Ancelotti, Modric y Lucas: sábado de lágrimas en el Bernabéu

Hoy es sábado, 24 de mayo de 2025. Se cumplen once años de la Décima, la Champions que inició la etapa más gloriosa de la historia del Madrid. Una Champions que ganó con Ancelotti en el banquillo y con Luka Modric, responsable de lanzar ... aquel agónico córner que cabeceó Ramos en el minuto 93, sobre el campo. Hoy, entrenador y mediocentro dicen adiós al Real Madrid. Se viene un sábado de lágrimas.

El técnico y el futbolista más laureados de la historia del club se despiden para siempre del Bernabéu. Además, en el caso de Carlo, también de sus funciones. A Modric le quedará aún un 'last dance' en el Mundial de Clubes, que se disputará desde el 14 de junio en Estados Unidos, pero Ancelotti sí que llega a la meta esta tarde. Sus ojos vidriosos y su voz algo entrecortada durante las primera preguntas de su comparecencia de ayer en Valdebebas, fueron una pista de lo que va a suceder hoy: «Me emociono muy rápido, lo llevo en la genética porque ya le pasaba a mi abuelo y a mi padre. Así que no tengo ningún problema si mañana (por hoy) lloro. Va a ser un día maravilloso y lo voy a compartir con Luka, que ha sido un apoyo espectacular en esta etapa. Despedirme con él me parece muy bonito. Creo que es una gran manera de decir adiós», reflexiona Ancelotti.

Noticia Relacionada El bar de Mou Ancelotti sayonara Ignacio Ruiz-Quintano

Lo hizo en su rueda de prensa número 704 como entrenador del Madrid. Dos temporadas en su primera etapa y cuatro más en esta segunda, para un total de 353 partidos, que son los que cumplirá ante la Real Sociedad. Se marchará con un homenaje muy parecido al que tuvo Toni Kroos hace justo doce meses. Con el cariño de su afición, de los jugadores y de sus compañeros del staff. También de su familia, de su pareja y de sus nietos. Y no faltará a la cita Florentino, que quiere estar a su lado en un momento tan especial para el italiano. En el club no se descarta que pueda estar al lado de Ancelotti en su última comparecencia ante los medios en la sala de prensa del Bernabéu. Algo así solo sucedió una vez, cuando Zidane se marchó de manera inesperada tras ganar la Decimotercera en Kiev, en 2018. Hoy podría ser la segunda vez.

«Cuando se acaba una etapa hay mucha emoción, pero no estoy triste. Estoy contento. Lo he pasado muy bien y ha sido un periodo exitoso que ha terminado bien, en total acuerdo con el club. Nunca hubo discusión con mi presidente y no lo iba a haber el último día», explica Carletto, que mañana ya viaja a Brasil para ser presentado el mismo lunes como nuevo seleccionador de la pentacampeona, justo el mismo día que el Madrid tiene prevista la puesta de largo de Xabi Alonso.

El heredero de Ancelotti aún no ha sido anunciado oficialmente por el Madrid, pero el italiano ya lo hizo oficiosamente ayer: «Yo no quiero dar consejos a los próximos que vengan aquí. Cada uno tiene su idea de fútbol. Lo que digo es que es una suerte entrenar al Real Madrid y a Xabi le deseo toda la suerte del mundo. Que lo disfrute».

Vinicius, Rodrygo, Tchouaméni, Bellingham, Kroos y muchos más aprovecharon el anuncio oficial del Madrid del adiós de Ancelotti, para decir públicamente lo mucho que quieren a Carlo y lo mucho que han disfrutado a su lado. Mensajes muy emotivos, como lo fue el vídeo de despedida que le preparó el club. Cuatro minutos con los 'highlights' de sus seis años en el Madrid al ritmo de 'A te', uno de los 'hits' más populares de uno de los músicos más afamados de Italia, Jovanotti,

Modric, como Carletto, también estará acompañado de su familia, y sucederá lo mismo con Lucas Vázquez. El tercer capitán del Real Madrid no ha dicho oficialmente adiós, y tampoco lo ha anunciado el club, pero también será el último encuentro del gallego en el Santiago Bernabéu. 25 títulos coronan su palmarés, solo tres menos que los 28 de Modric, y podrán ser 26 si el Madrid conquista el Mundial de Clubes el 13 de julio, fecha de la final. Poca broma para un futbolista que siempre ha estado cuando se le ha necesitado y que ha pagado injustamente la desacertada planificación deportiva de esta temporada.

Pero todo esto ya no tiene importancia. A Lucas, como a Carlo y a Luka, le toca vivir un día inolvidable, de celebración, de reconocimiento y de cariño. Y, también, de tristeza. Se van dos leyendas, y se va un canterano repleto de títulos y muy querido por la gente. Es sábado de sonrisas, pero sobre todo es sábado de lágrimas en el Santiago Bernabéu.