Real Madrid El último intento por Pogba Zidane le quiere a toda costa, pero el United pide 170 millones. Levy, presidente del Tottenham, ofrece a Eriksen por 70. Van de Beek espera

Es un objetivo casi imposible que Zidane ruega al Real Madrid que lo haga posible. Lo hizo con Figo, con Ronaldo Nazario, con Cristiano y con él mismo hace dieciocho años. El entrenador pide al club que firme el fichaje de Pogba en una servilleta si hace falta, como sucedió con él, pero que lo consiga. Zinedine ha dado otra vuelta de tuerca en la casa blanca para realizar el último gran abordaje y contratar al centrocampista francés.

Isidoro San José opina sobre Paul Pogba: «Pogba me gusta mucho, es un futbolista idóneo para el Real Madrid, un pulmón que aportará fuerza al centro del campo»

El Manchester ha bajado el precio de 180 a 170 millones. El Real Madrid nunca pasará de 130, pero está dispuesto a incluir futbolistas con tal de reducir el precio. Si el United aceptara este tipo de operación, podría elegir entre Bale, Isco u otro candidato. Y su llamada directa al hombre que le interesara podría hacer cambiar la postura inicial del galés y el malagueño, que hasta hoy han pensado quedarse. Si escuchan el deseo real de un equipo todo puede variar.

El francés pide el traspaso

Lo que la entidad madridista ha dejado claro a Zidane es que esta adquisición tiene dos semanas de margen, porque si Ed Woodward, el director ejecutivo de los hermanos Joel y Avram Glazer, se niega a negociar ahora, el reto será inaccesible.

Luis Milla opina sobre Eriksen: «Me gustaría que el Real Madrid fichara a Christian, tiene un gran último pase y se maneja con mucha claridad cerca del área»

El Manchester comienza la pretemporada mañana, camino de Australia, y Pogba solicitará a Ed Woodwaard ser traspasado. Su deseo sería no volar a Oceanía. El Real Madrid volverá a la carga. Quedan quince días. El club no extenderá el objetivo si observa reticencias, pues hay otras opciones que no pueden esperar, ya que el mercado de la Premier cierra el 8 de agosto. Eriksen quiere venir y vive ese mismo límite. Van de Beek y el Ajax también esperan al Real Madrid. Son la tercera opción.

Paul Pogba es un jugador de mucho recorrido, que puede actuar al borde del área para enseñar su tiro letal o colocarse más retrasado e insuflar potencia a la línea media. «Es un futbolista idóneo para el Real Madrid, un pulmón, fuerza para el centro del campo», destaca Isidoro San José, histórico centrocampista del club en los años setenta y ochenta. Zinedine le quiere para conseguir el remate desde lejos que le falta a su sistema.

A la espera de una negociación complicada, Eriksen es la posibilidad más real, pues el Tottenham vende. El danés es tan versátil que destaca como interior para dar el último pase y está capacitado para dirigir a un equipo desde el epicentro del campo, misión que ha realizado con Pochettino en el Tottenham.

Martín Vázquez opina sobre Van de Beek: «Me gustan los tres jugadores, no me decanto por ninguno. Van de Beek tiene buena llegada al área y posee mucho gol»

Zidane puede obtener a Eriksen hoy mismo si lo solicita. «Me gustaría que el Real Madrid le fichara, Christian tiene un gran último pase y se maneja con mucha claridad cerca del área», subraya Luis Milla, medio centro madridista en la década de los noventa. Daniel Levy, que se puso duro para traspasar a Modric y Bale años atrás, quiere traspasarle. Lo necesita para hacer caja y no perder gratis a su futbolista. El danés acaba contrato el próximo año y se ha negado a renovar nada menos que en siete ocasiones, la última hace seis días.

Florentino Pérez tiene la puerta abierta del Tottenham por primera vez. Martin Schoots, abogado de Eriksen, espera la llamada de Madrid. El acuerdo puede cifrarse en 70 millones.

La tercera carta es Van de Beek. El Ajax solicitará 75 millones, pero el Real Madrid no pagará, si aborda el fichaje, más de 50. «Me gustan los tres centrocampistas, no me decanto», indica Martín Vázquez. «Van de Beek tiene llegada al área y posee gol», subraya el hombre más fino de la quinta del Buitre. El holandés marcó 17 tantos esta temporada. Es el as en la manga del club madrileño. Ha demostrado a sus 22 años que lo mismo brilla como interior ofensivo, con un buen disparo, que rinde como director de juego. «Maradonny» le llaman en su país. Hay un dato elocuente: por el precio de Paul Pogba puede ficharse a los otros dos.