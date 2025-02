El Alcoyano y el coloso José Juan, otra vez contra el Real Madrid

Marcelo se mesaba su enorme cabellera cuando ese guardameta calvo, grande, alto, fornido, curtido en el fútbol más humilde, detuvo un disparo suyo que era gol claro. Asensio no se podía creer que su clásico tiro colocado con la izquierda, a placer, ... no fue gol porque el balón pasó por debajo del portero y se topó con el brazo derecho de José Juan, que sacó sus reflejos en el último instante. Lucas Vázquez se quedó cariacontecido al ver cómo despejaba su remate, gol casi hecho. El veterano cancerbero vigués, que el 31 de diciembre cumple 42 años, fue el culpable de la eliminación copera del Real Madrid en El Collao el 20 de enero del año pasado.

El secreto de la longevidad del cancerbero vigués es perder un kilo de peso cada año desde hace nueve; acaba de eliminar al Levante tras detener dos penaltis

‘El calvo de la Copa’, así le llaman sus compañeros, hizo entonces nueve paradas decisivas y su Alcoyano derrotó a los blancos por 2-1 en el minuto 115 de la prórroga gracias a un gol de Juanan, aunque los visitantes se quejaron de un penalti claro cometido sobre Militao que no se pitó porque no había VAR. Y no lo habrá en la revancha , porque las bolas del sorteo de Copa del Rey, morbosas, han enfrentado de nuevo a los dos contendientes y José Juan sueña con escribir más páginas de historia en el torneo después de ser clave en el triunfo sobre otro club de Primera, el Levante, al detener dos penaltis en la tanda definitiva, el primero a Pepelu y el segundo a Bardhi. El Alcoyano vuelve a avisar, la Copa es lo suyo.

Carlo Ancelotti se tomará muy en serio la eliminatoria, que se jugará entre el 4 de enero y el día de Reyes. El año pasado Zidane sufrió una dura derrota. Colocó inicialmente en su delantera a Vinicius, Lucas Vázquez y Mariano , pero la fuerza ilusionante del Alcoyano le obligó a sacar a Hazard, Marco Asensio y Benzema en el tiempo extra. Los locales acabaron aquel encuentro con diez, pero el Real Madrid no pudo con ellos ni en inferioridad.

José Juan ha unificado el sentimiento de los alcoyanos porque mitifica el éxito del jugador modesto que ha militado en una decena de equipos como un trotamundos del fútbol pobre. « Llevo toda la vida dando barrigazos », comenta el guardameta en la definición de su carrera. Únicamente ha disputado un partido en Primera, con el Celta, hace dieciocho años, frente al Racing. Tuvo dos buenas intervenciones, pero una mala salida permitió el empate del cuadro cántabro en el minuto 98. Jugó también un encuentro de Copa con los celestes, que ganó por 1-0 al Alavés. «Mi ausencia de Primera ha pesado en mi carrera», admite.

Su trayectoria lo dice todo: Valladolid B, Ourense, Celta de Vigo B, Celta, Ciudad de Murcia, Granada 74, Águilas, Granada, Lugo, Elche y el Alcoyano desde hace dos temporadas. El gallego tiene un gran recuerdo de las cinco temporadas vividas en Lugo, que provocaron su fichaje por el Elche hace cuatro años. La afición lucense no le olvida y destaca su brillo en la Copa.

«El secreto de mi longevidad ha sido cuidarme y saber reírme de mí mismo», subraya José Juan Vigueira. «Aprendí en el Lugo las cosas importantes para continuar al máximo nivel y supe que para mantenerme ágil debía perder un kilo cada año hasta llegar a los 79 que peso hoy».