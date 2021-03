Real Madrid Francia menosprecia a Benzema Espectacular en Vigo, con dos goles y un pase letal, el delantero vive el mejor momento de su carrera. Suma ocho goles en los últimos seis partidos, lleva 23 esta temporada y ha alcanzado los 186 tantos en Liga de un mito madridista, Santillana

Tomás González-Martín SEGUIR Actualizado: 21/03/2021 01:42h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando Florentino Pérez le fichó en 2009, cara a cara en los suburbios de Lyon, soñaba con la adquisición de un futbolista que podía ser importante para el Real Madrid, pero nunca podía calibrar que se transformaría en una leyenda. A la sombra de Cristiano, al sol de su calidad, Karim Benzema es una leyenda en activo de la entidad. Ayer igualó a Santillana como artillero del club blanco en la Liga, 186 dianas cada uno. En total ha rematado 273 en 545 encuentros y su siguiente reto es superar también los tantos absolutos de Carlos Alonso González, 290, y de Alfredo Di Stéfano, 308, a medio plazo.

Es el principal culpable, con sus ocho dianas en seis partidos, de la racha de diez encuentros invicto del Real Madrid, formada por ocho triunfos y dos empates

El francés vive el mejor momento de su carrera. Ha anotado ocho goles en los últimos seis partidos. Ha marcado al Getafe, al Valencia, al Atlético, dos al Elche, al Atalanta y otros dos al Celta. A los 33 años demuestra un estado de forma avalado por su preparación física y su cuidada alimentación. Decisivo en la Liga y en la Champions, lleva 23 goles y seis asistencias esta campaña.

Por encima de las cifras está su técnica. Es sencillamente un superdotado del balón. En Balaídos decidió los tres puntos con dos aciertos y una asistencia a Marco Asensio. Es el futbolista total.

El Real Madrid le ofreció renovar hasta 2023, cuando tendría 35 años, y el ariete ha rubricado una extensión de contrato hasta 2022, para decidir más adelante si se siente en condiciones de continuar jugando al máximo nivel que exige su club. Nunca seguirá si no se ve en una forma óptima. No se arrastrará.

En el parón FIFA se pone a punto

«Karim es un lujo para quien le guste el fútbol» subraya Zidane, compatriota, jefe y consejero personal durante sus primeros años en el Real Madrid. «Disfrutamos con él y sus compañeros también». Destaca sus diferentes virtudes: «Lo que ha hecho es espectacular. Karim marca la diferencia, es trabajador y siempre quiere más». Su entrenador ensalza que no se aburguesa y que busca el más allá en este negocio, sumar más títulos y mayor rendimiento particular.

Zizou pisa fuerte al hablar del descarte eterno de Benzema en la selección francesa, por culpa de aquella polémica con los vídeos sexuales de Valbuena, colega en el equipo nacional galo, hace ya un lustro: «No entiendo que no sea convocado por Francia, nadie lo entiende, ni tú ni nadie, pero mejor para el Real Madrid», señala un entrenador que también es francés y que es tentado por la Federación de su país para ser seleccionador en el futuro. Si eso sucediera a corto plazo, el «nueve» volvería a su selección de la mano de Zidane.

Egoístamente, al entrenador blanco le viene bien que no vaya con su selección. Benzema ha crecido en rendimiento al aprovechar los parones de las selecciones para ponerse a punto ante cada regreso de las competiciones de clubes. El máximo responsable del equipo madrileño ha enlazado ahora diez partidos invicto, ocho victorias y dos empates, gracias a los ocho tantos de su paisano. Zidane espeta sin tapujos que esta interrupción de las competiciones de clubes para jugar con las selecciones es un perjuicio para sus pupilos. «La pena es que muchos de mis jugadores se van ahora con su selección y no descansarán». Uno de ellos será Ramos, aquejado de un golpe en una tibia, que no jugó en Balaídos pero sí estará con España: «Irá con la selección española, solo es un golpe y no juega hasta el día 25, no hay problema».

El técnico marsellés teme las lesiones en este momento clave, cuando el Liverpool y el Barcelona le esperan en una semana de órdago en abril que decidirá la temporada del Real Madrid. Este calendario, en efecto, es un desastre de planificación, exigido por la FIFA y la UEFA. Colocar partidos de selecciones cuando los clubes se lo juegan todo no es inteligente. Benzema esquiva este desastre. Se entrena y descansa.