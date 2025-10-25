Suscribete a
ABC Premium

CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD - INSOLAC CAJA 87

Hora de reinventarse para sortear los contratiempos

SEGUNDA FEB

El Insolac Caja 87 visita este domingo (19.00 horas) al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que suma tres derrotas consecutivas y afronta el duelo con urgencias

Bertain sufre una rotura casi completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

El Starlabs Morón prolonga su sueño en la Copa de España (91-82)

Bilalovic, buscando una línea de pase en una situación de dos contra uno en casa ante el Coto Córdoba
Bilalovic, buscando una línea de pase en una situación de dos contra uno en casa ante el Coto Córdoba JUAN FLORES
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si en las situaciones más adversas se pone a prueba la fortaleza mental de un grupo y su capacidad para reinventarse y sortear desde la unión y la pericia las dificultades, ese momento ha llegado ya para el Insolac Caja 87. Lejos de ser ... un camino de rosas, el comienzo de este exigente curso tenía preparada una alfombra espinada: desde el cambio de entrenador a las lesiones de Franch y Bertain, especialmente dolorosa esta última por la gravedad del percance que mantendrá fuera de las canchas varios meses al tirador verdirrojo. Pieza básica y de gran calibre la temporada pasada, le estaba costando encajar en el tetris que, sobre la marcha y driblando estos sobrevenidos contratiempos, trata de armar Adrià Alonso imprimiéndole una patina de personalidad al equipo que se vio en las dos primeras jornadas y en tres cuartas partes del partido contra el Coto Córdoba.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app