Premier Padel suma un socio fundamental a partir de 2026 en el deporte que más crece del mundo

El pádel continúa atrayendo a grandes marcas internacionales. Heineken 0.0, una de las cervezas sin alcohol más reconocidas del planeta, ha anunciado una alianza histórica con Premier Padel para convertirse, a partir de 2026, en su socio cervecero global.

La asociación supone ... un impulso clave para el desarrollo del deporte y confirma el atractivo del circuito profesional oficial, que en los últimos años ha experimentado un crecimiento sin precedentes en número de torneos, jugadores y audiencias.

Heineken 0.0, referente de la socialización responsable, busca trasladar al pádel su compromiso con un estilo de vida equilibrado. Con su sabor refrescante y su carácter inclusivo, la marca participará activamente en los principales eventos del Tour, celebrando el componente social que define a este deporte. «Para Heineken 0.0, la alianza con el mundo del pádel va más allá de los partidos en la pista», explicó Bram Westenbrink, director comercial de Heineken: «Queremos crear nuevas formas de reunir a las personas a través de experiencias compartidas e inolvidables». Por su parte, David Sugden, director ejecutivo de Premier Padel, destacó: «Este acuerdo demuestra la fuerza y el momento actual del pádel. Que una marca icónica como Heineken, vinculada históricamente a competiciones legendarias como la UEFA Champions League, apueste por este deporte refleja su proyección global». Durante 2025, Premier Padel celebró 24 torneos en 16 países, incluyendo su debut en Estados Unidos. Para 2026, el circuito prevé seguir expandiéndose hacia nuevas regiones como Asia, consolidando su papel como motor del crecimiento internacional del pádel. Con presencia en más de 190 países, Heineken 0.0 conecta con la comunidad global del pádel y con un público que valora tanto la competición como la convivencia, en un patrocinio que se perfila como una pieza clave para el futuro del deporte que más crece en el mundo. View this post on Instagram A post shared by Premier Padel (@premierpadel)

