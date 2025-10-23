Suscribete a
Premier Padel suma un socio fundamental a partir de 2026 en el deporte que más crece del mundo

Heineken 0.0 será el socio cervecero global del circuito y refuerza su apuesta por el pádel como espacio de socialización y bienestar.

Imagen del acuerdo de patrocinio entre Heineken 0.0 y Premier Padel
Ignacio Álvarez de Mon

El pádel continúa atrayendo a grandes marcas internacionales. Heineken 0.0, una de las cervezas sin alcohol más reconocidas del planeta, ha anunciado una alianza histórica con Premier Padel para convertirse, a partir de 2026, en su socio cervecero global.

La asociación supone ... un impulso clave para el desarrollo del deporte y confirma el atractivo del circuito profesional oficial, que en los últimos años ha experimentado un crecimiento sin precedentes en número de torneos, jugadores y audiencias.

