Ancelotti: «Nunca he ganado en el Camp Nou, es tiempo de hacerlo»

Vídeo: Ancelotti no se ve favorito pero cree que es el momento de ganar al Barça en el Camp Nou - Atlas

El Real Madrid se juega en el Camp Nou mucho más que un clásico. Tiene una oportunidad histórica, esa que solo se produce cada veinte o treinta años, de dar un golpe muy duro a un rival en crisis institucional, directiva, deportiva y económica, que es la clave de todas las demás.

Benzema se juega el Balón de Oro, cuya votación acaba el domingo por la noche. Hoy ha entrenado con el grupo, tras dos jornadas en el gimnasio, y disputará mañana el clásico.

Ancelotti respondió a la pregunta de si un clásico vale más de tres puntos: «Nunca he ganado en el Camp Nou, es el tiempo de hacerlo. Aunque no sea fácil (ríe). Son tres puntos, pero tienes que ganarlos si quieres ganar la Liga».

Analizó al Real Madrid: «En lo físico hemos recuperado a Kroos, Mendy, Marcelo... vamos mejorando. Algo tenemos que mejorar, me gustaría hacer presión más adelantado a veces, hay que trabajarlo. En el aspecto ofensivo lo estamos haciendo bien, las conexiones y la creatividad. Ahí un entrenador entra menos».

«El once lo tengo claro, pero lo debo decir antes a los jugadores; si Valverde juega es de medio, me equivoco si pido a Valverde hacer de Rodrygo, y al revés»

Recupera a Hazard, que no ha disputado un clásico : «Está bien, estará con el equipo. Es difícil que un jugador que viene de una lesión sea titular. Lo importante es que está con nosotros».

Negó que sea favorito: « No sé quien llega mejor . No hay favoritos. El Barcelona ha jugado bien en los últimos partidos. Hay muchos factores que influyen en este tipo de partidos».

Ancelotti se fija en lo que hizo Zidane la temporada pasada : «Claro que sí, puede ser una referencia. Hay que evaluar qué salió bien y qué no y tomar decisiones».

Ancelotti reflexionó sobre ese miedo que puede ser positivo, cuándo entra: «El miedo es bueno, porque no puedes pensar que vas a enfrentarte a un gato y luego te encuentras un león. Es algo que a veces lo piensas ante de un partido o de un entrenamiento, a veces después si ves que el equipo no está enchufado. Es una sensación constante. No es una mala sensación. Afortunadamente, nunca estoy aterrorizado porque pienso que hay peores cosas que perder un partido».

Ancelotti fue cuestionado si Valverde puede jugar de delantero en un 4-3-3: « En ese sistema tiene que ser medio. Si pido a Valverde hacer de Rodrygo me equivoco y al revés. Puedes cambiar a un jugador de posición, pero no sus cualidades».

Ancelotti meditó sobre si ganar o perder afectará anímicamente : «El fútbol es un deporte donde puedes reconquistar la confianza al partido siguiente, pasó tras lo de Cornellá».

No desveló el once: « Está claro, pero no es correcto hablar de eso antes de hacerlo con los jugadores. Recuperamos a Carvajal y Hazard. Todos está metidos. Es un partido especial y así se prepara. Lo sabemos todos. Estamos centrados en preparar una buena estrategia».

Ancelotti valoró si Vinicius y Ansu Fati serán los protagonistas del Clásico del futuro: «Son jóvenes los dos, tienen que demostrar lo que pueden hacer en su carrera. Lo que se queda es un partido que siempre serán los mejores del mundo. Se van Cristiano, Messi... llegan otros... Pero no cambia nunca que son dos equipos que competirán siempre».

Ancelotti y la plantilla del Barcelona: «¿Las plantillas? No me gusta evaluar la de otros. Ellos sí mantienen esa identidad de jugar bien al fútbol. No hay Messi, pero los jóvenes del Barcelona son fantásticos».

Ancelotti y su identidad: «La quiero tener en un equipo que pueda hacer muchas cosas en el campo, que no pueda hacer una idea. Si tienes una identidad única, los contrarios te pueden buscar los puntos débiles más fáciles. Si se puede hacer contras, por qué no, es la manera más rápida de llegar a la otra portería".

Ancelotti respondió a la cuestión de si meter al equipo más atrás fue solo ante el Shakhtar: «Lo hicimos contra ellos, jugar en bloque bajo, porque juegan muy bien entre líneas. Esperamos por eso. Cada equipo tiene sus características, sin perder nuestra identidad. El Barça tiene otras características con el balón».

Ancelotti bromeó con sus chicles: «Es el único momento de mi vida dónde lo hago, no los cuento... La preocupación es normal, a veces el miedo, son sensaciones positivas. Si no tienes miedo te enfrentas al león pensando que es un gato. Tengo un equipo fuerte y con calidad».