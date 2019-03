Champions League Los sustitutos de Solari si el Madrid cae hoy eliminado El argentino estaría prácticamente en la calle si los blancos no pasan a cuartos de final

Actualizado: 05/03/2019 01:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El drama de ver al Real Madrid eliminado de la Champions esta noche tendría un primer daño colateral innegociable. Complicado sería ver a Solari un partido más como entrenador del Real Madrid, aunque también es cierto que los doce partidos de Liga restantes serían un marrón para quien ocupase su lugar. Por ahí podría tener una mínima vía de escape el argentino antes de dejar un puesto, que incluso ganando la Champions, ya tiene fecha tope. Solari no será el entrenador blanco la próxima temporada y la terna de candidatos comienza a perfilarse.

De entrenadores en el paro, el que más opciones tiene es Mourinho, que ya se ha dejado querer estos últimos días en sus apariciones públicas como comentarista: «Es una razón de orgullo cuando un club en el que has estado quiere que vuelvas a trabajar allí. Pero de momento me ha pasado con el Chelsea, no con el Real Madrid. Me gusta España, pero no elijo un club por el clima. Son el club más icónico, el número uno en el mundo, tienen un parche con 13 Champions».

En la lista también aparecen técnicos que a día de hoy parece complicado sacarle de sus clubes, o selecciones. Allegri, entrenador de la Juventus, Klopp, del Liverpool, Pochettino, del Tottenham y Low, de la selección alemana, son los otros cuatro candidatos, junto a Mourinho, que el Madrid ya sondea para valorar una posible incorporación en verano, aunque la realidad es que todos ellos ya dijeron que no la pasada temporada.

Una última opción bastante improbable pero que llenaría el depósito de la ilusión del madridismo sería la vuelta de Zidane. A la espera de que Raúl sume experiencias y se convierta en el entrenador del Real Madrid dentro de dos-tres años, ver de nuevo al francés en el banquillo sería un golpe de felicidad, pero la inesperada salida el pasado verano por las diferencias deportivas entre Zidane y el presidente, hace muy complicado este regreso.