Carvajal pide pista once meses después

El 5 de octubre de 2024, hace más de once meses, el veleidoso destino del fútbol se puso delante de Dani Carvajal. En el mejor momento de su carrera, con su sexta Champions en el bolsillo (en la que anotó el 1-0 de ... la final) su quinta Liga, una Eurocopa con España y una candidatura seria a poder levantar el Balón de Oro, algo bastante extraño en un lateral derecho (de hecho, nunca jamás un jugador de esa posición ha logrado el mayor título individual que se concede en el fútbol), la rodilla derecha del pepinero hizo crack.

Un desafortunado despeje en un duelo con Yeremy Pino, en un Real Madrid-Villarreal, acabó en una gravísima lesión: rotura del ligamento anterior, del ligamento colateral externo y del tendón poplíteo en la pierna derecha. Adiós a la temporada y un camino por delante largo y duro en el que nadie le podía asegurar que el Dani Carvajal de la 2023-24 estaría de nuevo ahí a partir de esta temporada. Pero esa fue la intención desde la misma noche que sufrió la lesión. Y esa sigue siendo.

277 días después, el 9 de julio, en los minutos finales de la semifinal del Mundial de Clubes ante el PSG, Carvajal por fin volvió a vestirse de corto en un partido oficial. El lateral llegó a Estados Unidos con la idea de no irse de allí sin sentirse de nuevo futbolista, y aunque lo hizo en un doloroso 4-0 en contra, el objetivo individual estaba cumplido. Cimientos puestos para una exigente temporada en la que Carvajal ejerce como primer capitán, tras la salida de Modric, y tiene por delante unos cuantos retos. Por ejemplo, ser el primer jugador en ganar siete Copas de Europa, con el aliciente añadido de hacerlo con la competencia de Alexander-Arnold, fichado por el club blanco para ser el sucesor del pepinero. O, por ejemplo, reescribir la historia de la selección ganando el segundo Mundial para España,

Pero para llegar hasta ahí, antes hay un trayecto también complicado, como su proceso de rehabilitación, que implica que Carvajal se sienta 100% recuperado de su lesión. En Miami, durante los primeros días del Mundial de Clubes, y cuando ya tenía el acicate de entrar en las convocatorias, confesó a los medios que no tenía miedo de ir al choque y que la edad en la que se encontraba le había ayudado a tomarse el proceso de recuperación con la madurez y paciencia que se necesitaba. Salud mental y familia por delante: «Aproveché todo este tiempo para hacer de padre y marido. Hablando con mi mujer estos días le decía que nunca les había echado tanto de menos como en este viaje», confesaba Carvajal en Palm Beach.

Daphne y los pequeños Martín y Mauro han sido la gasolina que alimentaba las exigentes jornadas de trabajo de Carvajal en Valdebebas. Aquel mensaje en sus redes sociales desde la camilla de la ambulancia no fue un brindis al sol: «Estoy deseando empezar la recuperación y regresar como una bestia», escribió Dani. Y se lo tatuó en su día a día.

Sufrió en silencio la decepcionante última temporada de la segunda etapa de Ancelotti en el club, pero a la vez que se curaba la rodilla, ejerció de capitán y líder entre bambalinas: «Desde el momento en que me lesioné y entré al vestuario, tuve claro que iba a ser el que animara a mis compañeros. Fue un reto más que afrontar». Un reto que continúa, ya con el brazalete, y con la idea de ponérselo muy difícil a Xabi Alonso y a Trent: «Tengo claro que es una competencia buenísima», confiesa el tolosarra, que en estos tres primeros partidos oficiales ya le ha dado una titularidad a Carvajal: «Vivo la competencia como las he vivido en otros momentos de mi carrera. Cuando más competencia he tenido ha sido cuando más he rendido. Es un grandísimo reto que nos hará mejores jugadores a los dos», asegura el madrileño.

El nivel mostrado por Alexander-Arnold, tanto en el Mundial de Clubes como en este inicio de temporada, ha estado muy lejos de la mejor versión del inglés, esa que tantos días y noches de gloria dio al Liverpool, pero Carvajal sabe que subestimar al exfutbolista red es una imprudencia que no va a cometer. Dentro del vestuario se piensa que al máximo nivel de ambos, Dani está por encima de Trent, pero está por ver que el español alcance el pico que obtuvo hace dos temporadas, el más alto de su carrera, y que el inglés no se vaya a revelar si en algún tramo de la temporada detecta que en el orden de preferencias, Xabi le sitúa por detrás de Carvajal. Algo que ahora no es así, pero que puede serlo en las próxima semanas.

En el club se estima que Carvajal estará hasta noviembre rematando su puesta a punto y, si no hay contratiempo ninguno por el camino, como por ejemplo un percance muscular, algo habitual en los recién salidos de una grave lesión de rodilla, será entonces cuando ya esté en condiciones de jugar al 100%. Una situación a la que también le va a ayudar Luis de la Fuente. Podría haber esperado el seleccionador a la convocatoria de octubre para llamarle de nuevo a filas, pero entendió que hacerlo ahora en septiembre era rearmar su vestuario y mandarle un mensaje de complicidad a uno de los pesos pesados de la selección: «Estamos muy felices porque, de nuevo, están con nosotros. Eso es lo más importante. Son nuestros capitanes, los mejores jugadores del mundo en su posición y nos dan muchísimo, dentro y fuera del terreno de juego», dijo el seleccionador, también hablando del regreso de Rodri. Carvajal ya está aquí y pide pista.