarros del Castillo de Gorraiz Valle de Egües. En este tríptico, los pucelanos han promediado 86 puntos a favor por 69 en contra, convirtiendo además el 37% de sus triples.

Su máximo anotador es el escolta estadounidense Haney (16,3 puntos), seguido de Taiwo (15), Hanna (12,7), Iñaki Ordóñez (12,3) y Ochi (10,7). Entrenado por David Barrio, el Valladolid tiene un quinteto que funciona muy bien, de mucho nivel, y por este motivo supondrá una estupenda vara de medir para calibrar el potencial del conjunto moronense, que en cuatro días se habrá visto las caras con dos de los tres equipos invictos aún en el Oeste. Con el tercero, el Iraurgi, perdió en casa en la segunda jornada. Un revés del que se repuso el pasado fin de semana venciendo a domicilio al Logrobasket.

Un rival directo en Barcelona

El Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino, por su parte, afronta este sábado la quinta jornada de la Liga Femenina Challenge rindiendo visita al Palau Municipal d'Esports Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat, donde se enfrentará al CB Santfeliuenc, decimoquinto de la tabla. El encuentro dará comienzo a las 18:15 horas. El conjunto hispalense, decimotercero, llega a la cita con un balance de una victoria y tres derrotas, tras conseguir su primer triunfo de la temporada el pasado fin de semana en San Pablo, imponiéndose por 79-71 a Domusa Teknik ISB. Su jugadora más destacada hasta el momento es Conchi Satorre, que acumula 74 de valoración, siendo la segunda en el ranking de anotadoras.