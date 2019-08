Mercado de fichajes Los planes del Real Madrid antes del inicio de Liga El club blanco quiere hacer un último intento por fichar a Pogba y cerrar las ventas de James y Bale, dos jugadores con los que cuenta el técnico francés

Cinco meses han pasado ya desde que el Real Madrid cayera eliminado por el Ajax en los octavos de final de la Champions, el pasado 5 de marzo, en un doloroso K.O. en el Santiago Bernabéu (1-4, 3-5 resultado global) que puso fin a una era única en la historia del club y del fútbol. Aquello, unido a una Liga lamentable y a la eliminación copera en semifinales a manos del Barcelona provocaron un punto y aparte en la centenaria existencia del club blanco, que más de 150 días después aún sigue reconstruyendo una plantilla que necesitaba un buen lavado de cara, y que todavía está en ello.

A los fichajes de Hazard, Jovic, Mendy, Militao y Rodrygo se les va a unir esta semana el de Van de Beek, centrocampista llegador del Ajax y pieza clave en la sensacional temporada pasada del equipo holandés. Cerrado el acuerdo en 50 más 5 millones, como desveló ayer ABC, ahora solo hace falta que se haga oficial el traspaso, pero de momento sigue al pie del cañón con su actual club. Van de Beek viajó ayer a Tesalónica donde el Ajax disputa hoy contra el PAOK el partido de ida de la eliminatoria previa de Champions. La intención del futbolista es ser de la partida en un encuentro decisivo para el futuro del Ajax esta temporada, algo que no agrada en la entidad blanca, temerosos de que un infortunio pueda provocar una lesión importante en un jugador con el que ya se cuenta aunque aún no se haya oficializado.

A la espera de esa materialización definitiva del traspaso, el Real Madrid no pierde ni un solo minuto y sigue trabajando sin descanso en la confección de una plantilla con bastantes novedades en cuanto a salidas y entradas, pero aún insuficientes a ojos del entrenador, de la dirección deportiva y del presidente. El fichaje de Van de Beek no parece que vaya a ser el último de este largo verano con inicio en invierno. La llegada del holandés no elimina del camino a Paul Pogba, el objetivo número uno de Zidane, pero el Madrid tiene claro que no pagará ni se acercará a las cifras que exige el United por el mediocentro galo.

Los 180 millones en los que tasa el equipo inglés a Pogba están muy lejos de los 100 que vale el jugador francés, según el Real Madrid. Por los despachos de Valdebebas consideran que el United exige un precio totalmente fuera de mercado, lo que les da a entender que realmente no quieren vender a su jugador franquicia, porque de otro modo no se explican la avaricia del club inglés, al que el mercado se le echa encima y tiene que tomar una decisión definitiva en las próximas 72 horas.

Movimientos del United

El próximo jueves a las 23.59 horas, los equipo ingleses ya no podrán realizar más contrataciones, y por eso el United está agilizando sus movimientos. Ayer, hizo oficial el fichaje de Maguire por 88 millones de euros, el defensa más caro de la historia del fútbol, y entre hoy y mañana podría hacer lo mismo con Bruno Fernandes, el jugador del Sporting de Portugal, y Milinkovic-Savic, señalados ambos para ocupar el hipotético vacío que deje Paul Pogba.

Los fichajes del mediocampista luso y serbio, tasados ambos en 75 millones, junto al elevado desembolso por Maguire, harían que el United tuviera que hacer caja con alguna de sus estrellas, como es el caso de Pogba. El Madrid nunca ofrecerá una cantidad que supere los 100 millones, y está dispuesto a incluir jugadores, como es el caso de James y Bale, pero si los ingleses no ceden, el sueño de Zidane quedará, una verano más, en eso, un sueño.

En lo que al capítulo de salidas se refiere, son precisamente el colombiano y el galés los que más apremian al Madrid en estos momentos. Entre ambos se espera recaudar una cifra que ronde los 100 millones de euros y que aligere la partida de salarios. Entre James y Bale son cerca de 40 millones de euros brutos anuales, cantidad que sería más que suficiente para satisfacer los deseos contractuales de Pogba, y la comisión de su siempre codicioso agente Mino Raiola.

Mariano, destino Francia

En la puerta de salida también está el ariete hispano-dominicano Mariano, que tiene sobre la mesa una oferta del Mónaco que se resiste a aceptar, cegado en su idea de seguir en las filas del Real Madrid aunque Zidane le haya comunicado que lo mejor para su futuro sería salir del club blanco. En torno a 20 millones es el precio de venta del delantero.

Otros de los jugadores que no tiene segura su presencia en el Madrid de la temporada 2019-2020, que arranca en diez días, es Isco. El andaluz, que acaba de ser padre, no tiene intención ninguna de moverse de la capital de España. Cree que con Zidane va a recuperar su mejor versión, pero en las oficinas no dan por descartada su marcha. El Madrid sabe que Guardiola es un enamorado de Isco y que le quiere como reemplazo de Silva, pero el canario no se irá hasta el próximo verano y eso ha hecho que Pep no tenga tanta prisa. Una buena oferta de última hora, que ronde los 80 millones, sería tomada muy en serio.