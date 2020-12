Real Madrid Las claves de la inesperada irrupción de Lucas Vázquez El gallego, que acaba contrato en junio, se ha ganado la titularidad en el Real Madrid y ofrece su mejor rendimiento en una dualidad de lateral y extremo que le permite penetrar desde atrás y dar goles sin ser vigilado como un delantero

Cuando hablas de Lucas Vázquez surgen en la palestra de tu mente las injusticias dialécticas sufridas por este futbolista. Cierta prensa tiene filias y fobias, tácticas para criticar a quienes consideran criticable y estrategias para no criticar a grandes futbolistas que pueden conceder entrevistas con sus selecciones, especialmente la española. Hay intocables y tocables. Y el coruñés, hijo predilecto de Curtis, que no es una megaestrella mediática pero que rinde mucho más que algunos que sí se lo creen, está en la lista de los tocables. Ahora le elogian porque es uno de los mejores jugadores del Real Madrid en el césped, con una regularidad que pocos imitan, pero Lucas sabe que en cuanto un día no brille, los golpes se dirigirán a su costado, porque no es uno de los privilegiados.

La única verdad es que el gallego se ha ganado el puesto en el conjunto blanco por su polivalencia. Puede ser extremo, centrocampista y lateral derecho. Y ahora triunfa como defensa porque entra desde atrás sin la vigilancia que provoca ser delantero y genera mucho daño ofensivo al rival. Lo hizo magníficamente en el Camp Nou, en San Siro, en el Sánchez Pizjuán y en el Di Stéfano ante el Borussia Moenchengladbach. Siempre como lateral, para subir al ataque y dar centros de oro.

Uno de esos pases aúreos lo realizó ante el Moenchengladbach para que Benzema cabecea el primer gol de la noche. Lo mejor es que después de cada incursión, en relevos certeros con Rodrygo, bajaba a defender como un gladiador incansable.

Lucas corrió 11,6 kilómetros el miércoles. Es el futbolista que más metros hace en cada encuentro del Real Madrid. A Zidane le encanta que cuando pierde un balón, como sucedió ante los alemanes, muerde al enemigo hasta recuperarlo y obligar a que el adversario haga un pase atrás. En este sentido es igual que Valverde, inaguantable.

A sus 29 años acaba contrato en junio y su renovación es complicada, como él reconoce. La crisis del coronavirus, con un año y medio sin ingresos reales de merchandising, taquillas y tiendas, exige medir bien los gastos y el problema de Lucas es que no es titular como delantero ni como defensa. Tiene teóricamente por delante a Rodrygo y Asensio en ataque y a Carvajal como titular en la defensa. Por rendimiento se ha labrado la continuidad, pero hay otros factores ajenos al fútbol que influyen demasiado.