Bale no será traspasado en enero

Gareth Bale no se marchará del Real Madrid en el mercado de invierno. Es la respuesta contundente del club ante el tsunami mediático que ha generado su viaje a Londres. Un vuelo que ha roto la tranquilidad disfrutada en Valdebebas por la ausencia del clásico. La casa blanca advierte que no posee ofertas por el británico y que no espera la llegada de una propuesta importante por «Gareth» en enero.

«El traspaso de Bale, de producirse, pues tiene contrato hasta 2022, será una operación de verano y exigirá el fichaje de un futbolista que cubra su ausencia», advierte la entidad madridista. «Bale es un jugador importante para nosotros», rubrica la empresa fundada en 1902, que expone su filosofía de actuación en la formación de la plantilla: « El Real Madrid no suele acometer fichajes en invierno, no es su mercado habitual, siempre planifica sus equipos en verano y no haremos ninguna contratación en el mes de enero, salvo que una lesión de un futbolista relevante exija una adquisición del mismo nivel». Se puede decir más alto, pero no más claro.

Lesionado en un gemelo, sin admitir la emisión de un parte médico que lo confirme, el futbolista galés pidió permiso al club para volar a Inglaterra el lunes, por motivos personales, y regresar en la tarde de ayer. Su vuelo en clase turista a las nueve de la mañana, a la vista de todo el mundo, convirtió la escapada en una megalomanía externa que Zidane no comprende.

La tranquilidad imposible

La entidad que paga al jugador colaboró en el espectáculo al informar que Bale se había entrenado antes de viajar, cuando no fue así, pues estaba en el aeropuerto a las ocho de la mañana. Tampoco se entendía este oscurantismo. Dio relevancia a un asunto que en principio no la tenía.

La petición de días libres del futbolista, dirigida al Real Madrid, sin hablar primero con su entrenador, delataba un distanciamiento entre delantero y técnico que es conocido y evidente, pero que ayer vivió otro capítulo cuando el ambiente estaba calmado. «Este club nunca puede vivir tranquilo, cualquier cosa se transforma en una bomba», espetaba un profesional de la casa ante ABC. Se ha creado un «show» ante un hecho que no tenía recorrido, pues el británico no jugará hoy ante el Leganés.

Recuperar y jugar con Gales

Las dos reuniones de Bale con su apoderado, Jonathan Barnett, una el lunes y otra ayer, acabaron por engrosar las especulaciones de un posible análisis de las ofertas de China. Para colmo, el lunes comieron un restaurante cantonés. En el fuero interno se valoraba que Bale fue a pasar revisión médica ante un doctor inglés, pues Gales dirime su presencia en la Eurocopa en noviembre y el jugador debe estar en forma para esos partidos decisivos. El Real Madrid, es verdad, está molesto con Bale y con Modric porque se están matando para clasificar a sus selecciones para la Eurocopa a costa del club que les paga, que les recibe lesionados. Esto ha sucedido dos veces con el croata y ahora con el galés. Y la perspectiva actual delata que Bale se recuperará para jugar en noviembre con Gales. Son datos que no ayudan.

La situación actual del futuro de Bale es clara: no tiene ofertas reales de China para marcharse en enero. Los clubes del país asiático tienen un problema para pagar un traspaso: si abonan 50 millones al Real Madrid, deben pagar otros 50 al estado chino. Proponen un fichaje gratis que el club español nunca aprobará.

Las necesidades del Manchester United y del Tottenham también le colocan entre sus opciones, pero no se espera que presenten oferta en invierno.

«Bale y yo tenemos una buena relación y está metido en jugar bien para el equipo», manifiesta Zinedine, que no entiende el escándalo: «Pidió permiso al club para irse a Londres por temas personales. No puedo decir aquí lo que pasa con Bale».

La bola de nieve blanca que rodea al Real Madrid ha convertido un viaje en vuelo regular, a la vista de todos, en un jaleo que desconcentra al equipo de Zizou en el objetivo de sumar tres victorias consecutivas en casa y enderezar el rumbo.