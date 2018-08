Real Madrid El Real Madrid no piensa fichar a nadie más El club asciende a Fede Valverde al primer equipo como sucesor de Kovacic y cuenta con Reguilón y Javi Sánchez

Tomás González-Martín

La Europa fubolística de los mercaderes, como si la Premier fuera la antigua Florencia y el PSG ejerciera de Venecia, intenta que el Real Madrid pique en su negocio, pero el campeón del continente no cae en la trampa. No tira el dinero en Dembelés. Solo lo hará «cuando haya un futbolista que sea uno de los mejores del mundo». Seis centrocampistas internacionales se ofrecen al equipo español para suceder a Kovacic y el club ha decidido no contratar a ninguno de los aspirantes. Los precios son muy caros y algunos de esos futbolistas no son el relevo natural del croata, un hombre de potencia. «No vamos a fichar a nadie más», asegura el Real Madrid. «Los fichajes los tenemos en casa».

El relevo de Kovacic posee nombre, apellidos y pasaporte uruguayo: «Fede Valverde es el centrocampista. Es un jugador de primera, y de Primera, y asciende a la primera plantilla».

«Vamos a confiar en nuestros jugadores, que solo se valoran cuando están fuera, como ha sucedido con Mariano», afirma el club. «El fichaje es Fede Valverde, es un jugador de primera (y de Primera) y asciende al primer equipo»

La decisión del Real Madrid es apostar por los buenos talentos de su propiedad. La plantilla de Lopetegui está diseñada: «Solo se valora a nuestros futbolistas cuando se van. Mariano se marchó hace un año y ahora cuesta 80 millones. Contamos con magníficos hombres en todos los puestos y confiamos en ellos».

«Falta por definir si Reguilón sube también al primer equipo como lateral izquierdo; Javi Sánchez será el quinto central de la primera plantilla y estará en el Castilla para subir al primer plantel». El central puede viajar a la final de la Supercopa de Europa

Federico Valverde, 20 años recién cumplidos, se suma a Ceballos y Marcos Llorente en una apuesta que añade a otros dos canteranos que estarán a disposición del guipuzcoano: «El entrenador contará con Sergio Reguilón como lateral izquierdo. Falta por decidir si también salta definitivamente al primer equipo. Y Javi Sánchez será el quinto central de la plantilla y estará a disposición de Julen desde el Castilla».

Junto a todos estos nombres de canteranos que han trabajado en «la Fábrica» de Valdebebas hay que subrayar a Borja Mayoral, otro hombre formado en la ciudad deportiva, que se queda como ariete reserva. El delantero espera tener más oportunidades sin Cristiano. Será el segundo «nueve», el competidor de Benzema.

La fe depositada en Fede Valverde, Reguilón, Javi Sánchez y Borja Mayoral tiene un culpable: el técnico. Lopetegui es amante de las canteras. Trabajó con jóvenes en las selecciones inferiores de España y cuando ascendió a la selección absoluta demostró también una filosofía que ahora extiende al Real Madrid. Se fija en ellos y arriesga por ellos. Pocos preparadores lo hacen en un club grande. Van a lo seguro. «Reguilón ha aprovechado su oportunidad», destaca. Y Fede Valverde como director de orquesta. Y Javi Sánchez en el centro de la retaguardia.