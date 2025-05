Rechazan la petición para conceder un bronce excepcional a Elena Congost

La Federación Internacional de Atletismo Paralímpico ha rechazado conceder una medalla de bronce excepcional a la atleta española Elena Congost, quien llegó tercera en el maratón de los Juegos Paralímpicos de París, categoría T12, pero fue descalificada por soltarse de la cuerda que le unía a su guía, Mia Carol, al tratar de ayudarle cuando estaba sufriendo un desvanecimiento.

Así lo ha comunicado al Comité Paralímpico Español, el organismo que solicitó a World Para Athletics esta concesión excepcional, argumentando para ello que la reglamentación deportiva no debería establecer que se produzca la descalificación en aquellos casos en los que, sin obtener la más mínima ventaja competitiva, la deportista se ve obligada a soltar momentáneamente el 'tether' (cuerda) para asistir o atender a su guía ante una situación de asistencia justificada.

En su respuesta, World Para Athletics rechaza otorgar ese bronce excepcional, si bien manifiesta que valora positivamente los valores de solidaridad y deportividad demostrados por Elena Congost.

Congost fue descalificada el pasado 9 de septiembre en el maratón de los Juegos Paralímpicos después de soltar la cuerda que la unía a su guía por apenas unos segundos a escasos metros de la meta. Lo hizo para evitar que su guía cayera al suelo fruto de un desvanecimiento, y cuando sacaba más de tres minutos de ventaja a la cuarta clasificada, la japonesa Misato Michishita.

A la atleta barcelonesa le aplicaron el apartado 7 de la norma 9 de las 'Rules & Regulations de World Para Athletics (WPA)', que refleja la descalificación ante el incumplimiento de la obligación de ir en todo momento conectados la atleta y su guía con cuerda, desde el comienzo de la prueba hasta la línea de meta.

El Comité Paralímpico Español elevó una protesta ante los jueces que tomaron la decisión, pero una vez rechazada no se apeló ante World Para Athletics al considerar que la descalificación forma parte de las denominadas medidas o decisiones 'field of play', que resultan no revisables, excepto en un muy limitado tipo de supuestos que no concurrían en el presente caso.

Lo que sí se hizo es pedir una medalla de bronce excepcional, al margen de la otorgada a la japonesa, para que Congost fuera reconocida. Tampoco será así.

El Comité Paralímpico Español ha expresado que respeta el derecho de Congost a ejercer acciones legales para su recalificación en la prueba, y se pone a disposición de la deportista.

Antes de conocer esta decisión, el Consejo Superior de Deportes, en palabras de su presidente José Manuel Rodríguez Uribes, ya auguró que Congost no perdería su beca aunque no le fuese concedido el bronce, como así ha sido.