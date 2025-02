Los planes de Ancelotti para cubrir las bajas del Covid

Carlo Ancelotti esperaba que las rotaciones llegarían por obligación, pero no por culpa del Covid-19. Siete bajas producidas por la pandemia, seis de ellas jugadores y la séptima su hijo Davide, revolucionarán el once del líder ante el Cádiz. La lesión de Dani Carvajal, con molestias, y la incógnita de Benzema, que forzó en el derbi, se suman a las ausencias. El domingo veremos en el Bernabéu a un Real Madrid inédito en el once.

Asensio, Rodrygo, Bale, Lunin, Marcelo y Modric son los futbolistas afectados por el coronavirus y no jugarán ante el Cádiz en el Bernabéu ni en San Mamés frente al Athletic el miércoles. El puesto más tocado es el flanco derecho del ataque, que no podrá contar con Asensio, Rodrygo y Bale.

Jovic puede volver a ser titular en el centro de la delantera, pues Benzema acusa molestias en los isquiotibiales tras forzar en el derbi

Lucas Vázquez y Hazard son los principales candidatos a la titularidad en la banda derecha del triunvirato ofensivo. Fede Valverde debe cubrir la posición de Modric . Los otros cambios previsibles nada tienen que ver con el virus sino con situaciones físicas clásicas.

Dani Carvajal y Karim Benzema sufren molestias y son duda . El madrileño puede dejar su plaza a Nacho o al propio Lucas Vázquez, que entonces no jugaría de extremo. Jovic volvería a ser titular como ariete si el francés no comienza el encuentro. El serbio nunca ha sumado cuatro encuentros consecutivos con el Real Madrid.

Además de Valverde , el técnico italiano tiene previsto dar minutos a Camavinga . El número de bajas le ha hecho trastocar los planes, porque tenía previstas rotaciones puramente deportivas y ahora debe hacer cambios obligados.