real madrid

Carvajal pide pista once meses después

El capitán del Madrid, ya recuperado por completo de su grave lesión, convencido de volver a ser el de antes en una temporada llena de retos, como la de ser el primer futbolista en ganar siete Champions

Rubén Cañizares

El 5 de octubre de 2024, hace más de once meses, el veleidoso destino del fútbol se puso delante de Dani Carvajal. En el mejor momento de su carrera, con su sexta Champions en el bolsillo (en la que anotó el 1-0 de ... la final) su quinta Liga, una Eurocopa con España y una candidatura seria a poder levantar el Balón de Oro, algo bastante extraño en un lateral derecho (de hecho, nunca jamás un jugador de esa posición ha logrado el mayor título individual que se concede en el fútbol), la rodilla derecha del pepinero hizo crack.

