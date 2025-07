La triste despedida de Modric en su último partido con el Madrid

No fue la despedida soñada por Luka Modric, pero el deporte consiste en eso. No siempre las cosas salen como los campeones quieren. Al fabuloso croata que ha dado tantas jornadas gloriosas al Real Madrid le tocó lidiar con unos últimos minutos fatídicos ante el PSG en el Mundial de Clubes. Fue su despedida al club blanco, donde ya no volverá a jugar.

Modric salió en el minuto 64 del partido vencido hacia el lado francés. Sustituyó a Bellingham, que abandonó el juego con cara torcida, junto a Vinicius y Asencio, que tampoco acabaron el partido.

Treinta minutos para tratar de arreglar lo que no parecía tener arreglo. Una remontada ante el campeón de Europa. A Modric se le vio con falta de ritmo, pero con el toque técnico que le ha caracterizado a lo largo de su carrera. Trató de poner orden, sin éxito, en un equipo que mejoró algo en la segunda parte, pero que llevaba la rémora del 3-0 de la primera parte.

Modric se marcha al Milán. Es el segundo fichaje del equipo italiano tras el de Samuele Ricci, por el que pagó 23 millones de euros al Torino. Ambos reconstruirán un centro del campo marcado por la salida de Reijnders.

«Estamos esperando a Luka Modric. Llegará en agosto. Es un jugador importante, extraordinario. No necesita presentación», dijo el entrenador del Milán, el italiano Massimiliano Allegri.