Un Betis Baloncesto de mínimos riesgos se diluye en Palencia (87-68)

A la temporada regular del Betis Baloncesto, que finaliza con 26 victorias y ocho derrotas en el casillero en la cuarta posición, le sobró la última jornada. Porque el equipo se presentó en Palencia físicamente, pero su mente, como su alma, no hicieron acto de aparición en ningún momento. Estaban en otro escenario, en el play off que empieza en unos días. Toda la fe y determinación que derrochó hace una semana en San Pablo, doblegando al Fuenlabrada, se le echó de menos en tierras castellanas, donde compitió al trote y sin Radoncic ni Benite. El paulista ni siquiera estaba inscrito en el roster aunque durante la semana anunció el club la reaparición del brasileño. Sin embargo, sufrió un dolor y finalmente se quedó en Sevilla.

Con diez efectivos, sí jugó López de la Torre, el Betis fue mucho peor que su rival y sucumbió en un partido en el que expuso poco, minimizando riesgos, seguramente con el fin de prevenir percances físicos que pudieran astillar al equipo de cara a la fase de ascenso. El propio Gonzalo García de Vitoria reconoció en sala de prensa tras el choque que el planteamiento era competir sin arriesgar para evitar lesionados. Con los resultados que se dieron (derrota del Estudiantes y victoria del Fuenlabrada), el Betis habría sido segundo en caso de ganar (le habría tocado el Tizona Burgos), pero finalmente queda cuarto y se enfrentará en el play off al mejor de cinco partidos con el Odilo Cartagena, séptimo. Los dos primeros capítulos de esta serie se escenificarán en San Pablo el jueves 15 y el domingo 17 de mayo.

Pobre resultó la puesta en escena del Betis, por debajo en intensidad defensiva de su rival y sin capacidad en ataque para anotar de otra forma que no fuera el triple. Con sus tres dianas de cinco intentos desde el perímetro mediado el primer cuarto no le alcanzaba para competirle el partido a un Palencia pétreo en la pintura y mucho menos dadivoso que el conjunto verdiblanco, esta noche de azul. El rebote, con cinco capturas en ataque del Súper Agropal, era la prueba del algodón: un equipo estaba jugando al cien por cien de su capacidad y el otro carburaba a medio gas.

Con 19-10 lo paró Gonzalo García de Vitoria, pero el tiempo muerto de poco sirvió porque la ventaja del Palencia, el que realmente necesitaba ganar para hacer sus deberes y tener la posibilidad de hacerse con la ventaja de campo en el play off (no la consiguió al vencer el Obradoiro en la cancha del Tizona Burgos por 100-102), se disparó hasta el 26-12, tras triple de Kunkel, con un Betis desconocido en defensa e individualista en ataque, jugando al trantrán, permeable y de balas de fogueo. Después de encajar 28 puntos en el primer cuarto, una anomalía en su caso, la evidencia se imponía: si no se ponía las pilas, se podía llevar un saco a Sevilla. Las constantes vitales béticas mejoraron en el arranque del segundo cuarto, reflejado en un 0-6 (28-24) que apremió el tiempo muerto de Luis Guil.

La corrección del sevillano a sus hombres surtió efecto: parcial de 10-0 (38-24) y vuelta la burra al trigo. El Betis no era ni la sombra del equipo titánico que hace una semana había descuajaringado al Fuenlabrada. Nada que ver. Que el Tizona estuviera entonces pasando por encima del Obradoiro (43-26) alimentaba la ambición y el deseo del Palencia, que quería ser cabeza de serie. E iba camino de ello ante un Betis Baloncesto pacato de espíritu y huérfano de dureza defensiva. En los tableros era un chollo. Hasta el 15-0 se disparó el parcial del Palencia (43-24). Lo que viene siendo una escabechina. El Betis no estaba. Y no por los puntos encajados, que también, sino por los errores gratuitos, una catarata; por el espacio concedido en el triple a los jugadores del Palencia, o por la facilidad con que triangulaban en la pintura. A falta de casi dos minutos para el descanso, había encajado ya 50 puntos de un Palencia mucho más duro, proactivo y afinado. Al descanso cedía por 17 (53-36) y el rebote lo explicaba todo: doblaba el anfitrión en capturas (20, 10+10) a un Betis que había extraviado diez balones y concedido ya ocho triples.

