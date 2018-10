Real Madrid Lopetegui se siente «absolutamente» respaldado por el club Se siente arropado por el club: «Estoy tranquilo, sé la exigencia que tiene ser el entrenador del Real Madrid y solo pienso en ganar al Levante»

Primera final. Lopetegui se la juega frente al Levante. No puede tropezar o su futuro se complicará. No tiene margen de error. Tres derrotas, un empate y cuatro partidos sin marcar son tres losas sobre su cabeza. El entrenador no piensa en ello. Se siente arropado por el club «absolutamente»: «Estoy tranquilo. Sé la exigencia que tiene ser entrenador del Real Madrid y solo pienso en ganar al Levante, no en nada más».

Lucas Vázquez manifiesta en ABC que el equipo sabe muy bien cómo salir de la crisis. Desea jugar mañana. También pretenden hacerlo Isco, Benzema y Bale, que se han recuperado de sus diversas dolencias y anhelan volver a la victoria y sacar al club de esta minicrisis. El técnico decidirá mañana quien juega de los tres: «Todos los jugadores, salvo Dani Carvajal, están en condiciones, pero es cierto que no todos se encuentran al mismo nivel y decidiremos mañana».

Lopetegui asume la diferencia de trato entre el Real Madrid y el Barcelona, que también ha fallado a lo largo de esta Liga y no soporta estas críticas. En este distinto rasero de medir se habla de posibles fichajes de invierno del Real Madrid en el mercado invernal. Nada se dice de contrataciones de invierno del Barcelona. El responsable de la plantilla es rotundo al escuchar esos rumores de posibles refuerzos en enero y deja claro que el Real Madrid tiene las espadas en alto para todas las competiciones: «Estamos en situación de pelear por todos los títulos, no se ha perdido nada y lucharemos por los tres títulos (Liga, Copa y Champions) con estos jugadores. Tenemos que volver a rendir como lo hicimos hace muy poco tiempo, con maravillosos jugadores y buen fútbol. Y tengo la sensación de que llegaremos muy bien al tramo final de la temporada en mayo».

Habló de Benzema y ese deseo de implicarle en un intento de secuestro. El jugador ya contestó ayer que era insólito lo que se quería hacer con él. Y Lopetegui fue claro: «He visto muy tranquilo a Benzema y físicamente se encuentra igualmente muy bien».

«Chicos, todos bien». Lopetegui puede pronunciar la frase. Bale, Benzema e Isco se encuentran listos para jugar mañana frente al Levante en la final personal del entrenador. El galés se ejercitó con toda la plantilla y se sumó a Isco y Benzema, que también demostraron estar perfectos para reaparecer. Marcelo y Modric regresaron sin problemas de su periodo de selecciones nacionales.

Asensio, que acusaba el desgaste de su participación con la selección española, también se ha recuperado y se encuentra preparado para acabar con la mala racha de resultados, constatada en cuatro partidos sin marcar un gol. A excepción de Keylor Navas, que se entrenó en el interior de las instalaciones, todos los futbolistas que han jugado compromisos internacionales se ejercitaron sobre el césped y jugaron el partido final de la sesión. Bale, Asensio y Vallejo, que en la sesión previa llevaron a cabo trabajo un específico, se entrenaron con el grupo. Solo Carvajal continúa con su proceso de recuperación, ajeno a la competición. En estas condiciones, Lopetegui deberá decidir mañana si alinea a todos sus teóricos titulares para el encuentro liguero de mañana o si reserva hombres para la visita del Viktoria Pilsen el martes, en la Champions, otra final decisiva para el porvenir del entrenador. Es posible que el técnico cuente con Mariano para el compromiso liguero y deje a Benzema para el martes en la Copa de Europa. Lo mismo puede suceder con Bale.