Lebrón y Stupaczuk siguen vivos en su «last dance» tras vencer a quienes serán sus compañeros en el próximo torneo

premier padel

En el último torneo juntos de la pareja hispano-argentina se llevan una victoria vibrante ante Di Nenno y Augsburger.

Un Lebrón descomunal sostiene a un Stupaczuk mermado físicamente para cerrar el triunfo en el tie-break del tercer set.

Juan Lebrón y Franco Stupaczuk se abrazan al finalizar el partido de octavos de final
Juan Lebrón y Franco Stupaczuk se abrazan al finalizar el partido de octavos de final premier padel
Ignacio Álvarez de Mon

Ignacio Álvarez de Mon

En un partido de cuartos de final marcado por el morbo de ser el último torneo de ambas parejas juntas, se vivió un duelo vibrante entre Juan Lebrón y Franco Stupaczuk frente a Martín Di Nenno y Leo Augsburger. El destino quiso que, ... en el siguiente torneo, Stupaczuk vuelva a unir fuerzas con Di Nenno en la versión 3.0 de los Superpibes, mientras que Lebrón iniciará una nueva etapa junto a Augsburger, una dupla llamada a ofrecer espectáculo puro y una potencia descomunal en cada golpe.

