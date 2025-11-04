Revolución en el LIV golf: pasará a jugarse a 72 hoyos en 2026 para optar a los puntos del ranking

Cambio de formato en el LIV Golf para este 2026: el circuito sustentado por Arabia Saudí anuncia que se adaptará a los estándares clásicos y se jugará a 72 hoyos a partir de la próxima temporada. Un movimiento que puede ayudar a ciertos ... jugadores a ganar más puntos para el ranking.

Desde su estreno en 2022, la liga LIV contaba en sus torneos con 54 hoyos sin corte, y se jugaban de viernes a domingo; un formato poco convencional que influyó en que el Ranking Mundial Oficial (OWGR) negara el reparto de puntos entre los participantes. Así, este cambio fomenta la inclusión de más jugadores al asemejarse a la estructura de otros formatos regulares establecidos por el PGA Tour.

«Al comenzar nuestra cuarta temporada como Liga, el cambio a 72 hoyos marca un nuevo capítulo fundamental para LIV Golf que fortalece nuestra Liga, desafía a nuestro grupo de jugadores de élite y ofrece más golf de clase mundial, energía, innovación y acceso que nuestra audiencia global desea», dijo Scott O'Neil, CEO de LIV Golf, en un comunicado de prensa.

«Esto es una victoria para la Liga y para los jugadores», declaró Jon Rahm, dos veces campeón de un major, vigente campeón individual de LIV Golf y capitán del equipo Legion XIII del circuito. «LIV Golf es una liga de jugadores. Somos competidores natos y buscamos todas las oportunidades para competir al más alto nivel y perfeccionar nuestro juego. El paso a 72 hoyos es el siguiente paso lógico que fortalece la competencia, nos pone a prueba de forma más completa y, si nos guiamos por la creciente afluencia de público de la temporada pasada, ofrece más de lo que los aficionados desean».

La presión para adaptarse a este formato y tratar de sumar los puntos por parte de los jugadores, que además de Rahm incluye a Bryson DeChambeau, Tyrrell Hatton y Phil Mickelson, fue alta ya que la clasificación mundial juega un papel clave en la determinación de la entrada a los cuatro majors. La falta de puntos en la clasificación ha provocado que los jugadores de esta liga caigan en picado, con el ex número uno del mundo, Dustin Johnson, ahora en el puesto 604 del OWGR.

En octubre de 2023, la solicitud de LIV Golf para que sus jugadores obtuvieran puntos para el ranking fue rechazada unánimemente por la OWGR, que declaró que «en ese momento» el circuito no sería reconocido como un Circuito de Golf Elegible en su sistema. En aquel entonces, afirmó que los torneos de 54 hoyos sin corte de LIV Golf representaban un problema, pero añadió que era un problema que podía gestionarse mediante una fórmula matemática adecuada. LIV retiró formalmente su solicitud en marzo de 2024, pero la OWGR anunció este año que había recibido una nueva solicitud del circuito en junio y que había iniciado un proceso de revisión.

La temporada 2026 de LIV Golf está programada para comenzar bajo las luces del Riad Golf Club en Arabia Saudita el 4 de febrero.