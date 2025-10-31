Lebrón y Stupaczuk separan sus caminos: nuevas parejas a partir de Acapulco

Juan Lebrón y Franco Stupaczuk no continuarán juntos. La pareja hispano-argentina, que unió fuerzas esta temporada con el objetivo de situarse entre las dos mejores duplas del mundo, pondrá fin a su etapa conjunta tras el Premier Padel de Dubai como la ... pareja tres del circuito.

A partir de entonces, el «Lobo» unirá su camino al del joven argentino Leo Augsburger, quien fuese campeón en el Premier Padel de Madrid, en una alianza que promete espectáculo por la potencia y la calidad técnica de ambos. Una pareja llamada a generar ruido desde el primer día.

Por su parte, Stupaczuk volverá a compartir pista con un viejo conocido: Martín Di Nenno. Los «Superpibes» regresan en su versión 3.0, dispuestos a recuperar la química que los llevó a conquistar títulos y a convertirse en una de las duplas más carismáticas y queridas del circuito.

Con la suma de los puntos del ranking, Stupa y Di Nenno partirán en Acapulco como pareja número 4 del ranking mundial, justo por delante de Lebrón y Augsburger, que caerán fuera de los cuatro primeros cabezas de serie. Esto podría complicar su camino en los cuadros, ya que en cuartos de final podrían cruzarse con Galán y Chingotto, Tapia y Coello, Nieto y Yanguas o los mismos Stupa y Di Nenno.

Esa circunstancia podría haber precipitado la ruptura antes de acabar la temporada. En cambio, Stupaczuk y Di Nenno disfrutarán de unos cruces más favorables, ya que como pareja 4 evitarán a los tres dúos dominantes del circuito hasta semifinales.

Antes de iniciar sus nuevos proyectos, ambos deberán afrontar dos últimas citas juntos: el Mundial por parejas FIP en Kuwait y el Premier Padel de Dubai. Será su «último baile» como pareja, con la incógnita de si podrán despedirse dejando su mejor versión en la pista.