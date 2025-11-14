Lebrón y Stupaczuk siguen vivos en su «last dance» tras vencer a quienes serán sus compañeros en el próximo torneo
premier padel
En el último torneo juntos de la pareja hispano-argentina se llevan una victoria vibrante ante Di Nenno y Augsburger.
Un Lebrón descomunal sostiene a un Stupaczuk mermado físicamente para cerrar el triunfo en el tie-break del tercer set.
En un partido de cuartos de final marcado por el morbo de ser el último torneo de ambas parejas juntas, se vivió un duelo vibrante entre Juan Lebrón y Franco Stupaczuk frente a Martín Di Nenno y Leo Augsburger. El destino quiso que, ... en el siguiente torneo, Stupaczuk vuelva a unir fuerzas con Di Nenno en la versión 3.0 de los Superpibes, mientras que Lebrón iniciará una nueva etapa junto a Augsburger, una dupla llamada a ofrecer espectáculo puro y una potencia descomunal en cada golpe.
Instantes antes del choque, Stupa dejó una de las imágenes más simpáticas del día al bromear con salir cambiados a la pista junto a su excompañero.
Pero una vez dentro, la seriedad del duelo se impuso. Di Nenno y Augsburger arrancaron con un pádel muy sólido y se llevaron el primer set por 6-4. La preocupación creció cuando, al término de la primera manga, Stupaczuk pidió asistencia médica por molestias en la espalda.
El partido no pintaba bien con un 3-2 y break abajo para los de Carlos Pozzoni en el segundo set, pero reaccionaron a tiempo: consiguieron el contrabreak y, con un Stupa sin nada que perder y un Lebrón asumiendo mayor protagonismo ofensivo, firmaron una notable remontada. Cuatro juegos consecutivos bastaron para equilibrar el duelo y forzar la tercera y definitiva manga.
En el séptimo juego del tercer set, llegó un golpe clave: Lebrón y Stupaczuk rompieron el saque y se colocaron con una ventaja de 4 juegos a 3 que parecía decisiva. Con 5-4, dispusieron de su servicio para cerrar el partido y alcanzar las semifinales. Sin embargo, Di Nenno y Augsburger reaccionaron, lograron el contrabreak y se mantuvieron con vida, colocando el 5-5 en el marcador y añadiendo aún más tensión a un choque ya dramático.
El encuentro se encaminó irremediablemente hacia la muerte súbita del tercer set, un desenlace a la altura del pulso emocional que se vivía en la pista. Allí, Lebrón y Stupaczuk sacaron su mejor versión en los momentos calientes y, con un 7-3 en el tie-break, culminaron una remontada épica para lograr el pase a semifinales.
Pese a sus evidentes molestias, Franco Stupaczuk logró mantenerse a buen nivel, pero fue Juan Lebrón, desde el lado de la derecha, quien asumió las riendas del juego: tapó espacios, aceleró en ataque y sostuvo a su compañero en los tramos más delicados. Una victoria que, además de clasificarlos, sirve como una despedida a la altura de lo que ha sido su temporada. Mañana buscarán el pase a la gran final frente a la pareja número dos del mundo, Federico Chingotto y Alejandro Galán, a los que solo les vale la victoria si quieren seguir con opciones de asaltar el número uno del mundo.
