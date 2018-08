Real Madrid Lopetegui: «Esta plantilla tiene más talento de lo que muchos creen» El técnico recupera a Odriozola. Mañana se presenta ante el público del Bernabéu con el debate Courtois-Keylor

Julen Lopetegui se presenta en el Bernabéu en partido oficial. Dirigirá su primer encuentro de Liga en el Bernabéu como entrenador madridista. Lo hace en pleno debate sobre el valor de su plantilla. Florentino Pérez no quiere fichar medianías a precio de estrellas, mientras Cristiano se ha marchado a la Juventus y Modric ha sido tentado por el Inter, que no tiene un euro para pagar traspaso, hasta conseguir hartar al Real Madrid, que ha denunciado al equipo italiano ante la FIFA. Lopetegui valoró a su grupo de jugadores. ABC le cuestionó si su plantel es mejor, igual o inferior a la selección española que dirigió : «Tengo una gran plantilla, vale más de lo que muchos piensan, pero no puedo compararla con la selección, no son equipos comparables».

El guipuzcoano fue directo: «Tengo una gran plantilla, vale mucho más de lo que se piensa, la gran competencia Courtois-Keylor es un ejemplo»

Se le cuestionó si necesita refuerzos y ahondó en la valía de sus hombres- El técnico donostiarra es contundente al juzgar el nivel de su plantel: «Este plantel posee mucho más talento y poderío de lo que muchos creen. Lo va a demostrar».

Courtois y Keylor es el primer duelo por la titularidad que alimenta el morbo del partido de mañana frente al Getafe. El segundo cara a cara interno que fomenta la competitividad del equipo es el protagonizado por Carvajal y Odriozola, quien ya es alta tras sufrir una lesión muscular. Lopetegui analizó a los dos grandes guardametas de los cinco que ahora mismo tiene: «Courtois y Keylor son dos grandes guardametas, de categoría internacional. Keylor continúa con nosotros. Tenemos cinco porteros y nos quedaremos con dos, tenemos que decidir en su momento».

Debuta el nuevo Real Madrid en el Bernabéu y la polémica de tertulia diaria son los jóvenes valores del Real Madrid que dominan el capítulo de novedades: Courtois, Odriozola, Lunin, Reguilón, Fede Valverde, Raúl de Tomás, Mayoral (ya estaba la temporada pasada) y Javi Sánchez. En el caso de Mayoral, pide más oportunidades para demostrar su nivel. El nuevo entrenador blanco se centró en ellos para poner en alza la calidad de sus pupilos: «Estoy contento con los futbolistas que tengo, hay mucha actitud y calidad».

Ceballos también es otro «fichaje» encubierto», pues la campaña pasada solo disputó 900 minutos. El Real Madrid está repleto de jugadores jóvenes. Y el preparador advierte del peligro del Getafe: «No ha perdido ningún partido en pretemporada, que ha sido magnífica por su parte. Hay que tener cuidado y ganar con mucho trabajo y concentración».