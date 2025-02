Sergio Ramos, la ambición sin límite del capitán que lo abarca todo

Un cuadro de Banksy, que mostraba una niña sujetando un globo, se autodestruyó en Sotheby,s después de ser subastado por 1,18 millones. Sergio Ramos, en plena madurez como deportista y como persona, se interesa por adquirir obras del provocador inglés. Y por las pinturas de Phil Frost y de Kat. Y por las esculturas de Jaume Plensa. El capitán del Real Madrid acude a museos. Gusta de la cultura. De los caballos. Ha hecho una serie televisiva de su vida. Campeón de todo, de un Mundial, de dos Eurocopas, de cuatro Champions, ahora desea disputar los Juegos Olímpicos de Tokyo con España para rematar su historial. Su ambición es ilimitada. Pretende ser protagonista en todos los ámbitos, dentro y fuera del balón ¿No abarca demasiado? Su club es quien tiene que limitar esa responsabilidad.

Zidane le ha dado vía libre a estar en los Juegos: «Si quiere ayudar a España me parece bien». Otra cuestión es el Real Madrid. El club valora que disputar la temporada, la Eurocopa y luego los Juegos significará un desgaste enorme para un futbolista que tendrá 34 años. Hay una realidad: el rendimiento de Ramos no es el de antes. Cuestión de edad. Si acude a los Juegos vivirá la temporada más dura de su vida y no tiene los 20 años y el pelo largo que mostraba cuando Florentino Pérez le presentó en 2005. Si juega con la selección olímpica su campaña finalizará cuando nazca la pretemporada de su club. El esfuerzo será grande. Y no es un chaval.

«Ramos ya no es el de antes, ha sido un gran central, pero la edad no perdona, tiene 33 años y su primer objetivo debe ser rendir para el club que te paga», destaca Hipólito Rincón, exjugador del Real Madrid, tan directo con la palabra como con su remate en su época de ariete: «Ramos está como el equipo, un día es una cosa y otro día es otra ¿Usted cree que Ramos, actualmente, está para competir con Mbappé? Es lícito que quiera ir a los Juegos, pero debe ser el Real Madrid quien le conceda esa autorización. Yo acudí a los Juegos de Moscú 1980 y tuve que pedir permiso al Real Madrid, que es quien me pagaba».

Rincón valora que el capitán toca muchos palos, dentro y fuera del fútbol, y debería centrarse en rendir en su club: «Quien mucho abarca, poco aprieta. Cosas como la serie televisiva debes hacerlas cuando te retiras. Ramos se mantiene en el equipo por su jerarquía. Sustituir a Ramos no es fácil y el Real Madrid debe ir pensando en ello. Tendrá que fichar a dos centrales».

José Luis San Martín, preparador físico del Real Madrid durante 37 años, coincidió con Ramos desde 2005 a 2011 . El «profesor» es claro ante el anhelo de Ramos de acudir a Tokyo 2020: «No juzgo lo que hace fuera del fútbol, pero disputar los Juegos tras la Eurocopa es adquirir un riesgo muy grande. No es un niño y Sergio sabe cuando juegas más de 3.000 minutos en una campaña el riesgo de lesión crece el 26 por ciento. En la medida que eres veterano hay que entrenar más y jugar menos».

Exjugadores como Isidoro San José y Alfonso Pérez ensalzan la ambición de Ramos como una virtud destacable en un profesional: «Un futbolista debe ser ambicioso, Sergio lo es y eso es bueno».

Alfonso es sincero . «Le comprendo como jugador, yo también lo he sido y fui a los Juegos de 1992 aunque tenía una lesión de isquiotibiales. No podía perdérmelo. Y gané el oro. Ramos desea ganar el oro olímpico, que le falta, hacer algo histórico».

Isidoro San José va directo al grano: «Tener ambición como la que tiene Ramos es fantástico, es lo que se pide en un club. Yo fui a los juegos de Montreal 76 y me parece bien que Sergio quiera estar en Tokyo. Luego, deberá ser el Real Madrid y la selección olímpica quienes decidan».

José Emilio Santamaría, central histórico de la entidad, pone el balón en su sitio: «Ramos, como jugador, es un buen futbolista. Como persona, es interesante querer estar en todos los ajos. Pero hay que cumplir los objetivos en un equipo y su primera misión es defender. Y al Real Madrid le hacen muchos goles».

Así se define el planeta Ramos. Lo quiere vivir todo. Para bien o para mal, no deja a nadie indiferente. Antes muerto que sencillo.