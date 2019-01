Real Madrid Hasta los porteros se rompen en el Madrid Keylor se rompe. Courtois es alta para jugar hoy. El club piensa que la tensión es la principal culpable de esta plaga, pues caen jugadores que no están desgastados

Tomás González-Martín

@tgm46 Actualizado: 19/01/2019 01:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si el Real Madrid pone un circo le crecen los enanos . Solo Benzema da buenas noticias: no se opera. Keylor Navas rindió a su mejor nivel en estos tres últimos partidos y una lesión en el aductor largo de la pierna derecha rompe su mejor momento y le deja sin competir más en el torneo que Solari le otorgó, la Copa. Hoy se le harán pruebas y se presume que estará entre dos y tres semanas de baja. La plaga de bajas del campeón de Europa es muy seria y tiene muchas vertientes para el estudio, porque no es normal nada de lo que sucede.

Solari salva hoy el problema frente al Sevilla gracias al alta de Courtois, que también sufrió una dolencia muscular hace dos semanas. Pero el entrenador y el equipo viven en el alambre del vértigo. Tiene «a los dos mejores porteros del mundo», subraya el técnico, y casi se queda sin los dos. Es para que el club reflexione. Y lo hace.

Hay cuatro factores para encontrar las razones de esta criba. Primero, un desgaste de tres años sin parar. Segundo, un trabajo de entrenamiento fallido. Tercero, el exceso inhumano de partidos cada tres días durante muchos meses. Y el cuarto es un capítulo hasta ahora no valorado: la tensión por los malos resultados en la Liga ha hecho que muchos jugadores se rompan por su situación anímica y psicológica

El club analiza que en esta criba hay cuatro factores. Primero, el desgaste de tres años sin parar. Segundo, un trabajo de entrenamiento fallido. Tercero, el exceso inhumano de partidos cada tres días a lo largo de muchos meses. Y cuarto, un capítulo muy importante y no valorado hasta hoy: una tensión por los malos resultados que ha llevado a los jugadores a romperse por su situación anímica y psicológica, especialmente los veteranos, que se sienten responsables del equipo desde hace muchos años y saben que no han rendido a lo largo de la campaña. Son los casos de Marcelo, Modric y Kroos.

El problema es difícil de atajar porque rompe todos los esquemas que se puedan seguir. La plaga afectó a jugadores que estaban en el club y también a los que no estaban hasta el mes de julio, como es el caso de Odriozola, Courtois y Mariano. La plaga afectó a futbolistas que se desgastaron con la tercera Champions consecutiva y el Mundial de Rusia, como son los casos de Varane, Carvajal, Nacho, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Marcelo y Keylor. Y afectó a futbolistas que no tenían ningún desgaste anterior, como es el caso de Reguilón y Marcos Llorente, cuyo anhelo por confirmar su valía al máximo nivel les hizo caer también. La criba tiene vértices diferentes porque se criticó la preparación del cuerpo técnico de Lopetegui y se puede señalar ahora a Pintus, pero también han caído Courtois y Keylor, que tienen preparadores específicos. Esto no es normal. Hay otras causas.

Vinicius, Valverde y Ceballos, sin esa presión

Esta variedad de lesionados y sus diferentes situaciones hace presagiar al Real Madrid que es la presión que vive la plantilla la causa principal del problema. Se rompen veteranos y noveles, porteros y jugadores de campo. Precisamente, los hombres que saltan al campo con mejor tensión negativa, Fede Valverde, Ceballos y Vinicius, son los que no se han roto hasta ahora.

Courtois vuelve hoy a la titularidad y la baja de Keylor aparca el morbo del buen rendimiento del costarricense, que se ha ganado jugar más. Benzema también reaparece, con una férula en su dedo meñique que le permitirá competir sin operarse. Solari recupera la referencia en ataque que no tuvo en Leganés. Al Madrid solo le falta que se lesione Solari. Que tenga cuidado en la banda.