Todo sigue igual

El Palencia lo tenía en su mano. Para que no fuera así, todo empezaba por que el Betis cambiara su actitud y engranara otra marcha más a su descolorido baloncesto. En tres canastas hechas de Renfroe y Jelinek, sin oposición y falladas, se comprobó que girar la rueda iba a ser realmente complicado. Casi imposible. Porque el Betis no circulaba el balón, porque abusaba de situaciones individuales y en defensa, sin tener las compuertas completamente abiertas, seguía dando facilidades. Muchas, sobre todo en el rebote, que no cerraba. Hasta los 22 se disparó la ventaja local en un partido con los referentes béticos apagados, ritmo ya de entrenamiento con público y minutos, muchos, para jugadores como Dallo o López de la Torre.

No había emoción ninguna en el municipal palentino (bajaron hasta los decibelios) porque la brecha se había ampliado demasiado y no se percibía ninguna señal que invitara a pensar en la reacción del Betis, de capa caída, con Dallo erigiéndose en protagonista, siendo el más activo. Con 70-49, Hughes anotó su segundo triple con el encuentro metido de lleno en minutos que el argot baloncestístico califica como de la basura. El Betis agotó una posesión completa sin tirar en el epílogo del tercer cuarto para maquillar algo la diferencia. Incomprensible. Otra prueba más, la enésima, de que la derrota caería como fruta madura (70-53).

Súper Agropal Palencia - Real Betis Baloncesto Ficha técnica Súper Agropal Palencia (28+25+17+17): Oroz (6), Borg (5), Manu Rodríguez (11), Vaulet (8), Krutwig (12) -quinteto inicial-; Nkereuwen (17), Wintering (14), Kunkel (6), Chema González (-), Pinilla (-), Pablo Hernández (3), Dimitrov (5).

Real Betis Baloncesto (18+18+17+15): Renfroe (5), Hughes (9), Jelinek (7), Álex Suárez (1), DeBisschop (2) -quinteto inicial-; Cvetkovic (9), Tunde (5), Kasibabu (11), Rubén López de la Torre (6), Radoncic (-), Dallo (13).

Árbitros: García León, Albacete Chamón, Rodríguez Fernández. Sin eliminados. Trigésima cuarta jornada de la Primera FEB. Pabellón Muncipal de Deportes de Palencia.

Minutos intrascendentes

Con un 7-0 de salida en el último cuarto (77-53) capituló definitivamente el Betis Baloncesto, que jugaba con un quinteto armado por Cvetkovic, Jelinek, Dallo, López de la Torre y Tunde. Sin que cambiara nada, el partido avanzaba hacia un final cantado y Nkereuwen se permitía un mate de concurso (82-57). El partido se desintegró definitivamente. Le sobraron muchos minutos con los equipos intercambiando triples sin ton ni son, exponiendo lo mínimo. Así llevaba toda la noche el Betis Baloncesto, desconocido, sin nervio y con la mente puesta en lo que viene. Que es lo más importante. En un play off que comenzará el próximo jueves y lo medirá en San Pablo con el Odilo Cartagena.

Por otra parte, el CB Naturavia Morón cedió en el pabellón Fernando Martín ante el Flexicar Fuenlabrada (82-65). Aunque los aruncitanos ganaban por diez al descanso (27-37), un 30-11 de los madrileños en el tercer cuarto rompió el choque. Norris y Da Silva, con 17 y 15 puntos respectivamente, fueron los máximos anotadores de la última noche del Morón en la Primera FEB.