Sergio Ramos se perderá el partido de vuelta del Ajax tras la cartulina amarilla vista en el minuto 88. Es la tercera del capitán blanco, que deberá cumplir ciclo ante los holandeses dentro de tres semanas, pero el andaluz se juega otro posible partido de sanción tras sus extrañas declaraciones en zona mixta a las televisiones con derechos.

Ahí, el periodista de «Gol» Sergio Quirante le preguntó si había forzado la tarjeta, teniendo en cuenta el buen resultado (1-2), y le pidió que contestara con sinceridad, y Ramos fue demasiado sincero: «Bueno, sí, para que te voy a engañar. La verdad que viendo el resultado es algo que tenía presente. No es subestimar al rival pero a veces toca tomar decisiones y lo he decidido así», dijo Ramos.

Su acto de imprudencia choca con todo el resto de declaraciones que realizó tras el partido, negando de manera tajante que hubiera provocado la tarjeta y dando a entender que para nada tenía intención de obtener la amarilla y llegar limpio a cuartos. Y así lo quiso mostrar de nuevo en un doble tuit en su cuenta oficial, en la que mencionó a la UEFA, para aclarar la respuesta que le puede poner en un aprieto: «En un partido son muchas tensiones, muchas sensaciones y muchas pulsaciones. Hay que tomar decisiones en segundos. Lo mejor de hoy es el resultado. Lo peor, no poder estar en la vuelta junto a mis compañeros por un lance del juego. Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos. #HalaMadrid».