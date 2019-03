Real Madrid Keylor también ajusta cuentas «Quien dijo que yo no entrenaba bien se tendría que confesar», manifestó al cuestionarle una acusación velada de Solari

«Quien dijo que entreno mal debe irse a confesar». Menudo titular. Keylor salió al campo y después salió a la palestra en el día de su reestreno como guardameta titular en la Liga. El costarricense atacó el litigio de la crítica velada que dejó Solari sobre su trabajo. El argentino adujo que entrenaba mal desde que era suplente. El guardameta respondió: «Quien dijo que yo entrenaba mal debería irse a confesar, pues no estuvo en Valdebebas. Estamos contentos con el regreso de Zidane. Me siento a gusto en el Real Madrid y a final de temporada se verá lo que pasa».

El guardameta subraya que la alegría ha regresado al vestuario y eso es lo importante, pero no juzga si hacía falta un cambio en el banquillo: «No sé si hacía falta, el club lo vio necesario»

Analizó a Zidane con objetividad, sin aprovechar el tirón de su titularidad: «Nunca he sido de comparar entrenadores. Lo pasado es pasado. El grupo está trabajando muy bien. La alegría ha llegado al vestuario y eso es lo importante. Zidane habla con todos cara a cara. No sé si hacía falta un cambio. El club lo vio necesario. Nosotros tenemos que ser profesionales y trabajar, nada más».

Reflexionó también sobre su porvenir: «Mis ganas de estar aquí no han cambiado. Mi intención es cumplir el contrato que tengo. Hace tiempo que no jugaba y estoy muy contento. El futuro ya se verá. Mientras esté aquí trabajaré como siempre. Pensar en el futuro te distorsiona el momento, es hablar de suposiciones. Cuando hablemos y sepamos daremos una respuesta. Lo más importante es que he trabajado mucho para tener una oportunidad y esta vez me la dieron. Siempre he querido estar aquí. Lo dije desde primer momento. Ya veremos qué pasa en el futuro. Aquí estamos muy bien, mi familia y yo. Quiero disfrutar de mis compañeros, que son grandes. La situación ahora es una, en verano es otra».

Atacó el asunto de esas críticas veladas a su rendimiento en los entrenamientos, realizada por el anterior técnico: «El que dijo que yo me entrenaba mal se tiene que ir a confesar. O no me conoce o nunca vio un entrenamiento en Valdebebas, Allí lo sabe todo el mundo cómo me entreno. Al final del túnel siempre está la luz y para eso trabajé. Ahora quiero disfrutarlo. Yo trabajo cada semana para ver el once que da el entrenador y ahora salió el sol. Mis ganas de trabajar nunca se fueron. Siempre trato de aportar. De esta situación salgo más fuerte, con más ganas».