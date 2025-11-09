El título mundial y el número uno en juego: Galán y Chingotto desafían a Coello y Tapia en Kuwait

La final más esperada del pádel mundial: Galán y Chingotto desafían a Coello y Tapia por el número uno. Hace algún tiempo, la habrían definido como «la madre de todos los partidos». Y aunque la expresión suene algo anticuada, su sentido literal encaja ... a la perfección para esta final de la FIP World Cup Pairs: los número uno del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia, frente a sus perseguidores más cercanos, Ale Galán y Fede Chingotto, que se disputan el trono mundial en Kuwait.

Dos parejas que encarnan una rivalidad ya legendaria, destinados a medirse una y otra vez en un intercambio continuo de emociones. Y emociones, precisamente, es lo que han regalado estos dos binomios en los últimos dos años: 25 enfrentamientos directos entre 2024 y 2025, con un parcial de 17-8 a favor de Coello y Tapia. En lo que va de temporada, el balance marca 7-3, con la última victoria de Ale y Fede en la final del P1 de Milán (12 de octubre), y la más reciente de Tapia y Coello apenas una semana antes, el 5 de octubre en Róterdam.

Galán y Chingotto llegan en su mejor versión después de una gran actuación en semifinales ante Paquito Navarro y Jon Sanz, el duelo solo tuvo verdadera tensión en el primer set, con intercambio de break y contra-break en los dos primeros juegos, hasta que los número dos cerraron 6-4. En el segundo, impusieron su ritmo: 6-2, dominando de principio a fin y aprovechando un pequeño bajón de sus rivales, que aun así firmaron un Mundial sobresaliente.

Con una sonrisa desafiante, Chingotto lo resume con su habitual humildad: «Estamos listos para darlo todo. El resultado será consecuencia del trabajo. Tenemos muchas ganas de ganar nuestro octavo torneo y estamos concentrados en la final de mañana.» A su lado, Galán es aún más directo: «El objetivo es ganar. Siempre. También mañana, claro«. El madrileño reconoce que la brecha con los número uno se ha reducido: «Es cierto. Hemos mejorado mucho. Este año hemos ganado más torneos y, aunque a veces los resultados no acompañaban, sentíamos que nuestro nivel era superior. El año pasado nos superaban de forma más clara; este año casi todos los partidos se han decidido por detalles.»

Por su parte los número uno no jugaron su mejor pádel en semifinales. O, mejor dicho, Tapia no jugó su mejor pádel, mientras que Mike Yanguas y Coki Nieto, pareja número 4 del mundo, mantuvieron el nivel que les había permitido llegar a esa penúltima ronda. Coello y Tapia ganaron el primer set por 6-4. Al final del segundo set, el tie-break parecía llevar el partido a la tercera manga. Con 5-2 a favor y a dos puntos de hacerse con la muerte súbita, Yanguas y Nieto rozaban el set. Pero ahí, justo en ese momento límite, emergieron los campeones. Coello, imperial desde el fondo, y Tapia, con ese talento imprevisible que siempre aparece cuando más lo necesita, firmaron una remontada eléctrica que selló su pase a la final y reafirmó por qué son los grandes dominadores del año.

Coello, al finalizar el encuentro, habló de la posibilidad de que Chingotto y Galán puedan quedarse con el número 1 del Ranking FIP: «Sí, la presión existe, obviamente. Podemos perder el número uno, es una posibilidad. Al inicio de la temporada quizá nos pesaba más, porque todos nos identificaban como 'los número uno', pero antes que eso somos Agustín y Arturo. Si perdemos el primer puesto, seguimos siendo nosotros». Sobre el hecho de que este Mundial les importaba muchísimo, Coello fue muy claro: «Una de las razones por las que no fuimos a Egipto fue precisamente para llegar bien preparados a este Mundial. Creo que lo conseguimos: estamos muy bien, también físicamente. La pista es muy exigente, te 'come' las piernas, pero estamos en el punto justo de forma para afrontar un torneo como este».

El público kuwaití, entregado a la causa, no puede pedir más. La primera final de la historia de la FIP World Cup Pairs lo tiene todo: talento, historia, emoción y la lucha por un trono que define una era. La lucha por el título de campeones del mundo será el domingo (no antes de las 19:00 hora local) en el Central Court BNK de la Arena Kuwait, escenario de una batalla que puede definir el número uno del rankingFIP Race 2025.