Suscribete a
ABC Premium
sponsor

Lebrón y Stupaczuk separan sus caminos: nuevas parejas a partir de Acapulco

premier padel

El gaditano formará con Leo Augsburger, mientras que Stupa volverá con Martín Di Nenno para revivir a los «Superpibes»

Juan Lebrón y Franco Stupaczuk durante un partido de esta temporada
Juan Lebrón y Franco Stupaczuk durante un partido de esta temporada premier padel
Ignacio Álvarez de Mon

Ignacio Álvarez de Mon

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Juan Lebrón y Franco Stupaczuk no continuarán juntos. La pareja hispano-argentina, que unió fuerzas esta temporada con el objetivo de situarse entre las dos mejores duplas del mundo, pondrá fin a su etapa conjunta tras el Premier Padel de Dubai como la ... pareja tres del circuito.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app